8 причин, по которым люди оскорбляют друг друга в интернете (И верный способ справиться с наглецами)

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Считается, что люди в интернете ведут себя гораздо агрессивнее, чем в реальной жизни. Жесткая критика или даже оскорбления в комментариях — не редкость. Что заставляет нас устраивать интернет-битвы — неприятности дома и на работе или неуверенность в себе? Оказывается, все не так очевидно и на пользователей сети действуют особые психологические законы. Например, теория велосипедов и собак объясняет, почему вы не можете удержаться от нелестных комментариев.

Негативные высказывания в комментариях могут здорово испортить настроение, но AdMe.ru знает, как справиться с обидчиками и защитить свою нервную систему.

1. Теория обратного огня

Большинство интернет-комментаторов неохотно признают свою неправоту. Увидев статью или пост, которые противоречат их убеждениям, такие люди не будут пересматривать свои взгляды. Напротив, они начнут яростно спорить, защищая привычную точку зрения, пусть она даже и неправильная. Исследователи говорят, что люди довольно неважно разбираются в том, что на самом деле поняли из текста. Это иллюзия знания или эффект Даннинга — Крюгера в интернете: злобные комментаторы не осознают своей некомпетентности и с жаром отстаивают неверную (может, даже антинаучную) позицию. В таком случае комментарии могут вообще никак не относиться к тексту поста. Для интернет-воина главное — доказать всем, что он прав. Но эта правота — лишь когнитивное искажение, иллюзия, вызванная низким уровнем знаний. И ничего личного.

2. Пол и возраст

Большую часть комментариев в интернет-пространстве оставляют мужчины: 75 % откликов на статьи и блоги принадлежат сильному полу. Возможно, такое положение вещей объясняется агрессивностью споров — женщины неуютно чувствуют себя в окружении враждебно настроенных личностей. Интересно, что женщины пишут комментарии под собственным именем, а мужчины в большинстве своем предпочитают анонимность. Самые активные участники интернет-битв — это мужчины в возрасте от 20 до 39 лет, со средним образованием и, по-видимому, массой свободного времени.

3. Теория велосипедов и собак

Давным-давно, когда интернета еще не существовало, люди все равно спорили в комментариях. К газетам. Читатели отправляли письма в редакцию с критикой вышедших статей. Журналист одного из изданий отметил, что самый большой отклик вызывают материалы не о глобальных, а о самых приземленных проблемах. Например, у кого на дороге больше преимущества — у велосипедистов или автолюбителей. Или кто виноват в том, что в городе полно беспризорных собак? Годы спустя эксперты сформулировали теорию велосипедов и собак. И раньше, и сейчас читатели комментируют только те вопросы, в которых чувствуют себя знатоками. Большинство комментаторов выходят из тени только тогда, когда уверены, что знают о теме все. Поэтому тема глобального потепления обсуждается не так эмоционально, как, например, вопросы воспитания детей. Почти 30 % читателей если и оставляют комментарии, то только с исправлением ошибок автора. Увы, но люди, которые согласны с постом, не выражают одобрения письменно. Именно поэтому создается впечатление, что в интернете сидят одни злодеи, хотя это, конечно, не так.

4. Анонимность

Главная причина огромного количества негативных комментариев в интернете — анонимность. Вся прелесть и одновременно ужас интернета в том, что люди могут выбирать, кем быть — философом, циником, весельчаком, бравым воином или злобным комментатором. Большинство выбирает последнее. И вовсе не потому, что люди эти — несчастные, злобные и обижены жизнью. На всех нас действуют 2 эффекта интернета: Эффект дезинтеграции. В онлайн-пространстве перестают существовать социальные нормы, принятые в обществе. Все ограничения, которые сдерживают людей при личном общении, испаряются. И теперь можно писать с ошибками, вволю ругаться и переходить на личности — за это ведь ничего не будет.

Дегуманизация. Иногда комментаторы так грубы со своими оппонентами только потому, что не видят их вживую. Отсутствие зрительного контакта объясняет весь негатив. Возможно, если бы интернет-тролли увидели, какую боль причиняют своими высказываниями, то постарались бы тщательнее подбирать слова.

5. Эффект толпы

Активные интернет-пользователи не ходят в одиночку. Статьи, у которых нет ни одного комментария, не привлекают людей. В онлайн-пространстве люди выражают свое мнение только тогда, когда кто-то уже сделал это до них. У комментаторов есть тайное преимущество, о котором многие, наверное, даже не догадываются. Люди, которые читают ваше мнение, выраженное под статьей, оценивают ее по вашим комментариям. Неважно, что написал автор — великую истину или полную ерунду, читатели в первую очередь обратят свое внимание на комментарии, и если они будут отрицательными, то и оценят труд автора соответственно. А в том, что люди оставляют жесткие комментарии, виноваты такие же пользователи. Возникает эффект снежного кома: если под статьей или постом появились жесткие высказывания или даже оскорбления, то они сами по себе не прекратятся. Наоборот, поток буллинга и негатива будет нарастать.

6. Часть сообщества

Члены интернет-сообществ (форумы, тематические сайты) комментируют для того, чтобы почувствовать себя частью чего-то большого. Возможно, в комментариях они пишут вовсе не то, что думают на самом деле. Такие люди нуждаются в одобрении, пусть даже оно выражается в лайках или плюсах. Психологи считают такую потребность невротической. Люди, которым необходимо одобрение окружающих, очень чувствительны к критике и отказам, они боятся гнева и враждебности. Невротик стремится понравиться всем, испытывает сильную потребность быть любимым, что, конечно, здорово осложняет жизнь — угодить всем практически невозможно.

7. Медицина

Самый большой отклик у аудитории вызывают личные истории. Особенно если это рассказы про различные заболевания, врачей и тактику лечения в целом. Люди воспринимают медицину как нечто таинственное, но в то же время очень близкое. Ведь у каждого из нас был опыт общения с врачами. Если вы напишете пост о том, как лечили межпозвоночную грыжу, то люди обязательно захотят поделиться своими мыслями по этому поводу. Однако эксперты отмечают тревожную тенденцию: комментаторы, не имеющие медицинского образования, часто дают очень вредные советы. Так, если под статьей о прививках против гриппа аноним напишет, что его двоюродная тетушка получила осложнение после вакцинации, то ему поверят больше, чем профессору, который утверждает, что осложнений не будет. Будьте осторожны, читая комментарии: они могут быть опасны для здоровья.

8. Комментаторы в меньшинстве

Если вам кажется, что в интернете сидят одни злодеи, то знайте — вам действительно кажется. Среди всех пользователей всемирной паутины только 9 % когда-либо оставляли комментарии к статьям и постам. Большая часть населения интернета вообще никогда и ничего не комментирует — таких пользователей 90 %, между прочим. И только 1 % создает контент — пишет статьи, снимает и выкладывает фото, ведет блоги.

Бонус: что делать, если одолели хейтеры

Как видите, негатив из интернета убрать невозможно — так уж он устроен. Но его последствия можно минимизировать. Даже хейтеров поставить на место не так уж и сложно. Вот несколько простых советов для тех, кому нахамили в комментариях. Асимметричный ответ. На агрессивные выпады отвечайте с подчеркнутой вежливостью. Тролли не ожидают такой реакции, они-то надеялись вывести вас из себя.

Измените настройки. Любая соцсеть или форум дает возможность заблокировать пользователя так, что его ответы вы даже видеть не будете. Можно ограничить комментирование фотографий — тогда посторонние люди не смогут писать вам неприятные вещи.

Закон на вашей стороне. Любое оскорбление считается административным нарушением и карается штрафом до 30 000 рублей. А клевета попадает под уголовную статью, и наказание будет более серьезным.

Не тратьте свои нервные клетки на хейтеров. В большинстве случаев оскорбления действительно не относятся к вам напрямую. Возможно, у вашего оппонента просто был неважный день.