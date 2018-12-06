8 причин, по которым вам нужны еще одни выходные после выходных

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Всю рабочую неделю мы живем в сумасшедшем темпе. А на субботу и воскресенье возлагаем большие надежды, пытаясь сделать в эти дни то, на что в будни не хватило сил. Только вот на отдых времени почему-то не остается. И в понедельник мы чувствуем себя такими же уставшими, как и в пятницу. А все — из-за досадных ошибок, которые совершают почти все. Однако существуют способы провести выходные с пользой и заодно хорошенько отдохнуть.

AdMe.ru как следует разобрался в причинах, по которым вашим выходным далеко до идеала. И сегодня расскажет о том, как «починить» уик-энд.

1. Вы устраиваете грандиозную уборку

Во многих семьях утро субботы начинается с генеральной уборки, и на нее уходит целый день. Не надо так. Мы уверены, что выходные слишком коротки, чтобы тратить их на наведение порядка. Если вы не хотите чувствовать себя Золушкой, то у нас есть пара советов: Не копите грязь. Выделите 15 минут в день на поддержание чистоты. Вот увидите, к концу недели беспорядка не останется.

Выделите 15 минут в день на поддержание чистоты. Вот увидите, к концу недели беспорядка не останется. Убирайте по графику. Например, по вторникам вы моете пол. И неважно, чистый он или нет. Такая система позволит вам содержать квартиру в порядке каждый день.

2. Вы ходите на шопинг, чтобы развеяться

Даже если вы обожаете шопинг, это не лучший вариант досуга: вы тратите кучу времени, сил и денег. Психологи утверждают, что люди, которые тратят деньги на получение новых впечатлений (поход в кино, театр или на выставку), гораздо счастливее тех, кто предпочитает материальные блага. Ходите по магазинам тогда, когда действительно нужно. А еще четко планируйте время для покупок, чтобы не провести целый день в поисках нужной вещи.

А еще четко планируйте время для покупок, чтобы не провести целый день в поисках нужной вещи. Балуйте себя. Часто покупка новых вещей — своеобразная терапия от стресса. Попробуйте принять расслабляющую ванну, почитать хорошую книгу или посмотреть новый сериал — возможно, жажда ненужного шопинга пройдет сама по себе.

3. У вас нет четкого плана

Может, это и звучит немного странно, но уикенд тоже нужно планировать. Составление поминутного графика попахивает паранойей, а вот планирование культурных мероприятий или походов в гости — отличная идея. Планируйте 3–5 ключевых событий продолжительностью не более 3 часов. Вы успеете получить позитивные впечатления и не слишком устанете.

продолжительностью не более 3 часов. Вы успеете получить позитивные впечатления и не слишком устанете. Придумывайте новые семейные привычки, которые станут традицией. Что бы вы ни выбрали — совместное приготовление завтрака или утреннюю прогулку, — такие вещи превратятся в приятные воспоминания, которые скрасят серые рабочие будни.

4. Берете работу на дом

Согласно исследованиям ученых, 55-часовая рабочая неделя увеличивает риск сердечного приступа или инсульта в несколько раз. Вот почему отдых так важен: вы восстанавливаете не только потрепанные нервы, но и сердечно-сосудистую систему. Но что делать, если мысли о работе преследуют даже в субботу и воскресенье? Уберите подальше телефон. И не заглядывайте в рабочую почту. Соцсети тоже под запретом — создайте себе полный информационный вакуум.

И не заглядывайте в рабочую почту. Соцсети тоже под запретом — создайте себе полный информационный вакуум. Правильно выбирайте вид отдыха. Специалисты рекомендуют отдыхать по принципу противоположности основному занятию: если вы целый день сидите в офисе перед компьютером, то отдых должен быть активным.

5. У вас «воскресный блюз»

К вечеру воскресенья мы понимаем, что выходные на исходе, а завтра опять ждет «любимая» работа. Все, настроение испорчено, и остаток дня мы только и думаем о том, как пережить следующую неделю. Вам знакомо это ощущение? Психологи даже придумали для него специальное название — «воскресный блюз» (от англ. Sunday night blues). Но с этим чувством можно и нужно бороться. Визуализируйте. Представьте себе идеальную рабочую неделю: вы легко расправляетесь со всеми задачами и решаете все сложные вопросы. Ведь в конечном итоге большая часть опасений оказываются необоснованными, а неприятный привкус вечеру воскресенья придают тревожные ожидания.

Представьте себе идеальную рабочую неделю: вы легко расправляетесь со всеми задачами и решаете все сложные вопросы. Ведь в конечном итоге большая часть опасений оказываются необоснованными, а неприятный привкус вечеру воскресенья придают тревожные ожидания. Сделайте растяжку. Такой тип упражнений помогает организму увеличить производство ГАМК (нейромедиатора, который тормозит нервную систему и успокаивает).

6. Слишком много спите

Желание выспаться на выходных вполне естественно. Однако врачи предупреждают: избыток сна вреден точно так же, как и его недостаток. Вполне возможно, весь оставшийся день вы будете чувствовать себя как выжатый лимон. Да и время, которое вы могли бы провести с пользой, уже потрачено на бесполезный (и не приносящий настоящего отдыха) сон. Если желание спать сильнее вас, вздремните днем: 20 минут отдыха придадут бодрости.

7. Вы не выходите из дома

К концу недели нам хочется просто завернуться в одеяло, захватить еду в кровать и провести 2 дня в тишине и спокойствии. Однако это большая ошибка. Конечно, иногда бездельничать можно и нужно, но прогулки на свежем воздухе важны для здоровья. Часовая прогулка увеличивает уровень энергии на 90 % и действует не хуже чашки кофе — так говорят врачи. Перед началом рабочей недели вы будете чувствовать себя всемогущим, и это здорово.

8. Зажигаете на вечеринках

Вечер пятницы или субботы — идеальное время для вечеринки? А вот и нет: алкоголь подавляет выработку мелатонина (это гормон, который говорит вашему организму, что пора отдохнуть). Да и следующее за вечеринкой утро будет испорчено последствиями возлияний. Итог — минус 1 выходной. Воздержанность — главный секрет хорошего отдыха. И еще не забывайте плотно поесть, если от застолья отвертеться не удалось.

— главный секрет хорошего отдыха. И еще не забывайте плотно поесть, если от застолья отвертеться не удалось. Пейте больше воды. На стакан вина должно приходиться 3 стакана чистой воды.

На стакан вина должно приходиться 3 стакана чистой воды. Вовсе откажитесь от спиртных напитков. Измените свою культуру досуга — это легче, чем кажется. Вкусная еда, увлекательные настольные игры, тематические вечеринки и хорошая музыка снимают стресс.

А вам удается отдохнуть за выходные?