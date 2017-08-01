8 приемов обольщения, из-за которых мы выглядим глупо

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Пожалуй, каждый человек в течение жизни испытывает любовь, которая остается безответной, несмотря ни на какие старания. Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие секреты обольщения гарантированно ведут к провалу, и узнали, как не надо флиртовать.

Проявлять нездоровый интерес

Кажется, что проявление интереса — самое очевидное начало долгих и счастливых отношений. Однако на деле оказывается, что, активно показывая заинтересованность в ком-то, влюбленный рискует потерять все шансы на ответный флирт. Человек, на которого обрушиваются сразу тонны внимания, вполне может стушеваться, зажаться и потерять интерес к дальнейшему общению.

Демонстрировать сверхчувствительность

Этот пункт особенно касается девушек. Стараясь показать, как важно для них все произнесенное собеседником, влюбленные часто принимают слова близко к сердцу. Но лишние обиды и оправдания мало кому покажутся соблазнительными. Поэтому важно сохранять здоровое чувство юмора и не бояться порой посмеяться над собой.

Вызывать жалость

Никто, слышите, никто по доброй воле не станет строить отношения с вечно несчастным человеком. Поэтому не надо каждый день ходить с недовольным видом, жаловаться на жизнь и ждать сочувствия. Улыбайтесь, это намного привлекательнее.

Отправлять «случайные» СМС

Этот прием настолько наивен, что изобрели его, скорее всего, влюбленные школьницы. Отправить сообщение с признанием в любви, чтобы посмотреть на реакцию, а затем соврать, что ошиблись номером, — что может быть надежнее? На самом деле любой здравомыслящий человек сразу поймет, что такой ошибки быть не могло.

Ставить громкость на максимум

Часто, стараясь привлечь к себе внимание, мы ведем себя громко: раскатисто смеемся, звонко окликаем собеседников, заполняем все пространство своим голосом. И это работает: на такого звучного человека обязательно обратят внимание. Правда, связываться с ним станут едва ли.

Взваливать на себя проблемы другого

Если вы по уши влюблены, неудивительно, что все тяготы дорогого человека кажутся вам собственными проблемами. Но не спешите брать все его заботы на себя. В противном случае вы превратитесь не во вторую половинку, а в человека, на которого можно все свалить.

Тайно вздыхать

Молчаливое присутствие и взгляды украдкой могут остаться просто незамеченными. Поэтому сидеть сложа руки и надеяться, что на вас обратят внимание, повторяя «А если нет, то не судьба», тоже не стоит.

Становиться другом

Френдзона — территория, из которой выбираются единицы. При этом, вопреки распространенному заблуждению, эта проблема касается не только парней, но и девушек. Весело проводить время и доверять друг другу тайны — это, конечно, хорошо. Но никогда не называйте любимого человека другом и не пускайтесь с ним в обсуждение ваших потенциальных партнеров.

И в завершении бонус

Вот так выкручиваются из ситуации те, чьё признание в любви оказалось не слишком удачным. Гениально, не правда ли?