8 причин, по которым счастливые семьи разваливаются, а скандалисты живут вместе годами

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Я была замужем за первой любовью и мечтала состариться вместе с ним, мужчиной, который делал меня счастливой. Идеальная пара, но только снаружи. На деле брак трещал по швам. Многие знакомые были в шоке, узнав, что мы разошлись, я и сама с трудом верила, что это все происходит на самом деле: вот мы ссоримся, вот не живем вместе, а вот свидетельство о разводе. Наша счастливая с виду семья развалилась навсегда. И не только наша. Количество разводов в среднем по всему миру неуклонно растет, хотя теперь и не так быстро, а в некоторых странах даже снижается.

Мне до сих пор иногда грустно, что так получилось. Невозможно не думать на тему «А можно ли было сохранить семью или я сделала все, что могла?». Особенно когда смотрю на знакомую, которой пророчили развод еще до свадьбы, но она уже 12-й год живет в браке и расставаться с мужем не собирается. Из этих мыслей и историй других людей я вывела 8 причин, которые могут довести до развода даже образцовую пару, и готова поделиться ими с читателями AdMe.ru.

1. Партнеры не рассказывают окружающим о проблемах

Это была главная причина, по которой никто ничего не подозревал до последнего. Нас с мужем обоих с детства приучали «не выносить сор из избы», не говорить о личном с теми, кого это не касается напрямую. Сейчас многие умалчивают о трудностях еще и потому, что хотят создать безупречный образ в глазах общества, быть предметом зависти в социальных сетях. Иногда причиной молчания становится перфекционизм. Даже если брак не заладился с самого начала, человек будет из кожи вон лезть, чтобы никто не заподозрил проблему. Так случилось с моей бывшей одноклассницей. Аня и Витя были идеальной парой: он баловал ее, возил по курортам, дарил огромные букеты на праздники, она готовила ему полезную красивую еду, обустраивала семейное гнездышко. У них даже аккаунт в фейсбуке был один на двоих, где они постоянно признавались друг другу в любви, со сплошным восхищением в комментариях. Весь город был в шоке, когда они расстались. Особенно учитывая, что она ушла от своего «заи» сразу после того, как родила долгожданного ребенка. Оказалось, она давно разлюбила мужа, но терпела, а после родов не выдержала, собрала свои вещи и ушла.

2. Один партнер терпит другого

Причины могут быть разными. Иногда это финансовая зависимость, иногда желание вырастить детей, чтобы развод родителей их не травмировал, иногда что-то еще. Вот история человека, который столкнулся с такой ситуацией: «Могу сказать, что наш брак был счастливым, мы жили вместе 19 лет, у нас появились сын и дочка. Когда мне было 47, а жене 43, мы решили перебраться в Канаду, чтобы дети получили там высшее образование. Но после переезда мы не нашли хорошую работу, так что мне пришлось вернуться в Оман. Я зарабатывал деньги и отправлял их в Канаду семье. Дети отучились на отлично и устроились на хорошие должности. И тогда жена — теперь уже бывшая — сообщила, что терпела меня только ради детей. Я всеми силами пытался спасти брак, но ничто не сработало, хотя я годами пахал как раб ради семьи». Есть и те, кто готов полностью положиться на партнера, а партнер оправдывает доверие. Но, увы, выдержать давление обстоятельств может далеко не каждый, и зачастую, когда причины зависимости исчезают, человек уходит из семьи без оглядки.

3. Недовольство молча копится до взрыва

У нас был именно этот сценарий. Про мелочи не говоришь, потому что мелочи же, зачем портить настроение любимому человеку, проще исправить самой. В вопросах посерьезнее нужно поддерживать партнера безоговорочно. Бывший муж к тому же был старше и казался мне очень умным и надежным. А еще я ждала, что он сам догадается обо всем, мы же так хорошо друг друга понимаем. После серии скандалов стало ясно, что склеить сломанное не получится. Терпеть ради ребенка не стала, и мы разошлись, а знакомые, друзья и даже родственники до сих удивляются, услышав об этом решении. Конечно, наверняка есть случаи полной гармонии (во всяком случае мне хочется в это верить), но они редки. Поэтому если вам проще годами молчать о наболевшем, знайте: говорить с партнером зачастую намного полезнее, чем терпеть, пока не рванет со всей силы. Моя знакомая при малейшем недовольстве не стесняется высказаться от души, нередко дело и до метания тарелок доходит, но, выпустив пар, она снова полна любви к мужу и готова к компромиссу. Пока форма диалога устраивает обе стороны, все в порядке.

4. Один или оба знают, что отношения изжили себя

«Самые спокойные и уважительно-уступающие отношения с бывшим мужем у нас были перед расставанием. Отпустило меня, стало легко и спокойно, почему бы не уступить? Ибо уже все равно. За 2 месяца я ушла из 20-летних отношений, крайне болезненных для меня». © Ирина Карпова И таких историй множество. Если человек уже выбрал для себя срок, когда все закончится, он спокойно ждет нужного часа, не желая портить жизнь разборками, прежде всего себе. А когда время подходит — стремительно исчезает из жизни бывшего супруга. Мой путь был похожим. К принятию решения о разводе я шла около 3 лет. Но когда решила — все было просто и быстро, через пару недель муж присутствовал в моей жизни минимально, и то только потому, что у нас общий ребенок, которого не хочу лишать общения с отцом. Еще один вариант: зачем заморачиваться, если с самого начала знаешь, что это не навсегда? Пока один строит в мечтах большой дом и выбирает имена для будущих детей, второй наслаждается прелестями отношений и спокойно ищет человека, с которым хочет состариться. А брак... Это же просто штамп, ничего серьезного, квартира записана на маму, машина на папу, детей нет, все схвачено.

5. Не выдерживают давления окружающих

Свекровь и золовка сразу после свадьбы начали бесконечно критиковать меня, и никакие усилия не смогли изменить этого. В результате понемногу супруг стал тоже воспринимать наши отношения только в негативном ключе, даже мой смех, который когда-то был «звонким», превратился в «слишком громкий, ты можешь потише?». Спасти брак не удалось, хотя с самого начала мы с мужем очень любили и уважали друг друга. Знаю и пары, которые распались, потому что семья одного или обоих супругов давила на них, требуя расстаться по той или иной причине. Когда родители — авторитет, это совершенно естественно. Естественно учитывать их мнение по важным вопросам, потому что они старше, опытнее, хотят своему ребенку лучшего. В таких случаях нужно тщательно выстраивать границы, чтобы никого не обидеть слишком рьяной защитой личного пространства, но и не допустить катастрофических последствий для собственной семьи. А еще нужно следить за собой, если разводится кто-то из ваших близких — родственники, друзья, даже коллеги, с которыми вы часто общаетесь. Ученые обнаружили, что человек, который разводится, способен сильно повлиять даже на, казалось бы, счастливые браки окружающих.

6. Выросли «в разные стороны»

Когда оба супруга растут как в личном плане, так и в профессиональном, но в разных сферах, они могут обнаружить, что их взгляды на жизнь тоже изменились и теперь совсем не сходятся. Или же одному нужно переехать ради учебы или работы, а второй должен остаться по той же причине. Это естественный процесс, который, увы, нередко заканчивается разводом, потому что супруги слишком сильно расходятся, а еще встречают новых людей, которые оказываются ближе по духу. Зато в парах, которые со стороны кажутся не слишком счастливыми, один супруг может крепко держаться за второго, потому что зависит от него — материально, эмоционально или как-то еще. Когда у человека нет альтернативы, он никуда не пойдет.

7. Один из пары вдруг понимает, что не хочет серьезных отношений

Сейчас время, когда женщина может построить успешную карьеру, не будучи замужем, при этом брак и рождение детей откладываются. Все больше девушек с юности знают, чего хотят, и твердо идут к цели, а к браку подходят как к рабочему проекту — трезво, планируя все наперед. Так поступила эта девушка с Quora: после 5 лет безмятежности она осознала, что тащит на себе брак. Поэтому пара села и обсудила ситуацию. Муж честно сказал, что готов участвовать в жизни семьи прежде всего финансово. И так как жене нужен был не только спонсор, но и партнер, и отец ее детей, а делить было нечего, они мирно расстались. Это идеальный вариант: спокойный разговор и осознанное расставание людей, которые желают друг другу только счастья. Но чаще несостоятельность одного (или даже обоих) из супругов обнаруживается, когда у пары есть дети, общее имущество и длинный список претензий. Статистика говорит, что на 97 % увеличилось число разводов из-за того, что, когда жена вышла на работу, муж не стал помогать по хозяйству больше. Увы, воплощенные мечты не всегда радуют. Нередко любовная лодка разбивается о быт, а один из супругов осознает, что хочет пока заниматься только собой и тратиться только на свои хотелки. От такого не застрахован никто.

8. Один обманывает другого

Если один из супругов начал изменять, то из чувства вины он нередко начинает вести себя как в романтическом фильме: проявлять больше заботы, осыпать подарками, угождать во всем. Но образ идеального партнера в таких случаях — это лишь дымовая завеса, за которой скрывается неприглядная правда. Конечно, бывают случаи, когда второй медовый месяц начинается из желания укрепить брак, а не загладить предательство, но их заметно меньше.