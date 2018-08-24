8 причин, из-за которых люди боятся разорвать отношения, даже если любви уже нет

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Несчастливые отношения — источник сильного стресса и массы переживаний. Они даже могут стать причиной клинической депрессии. Однако многим парам развод дается нелегко, и они всеми силами стараются сохранить отношения, которые давно пора бы оставить в прошлом. Причин, по которым люди остаются в неудавшемся союзе, много. Но кто бы мог подумать, что страх перед неодобрением соседей и боязнь остаться без денег тоже могут заставлять сохранять семью?

AdMe.ru решил разобраться, почему некоторые пары не спешат расставаться, даже когда любовь уже давно прошла, и как побороть себя и принять верное решение, если вы оказались на грани развода.

1. Низкая самооценка

Низкая самооценка и неуверенность в своих силах заставляют людей поддерживать нездоровые отношения. Психологи утверждают, что человек, не осознающий своих достоинств, на подсознательном уровне готов к тому, что с ним будут обращаться плохо. Дело в том, что в глубине души он считает, что не заслуживает любви. Несколько советов для тех, кто застрял в токсичных отношениях из-за постоянного самоуничижения: Вкладывайте в себя. Это может быть новое хобби, кулинарные курсы или отпуск. Первый человек, который должен заботиться о вас, — вы сами.

Простите себя. Перестаньте винить себя за прошлые ошибки — думайте о будущем.

Говорите о себе хорошо. Никаких «я растяпа», «неудачник» и «тормоз». Вы единственный в своем роде и заслуживаете лучшего. Теперь вы можете посмотреть на свою жизнь другими глазами — глазами по-настоящему уверенного человека и оценить, насколько вам нужен партнер. Возможно, вы держались за него лишь потому, что чувствовали себя недостойным чего-то лучшего.

2. Возраст

В обществе до сих пор сильны стереотипы о том, что после 40 лет жизнь заканчивается и найти новую любовь невозможно. Именно из-за страха остаться в одиночестве многие пары держатся друг за друга. Однако социологи утверждают: устроить личную жизнь можно в любом возрасте. Почти половина женщин старше 45, прошедших через развод, заявили, что сейчас они счастливее, чем когда-либо. Адвокат Шарлотта Фридман создала специальную группу для поддержки людей, которые находятся в состоянии стресса после развода. Шарлотта утверждает, что у «взрослого» развода есть несомненные плюсы: Ваши дети, скорее всего, уже выросли. Теперь вы можете заниматься чем угодно: путешествовать и уделять себе столько времени, сколько пожелаете.

Вы независимы и можете наконец выбрать того человека, который сделает вас счастливым. Или никого не выбирать — это ваша жизнь, и только вам решать, какой она должна быть.

3. Деньги

Иногда несчастливый брак становится ловушкой, а супругов в ней удерживают деньги. Британская юридическая компания Slater & Gordon провела исследование и выяснила, что главная причина, по которой люди остаются вместе, несмотря на отсутствие любви и взаимопонимания, — это страх. В том числе страх остаться на мели. Из 2 000 опрошенных пар 20 % заявили, что не планируют разводиться, пока не будут чувствовать себя в полной финансовой безопасности. Психологи советуют стремиться к финансовой самостоятельности в браке. Она поможет избежать неравенства и конфликтов из-за расходов. Для того чтобы вырваться из финансового капкана, необходимо перестать приносить себя в жертву семье в ущерб профессиональному и личностному развитию. Если вы будете финансово независимы, вы всегда сможете уйти от нелюбимого человека, не дожидаясь «подходящего» момента.

4. Давление общества

Существуют и внешние причины для сохранения несчастливого союза — это общественное порицание или давление старшего поколения семьи. Пары, живущие в нездоровых отношениях, беспокоятся о том, что скажут их родственники, соседи и коллеги. Развод должен быть взвешенным решением двух людей. Гвинет Пэлтроу в процессе расторжения брака поделилась своим опытом и рассказала об «осознанном разъединении». Это состояние пары перед окончательным разрывом, когда оба партнера решают, как будут жить после развода, а затем расстаются с миром и полностью отдают себе отчет в своих действиях. У окружения просто не остается вопросов, ведь это был обдуманный поступок взрослых людей.

5. Плохой, но мой

«Зато я не одинок» — вот девиз людей, которые не решаются прервать неудачные отношения. А все из-за того, что партнеры не видят перспектив и уверены, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Недавние исследования показали, что женщина с большей вероятностью подаст на развод, если у нее есть широкий выбор потенциальных партнеров. Ну и финансовая независимость, конечно. Ощущение бесперспективности и уверенность в том, что лучше старый, но не очень-то и хороший партнер, чем потенциальный «принц на белом коне», приводит к печальным последствиям — такие пары живут как соседи под одной крышей. Выход — постоянная работа над собой и повышение самооценки. Займите активную жизненную позицию для того, чтобы выбирать партнера, который подходит вам, а не мириться с тем, кто достался.

6. Дети

Наличие детей, вероятно, одна из главных причин нежелания родителей разводиться. И это понятно: всем известны негативные последствия развода для детей — появление чувства вины, тревожности и неуверенности. Однако психологи предлагают посмотреть на эту проблему под другим углом. Детям в несчастливом браке ежедневно приходится сталкиваться с психологическим напряжением и ощущать тяжесть нездоровых отношений родителей. Токсичное поведение взрослых привносит в детскую жизнь не созидание, а разрушение. Часто дети винят себя во всех бедах в семье. Поэтому в случае, если на смену любви пришло охлаждение или даже ненависть, лучшим выходом будет цивилизованное расставание. Однако перед тем, как принять столь серьезное решение, необходимо посетить семейного психотерапевта, чтобы уменьшить стресс ребенка из-за расставания родителей.

7. Убеждение, что счастливых браков не существует

Некоторые люди ошибочно полагают, что счастливых отношений не существует вовсе. И эта убежденность заставляет их жить в несчастливом браке долгие годы. Психологи считают, что такие установки рождаются еще в детстве: возможно, у вас перед глазами не было примера семьи, где родители искренне любили друг друга, или первая любовь закончилась разочарованием. Часто супруги просто привыкают жить в токсичных отношениях и, даже осознавая их бесперспективность, разводиться не собираются. Оказывается, привычка — такой же компонент любви, как страсть и интимность. Поэтому несчастливые браки могут держаться годами. Эти неверные установки рекомендуется прорабатывать с психотерапевтом еще до вступления в брак.

8. Надежда на лучшее

Многие пары остаются вместе совсем не потому, что счастливы в этот момент. Просто они надеются, что станут счастливы «когда-нибудь потом». Психолог Леви Бейкер совместно с коллегами провел несколько исследований и объяснил механизм этого явления. Оказалось, что надежда на счастливое будущее — один из главных факторов сохранения брака, даже самого несчастливого. Психотерапевт и специалист по межличностным отношениям Джейк Игл называет еще одну причину — «голливудское промывание мозгов». Джейк утверждает, что романтические истории из фильмов, в которых даже после самых ужасных драм герои воссоединяются в страстном поцелуе, заставляет обычных людей верить в реальность такого сценария в жизни. Но это не так: в реальности люди не меняются по мановению волшебной палочки, а хеппи-энды встречаются редко. Психологи утверждают, что у людей, попавших в такую ситуацию, есть всего 2 варианта: Не ждать, пока любимый изменится, а изменить свое отношение к его недостаткам, принять образ жизни партнера и наконец успокоиться.

Не ждать, но покинуть семью, в которой сама атмосфера пропитана тотальным недовольством. В конце концов годы ожидания могут закончиться разочарованием.

Расскажите в комментариях о своем отношении к людям, которые упорно живут в несчастливом браке. Стоит ли сохранять семью несмотря ни на что или лучше пуститься на поиски новой любви?