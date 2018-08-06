8 причин женского одиночества глазами мужчин

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Наверняка у вас есть такая подруга, у которой и ум, и внешность, и образование — все есть. А вот счастья в любви нет. У нас тоже есть такие знакомые, и специально для них мы провели исследование, чтобы выяснить, чего же все-таки им не хватает.

AdMe.ru опросил несколько десятков мужчин и узнал о том, почему некоторые девушки остаются одинокими.

1. Выглядят хмуро

Социолог Джесс Карбино исследовала поведение людей на популярных сайтах знакомств. Оказалось, что многие женщины пытаются изобразить на своих фотографиях такие же выражения лиц, какие они видели у моделей в глянцевых журналах. Девушки выглядят холодно, надменно, гордо, задумчиво. Однако мужчины при выборе спутницы отдают предпочтение фотографиям, на которых женщины улыбаются, выглядят открыто и даже немного смущенно.

2. Слишком хотят замуж

Чрезмерное стремление к замужеству может отпугнуть даже тех мужчин, кто и сам мечтает о семье. Если женщина ставит в приоритет штамп в паспорте, она при первой же встрече примеряет на молодого человека роль своего супруга, уже потом оценивая его личностные и душевные качества. Мужчины же, напротив, видят в женщине свою будущую жену, когда уже убедились в совместимости с ней по всем другим пунктам.

3. Все усложняют

Многие женщины склонны драматизировать события и искать скрытый смысл там, где его нет. Что поделать, если разница в мужском и женском мышлении действительно существует. Большинство мужчин мыслит логично и целостно, женщины больше внимания уделяют деталям. Мы не сможем перекроить свое сознание и мыслить так, как этого бы хотелось противоположному полу. Но вот пощадить их мозг и не атаковать формальную логику фразами вроде: «Я чувствую, что-то не так!» мы точно в силах. Хотя бы на первых этапах отношений.

4. Не умеют любить мужчин

Мужчины и женщины не всегда говорят на одном языке любви. Психологи утверждают, что представителям сильного пола важно ощущать уважение своей партнерши, а девушки больше ценят романтические проявления чувств. Как и во всем остальном, здесь важно соблюдать баланс. Объятия, поцелуи и милые жесты с вашей стороны расскажут мужчине о любви, а похвала и восхищение его сильными сторонами, важность его мнения для вас — об уважении.

5. Много требуют

Социальные требования к мужчинам и так намного выше, чем к женщинам. Они должны хорошо зарабатывать, чтобы обеспечить семью, быть сильнее, умнее и спокойнее нас. Тем не менее некоторые женщины готовы выдвинуть целый райдер потенциальному партнеру, даже не задумываясь о том, что готовы предложить взамен. Даже идеальный мужчина как от огня бежит от таких запросов. А вот если женщина сама к себе выдвигает высокие требования, то партнер обязательно постарается ей соответствовать.

6. Не следят за собой

Многие мужчины считают красоту женщины самым важным ее достоинством. И пусть характер, интеллект и душевные качества тоже играют не последнюю роль при выборе спутницы, внешность — это первое, на что обращают внимание. Ухоженные, стильные женщины с хорошей осанкой и приветливой улыбкой создают приятное впечатление вне зависимости от того, соответствуют ли они современным канонам красоты и модным тенденциям или нет. Более того, популярные среди девушек наращенные ресницы, увеличенные губы и большое количество косметики могут только оттолкнуть представителей противоположного пола.

7. Живут в иллюзиях

Диснеевские мультфильмы и голливудские мелодрамы о принце на белом коне наверняка подпортили жизнь не одному мужчине. Штампы из романтических фильмов так далеки от реальности, что мало кто смог бы им соответствовать. Это совсем не значит, что у мечтательных натур меньше шансов на счастливую любовь, чем у реалистов. Мечтать ведь можно и вместе, главное — чтобы чувства были к настоящему человеку, такому, какой он есть.

8. Решают все сами

Словосочетание «сильная и независимая» уже обрело среди мужчин негативную окраску. Так называют женщин, которые жалуются на безынициативность, инфантильность и слабость мужчин и стараются все делать и контролировать сами. У мужчин тоже есть своя точка зрения и гордость, они тоже участвуют в этих отношениях и ждут от них понимания и уважения. Самодостаточные личности не нуждаются в командире, они нуждаются в партнере.

А какие черты в женщинах, которым не удается построить счастливые отношения, замечали вы?