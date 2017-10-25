8 примеров того, как с юмором ответить на бестактные вопросы

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Каждому из нас приходилось отвечать на бестактные вопросы. Порой это вызывает злость, порой — веселит. Зачастую люди даже не понимают, что ставят кого-то в неловкое положение, но от этого справляться с такими ситуациями не легче. AdMe.ru собрал самые неловкие вопросы, которые хотя бы раз слышал каждый из нас, и нашел ответы на них, приправленные долей юмора.

1. Сколько стоит ваша квартира?

Когда речь заходит о деньгах, любые безобидные вопросы могут оказаться бестактными. Но как только вы обзаводитесь своим жильем, каждый второй хочет узнать, сколько же вы заплатили за квартиру, вложили в строительство дома или во сколько обошелся ремонт. Говорить реальную цену или нет — решать вам, но всегда можно перевести тему в другое русло. Ответы: Теперь есть где жить, но не на что.

Пока рано говорить, еще столько лет выплачивать за нее.

2. Когда вы уже поженитесь? Давно пора

Есть много шуток о том, что стоит девушке познакомиться с парнем, как она тут же начинает «примерять» его фамилию и выбирать имена детям. Но зачастую все выглядит по-другому: едва вы начинаете с кем-то встречаться, все вокруг задают вопросы о свадьбе. Мало кого интересует, что вы еще не готовы, что вам и так хорошо или вы вообще не планируете связывать себя узами брака. Ответы: Сегодня как раз завели будильник пораньше, чтобы успеть в ЗАГС, но вот досада — проспали. Но завтра — обязательно!

А вы когда собираетесь? А вы в каком возрасте поженились?

А когда вы хотите нас поженить?

3. Сколько тебе платят?

Заработком могут интересоваться по разным причинам: из чистого любопытства, переживая за вас или, например, завидуя. Но любой из десятков таких поводов не обязывает вас давать полный финансовый отчет. Ответы: Мне вполне хватает на жизнь!

Девяносто тысяч тайваньских долларов!

Получаю среднюю зарплату по отрасли (но существенно меньше Билла Гейтса).

4. Почему не заводите детей? Время-то идет

Появление малыша в семье — сугубо личное дело, но это никогда и никого не останавливает. Вопросы о детях начинают задавать еще до свадьбы, подкрепляя уверениями «без ребенка — это не семья», «время давно пришло» и «как вообще можно не хотеть детей». Ответы: В мае! 2025 года.

Уже завели, просто никому об этом не говорим.

А почему вы хотите это знать?

5. А сколько вам лет?

Этот вопрос считается бестактным по отношению к женщинам, но и для мужчин он бывает неприятным. Зачастую люди выглядят старше или младше своих лет, и реакция на настоящую цифру вполне может расстроить или даже обидеть. Ответы: Мне всегда 19!

Как раз столько, чтобы наслаждаться жизнью.

А вы в каких целях интересуетесь?

6. У тебя что-то случилось? Ты грустная

Конечно, если этот вопрос задает близкий вам человек, то, скорее всего, он просто беспокоится. Но порой нам не хочется говорить о своих проблемах даже семье, а распросы только усугубляют положение. Попробуйте улыбнуться, отвечая на этот вопрос, чтобы одним видом рассеять все сомнения. Ответы: Я просто задумалась о смысле бытия!

Немного устала, но ничего — высплюсь и снова буду сиять.

7. О, кажется, ты поправилась?

Или похудела. Или еще что-то, связанное с внешним видом. Такие вопросы сразу вызывают желание посмотреть на себя в зеркало и понять, что не так. Бывают моменты, когда наши изменения связаны со здоровьем или, к примеру, стрессом, но это не повод объяснять каждому, что происходит в нашей жизни. Ответы: Я нашла свою идеальную форму!

Решила, что хочу изменить что-то во внешности — пробую все варианты.

Вы действительно хотите об этом поговорить?

8. Почему ты все еще не замужем?

Возможно, это ваш осознанный выбор — быть одной, и вы можете с гордостью ответить «да». Но для многих тема одиночества весьма болезненна, и подобные вопросы о поиске второй половинки ранят и заставляют чувствовать себя некомфортно. Ответы: Все еще не встретила свою судьбу. Она готовит свою лучшую версию для встречи со мной!

А как ты поняла, что это — он?

Сначала решила ребенка завести, вдруг для второго мне захочется другого папу!

Выйду замуж, как только закончится бракоразводный процесс.