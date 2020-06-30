8 причин, почему бывшие отличники работают на дядю, а двоечники гребут деньги лопатой

Многие из нас слышали в детстве строгий наказ родителей: «Учись на одни пятерки!» А когда приносили плохую оценку (для кого-то это была и четверка), то покорно слушали пламенную тираду мамы и часами штудировали учебники. Как часто показывает жизнь, погоня за оценками в школе абсолютно бесполезна. Сколько раз вы сталкивались с тем, что вчерашний золотой медалист приходит устраиваться на работу в компанию, которой руководит бывший «позор класса», списывавший у него все домашние задания?

Мы в AdMe.ru посоветовались с психологами и попытались вместе ответить на вопрос, почему отстающие порой гораздо лучше устраиваются в жизни, чем отличники. А тех, кто дочитает статью до конца, ждет бонус о том, почему быть двоечником — это не недостаток, а в чем-то даже преимущество.

Не гонятся за оценками

Для большинства отличников оценки являются показателем успеха: раз получил пятерку, значит, молодец, чего-то достиг. Правда, такое мышление совсем не допускает того, что любая оценка субъективна и зависит не только от качества знаний, но и от других факторов, например, от отношения учителя, а иногда и просто от его настроения. Отстающие же не нуждаются в подтверждении своего успеха хорошими оценками. На пути к цели они руководствуются не одобрением людей со стороны, а внутренней удовлетворенностью от выполненной работы.

Не пытаются заслужить хорошее отношение

Для отличников, как правило, очень важно произвести на учителя приятное впечатление. Именно поэтому многие из них стараются быть прилежными учениками, тянуть руку даже на самых скучных уроках и беспрекословно угождать учителям. Дети с неважной успеваемостью обычно не стараются никого впечатлить. Они хоть и относятся к преподавателям с уважением, но не выслуживаются перед ними. Как показывает опыт, став взрослыми, такие же модели поведения двоечник и отличник будут использовать и в отношениях с руководством.

Не делают все самостоятельно

Многие отличники, даже давно закончив школу, продолжают руководствоваться правилом «если хочешь сделать хорошо, сделай это сам». Все потому, что они со школьных времен привыкли в любом деле выкладываться на 100 % и контролировать все лично. В то время как троечники, лентяи и лоботрясы использовали возможности других людей в зависимости от их способностей («у Наташи спишу математику, с Петей сяду на химию»). Во взрослой жизни и отличники, и двоечники продолжают следовать этому принципу: одни тянут на себе все, пока не останутся без сил, другие делегируют задачи подчиненным или коллегам.

Разрешают себе действовать неидеально

В психологии существует термин «синдром отличника», когда человек строит свою жизнь по принципу «или делать все идеально, или не делать совсем». Жить с такой установкой невероятно тяжело, ведь достичь успеха во всех областях невозможно. Человек будет либо сутками сидеть на бесперспективной работе, заставляя себя стараться еще больше, либо, наоборот, никогда не решится заняться тем, что ему действительно нравится, из-за страха потерпеть неудачу. И вот вам пример: «Когда-то со мной в художественной школе учился один мальчик. Рисовал он неплохо, но в выпускном классе немного забил на учебу и, как типичный двоечник, из школы выпустился со справкой, а не с дипломом. Ни это событие, ни то, что его первые работы подвергались критике, не помешало ему стать одним из самых крутых граффити-художников в России. Сейчас он принимает заказы со всего мира. Будь он перфекционистом, помешанным на оценках, его талант так бы и остался нераскрытым».

Не распыляют собственные силы

Двоечник никогда не станет заставлять себя делать то, что ему не по душе и в чем он не видит смысла, а сфокусируется на том, что для него по-настоящему интересно. Пятерочник же будет заставлять себя зубрить до посинения, лишь бы не проседать по показателям успеваемости. Впоследствии нередко случается так, что «человек-отличник» и во взрослой жизни тратит силы на то, что ему не нравится, будь то нелюбимая работа или неподходящие отношения. Логику, которой руководствуются отстающие, хорошо демонстрирует история, рассказанная Иваном Митиным, основателем и владельцем сети «Циферблат»: «Поменял 7 разных школ и везде был троечником-двоечником. Я не хотел заниматься теми предметами, которые мне были неинтересны, в их число вошли все точные науки. Когда выяснилось, что в 10-м классе можно иметь одну двойку в году, я просто перестал посещать алгебру. В то же время я много читал самостоятельно и изучал различные феномены, которые меня интересовали. К этому надо добавить, что у меня интернет появился в 1994 году, когда никто из учителей этого не понимал. Все свободное время я проводил в интернете, играя в комп, гуляя и читая».

Им есть чем заняться, кроме учебы

Пока одноклассники часами сидят за учебниками, чтобы не стать отстающими в гонке за успеваемостью, двоечники и троечники тратят свое свободное время как душе угодно: читают, занимаются спортом, музицируют, танцуют или просто играют с ребятами во дворе. Как отмечают психологи, детям-отличникам очень трудно бывает расслабиться, ведь они находятся в постоянном напряжении, не только умственном, но и психологическом. К сожалению, часто эту проблему пятерочники берут с собой и во взрослую жизнь: их преследуют беспричинная тревога и страх не оправдать чьи-то ожидания.

Умеют принимать не только взлеты, но и падения

Наверное, все мы знаем отличников, для которых получить четверку означало расписаться в собственной никудышности и бездарности. В жизни такие люди переживают неудачи очень болезненно, а любой, даже самый незначительный промах воспринимается ими как трагедия. Отстающие же привыкли получать не только хорошие оценки, но и плохие. Для них «неуд» не конец света, а всего лишь отметка в дневнике. В жизни такие люди гораздо легче адаптируются к стрессу и быстрее восстанавливаются после провалов.

Готовы идти на риск

Тех, кто когда-то перебивался с двойки на тройку, учеба в школе научила действовать по ситуации, выкручиваться, а где-то даже идти на риск. Их будущее не расписано родителями на несколько десятилетий вперед, а потому они позволяют себе мечтать, жить не по плану и проще относиться к собственным ошибкам. Если двоечник в один прекрасный день поймет, что хочет бросить университет, сменить профессию или уехать жить в другую страну, то, скорее всего, он это сделает. И, как ни странно, дело выгорит, возможно, именно потому, что к собственному голосу такой человек привык прислушиваться гораздо больше, чем к мнению окружающих.

Бонус: вдохновляющая речь Натальи Водяновой о том, чему отличникам стоит поучиться у двоечников

«Дорогие двоечники и троечники, дорогие ученики, показавшие откровенно слабые успехи и посредственные оценки, дорогой „позор класса“, я обращаюсь к вам, — серьезно начала свою речь Наталья Водянова, а потом, улыбнувшись, продолжила: — пробил ваш час. Пришло ваше время делать то, что можете делать лучше всех, — делать ошибки, нарушать границы общепринятого и ставить под сомнение статус-кво. Этому у вас могут поучиться даже отличники. И им, и нам всем эти навыки пригодятся сейчас как никогда. 2020-й — год, когда все привычное пошло под откос, и нам всем нужны небанальные, прорывные решения. Как воздух нужны новые ходы. Нужны неожиданные идеи, а значит, нам всем нужны ошибки, а точнее, смелость совершать ошибки. Ведь именно через ошибки мы придем к тем решениям, которые так ждет мир. Конфуций предостерегал: „Не дай вам бог жить в эпоху перемен“, но и Конфуций тоже ошибался. Нет лучшего времени, чем время перемен. Именно в это время человек может реализоваться. Лично увидев, а может, и изменив ход исторических событий. Это не мои слова, а Федора Тютчева. Но если вы настоящий двоечник, то вы не знаете, кто такой Федор Тютчев. И это тоже неважно. Неважно знать, важно — делать. По сути, может быть только одна непростительная ошибка: повесить руки, забить, ничего не пробовать и ничего не делать. Поэтому дерзайте, ребята, и будьте дерзкими! Ваша Наталья Водянова, не окончившая 11-й класс».