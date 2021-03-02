8 принципов воспитания девочки, которая всего в жизни добьется сама вопреки устаревшим стереотипам

Подход к воспитанию — одна из самых быстро меняющихся вещей. Еще недавно словосочетание «хорошая девочка» вызывало умиление и служило неким образцом, к которому надо стремиться. Сейчас оно вызовет скорее скепсис, если не негатив, ведь «хорошая» значит «удобная».

Привет, меня зовут Настя, и у меня 2 дочери. Мне бы очень хотелось, чтобы они выросли не просто счастливыми, но и свободными от стереотипов о том, что главная цель любой девушки — удачно выйти замуж. Я взяла на вооружение несколько советов, как этого достичь, и готова поделиться ими с читателями AdMe.ru.

Хвалите девочек правильно

Постулат о том, что внутренний мир гораздо важнее внешности, кажется очевидным. Но когда речь заходит о девочках, то все в первую очередь хвалят их за красоту, как будто это главное достоинство. Специалисты советуют в первую очередь обратить внимание на идеи дочери, ее творчество, поведение, а только потом — на внешний вид. Это не значит, что девочке нельзя говорить, что она красавица: я своим говорю это по нескольку раз в день. Но после того, как похвалю их за что-то более важное. Хвалить ребенка за талант или интеллект — тоже не лучший вариант. В этой ситуации вы делаете дочери комплимент за то, что от нее не зависит и на что она не может повлиять. Исследователи рекомендуют хвалить за усилия, которые ребенок приложил, чтобы достичь результата. Это поощряет развиваться дальше, прикладывать еще больше усилий.

Позвольте ей спорить с вами

«Хорошие девочки» всегда слушают маму и не спорят с ней. А всегда ли мама права? И даже если права, почему ребенок обязательно должен с ней согласиться? Сейчас, став родителем, я понимаю, что часто ошибаюсь и вряд ли перестану это делать в дальнейшем. А если так, почему мое слово должно быть единственно верным? Специалисты считают, что девочка должна уметь противостоять вам, чтобы научиться делать то же самое с одноклассниками, учителями, бойфрендом или будущими боссами. Ведя разумную дискуссию с ребенком, вы научите его не только говорить «нет», но и аргументировать свою позицию. И, кстати, наверняка и сами узнаете много нового.

Дайте ей возможность выбирать

В современном мире необходимо уметь молниеносно делать выбор, и для многих это очень сложно, потому что их не научили этому с детства. Я стараюсь дать детям право выбирать каждый раз, когда это возможно. В свои неполные 2 года они могут решать, какую игрушку им купить, какого цвета платье надеть, чем позавтракать. В будущем они сами будут выбирать себе увлечения и кружки. Да, скорее всего, многое из выбранного они бросят, но лучше попробовать и отказаться, чем не попробовать и жалеть всю жизнь. Кроме того, а как еще дети должны узнавать, какое занятие им по душе, а какое — нет?

Поощряйте ее увлечения

На фото — певица Билли Айлиш и ее мама, которая перевела своих детей на домашнее обучение, чтобы они могли заниматься тем, что им действительно нравится. Она всегда поощряла занятия дочери и сына музыкой и даже присоединилась к Билли Айлиш в одном из ее международных туров.

Я очень хочу, чтобы у моих дочерей было увлечение: танцы, вольная борьба, игра в панк-группе, рисование, ядерная физика — неважно. Человек, у которого горят глаза, всегда интереснее того, кому скучно жить. Правда, здесь главное — не переусердствовать и не превратить ребенка в болтунью Лиду из стихотворения «Драмкружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота». «Хобби поможет девочке справиться с трудностями, что повысит ее самооценку и придаст уверенности, что главное — это внутренние ценности, а не внешний вид, — говорит Рэйчел Симмонс, автор книги Odd Girl Out. — Она будет играть в баскетбол или на пианино, вместо того чтобы увлекаться сериалами».

Поощряйте ее решать проблемы самостоятельно

Мне очень хочется уберечь своих детей от любых проблем, но придется с собой бороться. Позволить ребенку самостоятельно справиться со сложной ситуацией значит не только отрепетировать сценарии взрослой жизни, но и научить нести ответственность за свои решения. Автор международного бестселлера «Как воспитать успешного человека» Эстер Войджицки считает, что сейчас родители злоупотребляют опекой. В итоге выросло целое поколение, которое не привыкло брать на себя ответственность. Многие молодые люди просто не знают, что они и сами способны решать проблемы, без помощи мамы и папы. «Я преподаю в Стэнфорде. И что я вижу? Огромное количество родителей переехало в Стэнфорд, чтобы помогать своим „крошкам“. Хотела бы я, чтобы это было шуткой, но это правда! В голове не укладывается: они переехали, поменяли всю свою жизнь, потому что дети поступили в университет! Русские родители мне вообще напоминают большие снегоуборочные машины: они готовы расчистить детям путь так, чтобы им вообще не пришлось сталкиваться с трудностями. И, что самое страшное, дети об этом знают. Более того, на это рассчитывают», — говорит Эстер. И вы знаете, я ей доверяю. У нее 3 дочерей, старшая — генеральный директор YouTube (44-е место в America’s Self-Made Women 2019 по версии Forbes), средняя — глава инновационной компании генетического тестирования 23andMe (33-е место в том же списке), младшая — профессор педиатрии в Калифорнийском университете.

Научите ее рисковать

Еще один пункт, выполнить который мне будет нелегко, но я буду стараться. «Девочки, которые избегают риска, имеют более низкую самооценку, чем их сверстницы, которые готовы столкнуться с трудностями, — говорит психолог Джоан Дик. — Убедите свою дочь выйти за пределы своей зоны комфорта — например, предложите девочке, которая боится кататься на велосипеде вниз по склону, сначала найти небольшой холм, чтобы покорить его». Звучит немного жутко на первый взгляд. Но те, кто рос в 90-е, наверняка поймут, о чем речь. Нас и правда удивляет робость многих зумеров, на безопасности которых родители были буквально помешаны. Они не умеют рисковать и во взрослой жизни, поэтому им сложнее добиться успеха. Нет, я ни в коем случае не предлагаю учить дочерей забавам из своего сурового детства, но трюк с велосипедом, который советует Джоан Дик, я, пожалуй, попробую.

Читайте ей правильно

Я часто читаю книги детям буквально на автопилоте, от усталости не вникая в смысл текста. И девочкам становится скучно. А ведь я хочу вовлечь дочерей в процесс, чтобы они заинтересовались книгами, а следовательно, и знаниями. Специалисты рекомендуют активное чтение, которое позволяет малышу участвовать в процессе не только в качестве пассивного слушателя. Можно, например, предложить ребенку самому почитать некоторые отрывки, спросить, как, по его мнению, повернется сюжет или что бы он сделал на месте героя. Если девочка еще маленькая, попросите ее перевернуть для вас страницы.

Рассказывайте ей сказки

Да, я знаю, что сказки сейчас принято порицать, потому что там устаревшие модели поведения и вообще полно сексизма, абьюза и прочего шейминга. Но, во-первых, сказки — это просто классно. А во-вторых, в них всегда можно увидеть множество других смыслов. Например, к Золушке пришел успех тогда, когда она устала быть послушной.