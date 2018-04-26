8 приемов, которые помогут оставаться спокойным при общении с неприятными людьми

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Неприятные люди встречаются повсюду — это может быть не в меру требовательный шеф, родственники, которые направо и налево раздают «ценные» советы, или скандальные попутчики в общественном транспорте. Ученые утверждают, что общение с такими людьми может нанести вред здоровью, а отрицательные эмоции распространяются подобно самому настоящему гриппу. Но существуют хитрости, которые помогут защититься от неблагоприятного влияния такого человека и сделать общение полезным.

Мы в AdMe.ru подготовили приемы нейтрализации токсичных людей и спешим поделиться ими с вами.

1. Уходите от удара

Принцип амортизации — это техника ухода от конфликтов, описанная в книге российского психолога Михаила Литвака «Психологическое айкидо». Согласно принципам книги, предотвращение и прекращение конфликта происходит за счет перенаправления энергии агрессора обратно на него же. Проще говоря, получив «психологический удар», поведите себя как кошка, падающая с высоты: смягчите его. Этот алгоритм можно успешно применять в семье, на работе, в общественной жизни. Если оппонент обвиняет вас, согласитесь с его утверждением. Пара-тройка уклонений — и противник дезориентирован, ведь от этого конфликта он не получил ожидаемых эмоций.

2. Повторите окончание фразы разгневанного оппонента

Отзеркаливание — известный психологический метод. Вот только он не является человеческим изобретением, даже шимпанзе прибегают к тактике отзеркаливания своих соплеменников. Имейте в виду, что отзеркаливание — процесс тонкий, оппонент не должен подумать, что вы смеетесь над ним. Когда вы повторяете слова собеседника, наполняя их своим смыслом, они воспринимаются как его собственные. Разгневанному человеку легче прислушаться к вашим доводам, если отчасти они принадлежат и ему.

3. Привлеките арбитра

Позвать кого-нибудь на помощь не значит скрыться за чужой спиной. Участие третьих лиц позволяет взглянуть на конфликт по-новому и найти пути выхода из тупика. С точки зрения нейробиологии спор — угрожающая ситуация, и рецепторы, отвечающие за возбудимость парасимпатической нервной системы, начинают бить тревогу. Так что посредник в конфликте возьмет на себя роль громоотвода и без лишних эмоций рассудит вас. Обращение к кому-то за помощью не признак незрелости, а, наоборот, свидетельство вашего понимания законов реальной жизни.

4. Угостите воображаемым тортиком

Тортики очень сладкие, вкусные, а еще они способны вызвать улыбку у сладкоежек. Гневливым людям часто нужен такой воображаемый тортик. Зачастую их злость происходит от неуверенности в себе, страха потерять авторитет, обиды. Не жадничайте, поделитесь с ними парой кусочков воображаемого торта. Ведь уступив в чем-то малом, можно получить большую выгоду в будущем. В конфликтной ситуации пойдите навстречу собеседнику. Только важно помнить, что требования должны быть разумными и обоснованными, — не переступайте через себя.

5. Представьте неприятного человека в нелепой ситуации

Визуализация — мощный инструмент психологии. Она помогает достичь поставленных целей, наметить перспективы и представить результаты своего труда. Психологи самых разных школ используют положительную визуализацию для лечения депрессии, панических расстройств и других недугов. Но и самые обычные люди могут использовать приемы визуализации на практике, чтобы снять стресс и успокоиться. Случается, что нет никакой возможности ответить обидчику, он даже рта не дает раскрыть. Визуализируйте. Если представить, что орущий на вас начальник одет в розовую балетную пачку, пережить поток нравоучений будет гораздо легче.

6. Накормите агрессора

Другой способ погашения конфликта — предложить злобному человеку что-то съедобное (конфету, печенье) или протянуть бутылку воды. Весь секрет в том, что, когда вы даете что-то оппоненту, он испытывает неосознанное желание ответить взаимностью, пойти навстречу. К тому же с давних времен принятие пищи носит сакральный смысл. Люди, которые делят трапезу, становятся в некотором роде союзниками. Им легче найти пути к примирению. А еще кричать с набитым ртом весьма проблематично.

7. Возводите стену

Если никакие увещевания на обидчика не действуют, а ваше эмоциональное состояние уже пошатнулось — уходите в глухую оборону. Случается так, что никаких сил отшучиваться, объясняться и стараться понять оппонента просто нет. Возможно, сегодня просто не ваш день или в общении вам попался самый настоящий энергетический вампир. Стройте высокую стену (только в воображении) и будьте уверены в том, что никакие оскорбления и колкие выпады не достанут вас.

8. Пошутите

Юмор уникален тем, что помогает найти выход из самых сложных жизненных ситуаций. Уместная шутка, фраза, которая, на первый взгляд, не имеет отношения к ситуации и кажется слегка абсурдной. Все это способно прервать цепь неприятных вопросов и разрушить броню, которой окружил себя ваш неприятный собеседник. Теперь разговаривать с ним станет гораздо легче. Конечно, искусству остроумно отвечать на вопросы можно учиться годами. Большинству из нас самые блестящие ответы приходят через день-другой. Расслабьтесь, будьте уверены в себе — и все получится.

Какими приемами в диалоге с неприятными собеседниками пользуетесь вы? Делитесь в комментариях.