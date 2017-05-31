8 неожиданных примеров, чем занимаются короли и президенты в свободное время

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Многим из нас кажется, что руководители государств живут в каком-то особенном мире, который совсем не похож на тот, который окружает обычных людей. Но у правителей тоже есть свои увлечения, которым они посвящают свободное время AdMe.ru расскажет 8 историй, которые доказывают, что короли и президенты в некоторых вещах ничем не отличаются от простого народа, несмотря на бремя своих обязанностей. Читайте и восхищайтесь вместе с нами.

Король Нидерландов работает пилотом

Нынешний правитель Нидерландов, король Виллем-Александр, вот уже больше 20 лет тайно работает пилотом, совершая вылеты как на небольших бортах, так и на лайнерах минимум 2 раза в месяц. Монарх подчеркивает, что хобби, коим для него является летное дело, должно быть у любого человека.

Королева Дании — художница

Королева Дании Маргрете II, вступившая на престол в возрасте 31 года, увлекается рисованием. Ее авторству принадлежит цикл иллюстраций для романа-эпопеи «Властелин колец», эскизы для почтовых марок, костюмы и декорации для многих театральных постановок. Выставки работ королевы проводятся как у нее на родине, так и за рубежом.

Принц Чарльз развивает органическое земледелие

Принц Чарльз известен своим трепетным отношением к флоре. В своем поместье он внедряет идеи органического земледелия, а иногда проводит акции, призывающие разумно относиться к природе и заботиться о ней. В одном из интервью сын королевы признался, что разговаривает со своими растениями, ведь это очень важно, а они иногда даже отвечают.

Король Норвегии обожает яхтинг

Страстью норвежского монарха Харальда являются яхты и парусный спорт. В его послужном списке участие в нескольких Олимпийских играх, а также мировых и европейских чемпионатах. Уже в возрасте 68 лет король после операции на сердце победил со своей командой на европейском соревновании в Швеции. Вероятно, любовь к этому спорту передалась Харальду от отца, который в 1928 году стал олимпийским чемпионом.

Король Иордании снимается в кино

Правитель Иордании Абдалла II сыграл в культовом сериале «Звездный путь» в 1995 году, а также снимался в других фильмах, сериалах и ТВ-шоу. Но одними съемками любовь короля к кинематографу не ограничивается. При его правлении было учреждено королевское сообщество кинематографистов и институт кинематографических искусств, а в 2016 году впервые в истории фильм этой страны был номинирован на «Оскар».

Князь Монако организовал экспедицию на Северный полюс

Действующий князь Монако Альбер II стал первым монархом, который побывал на Северном полюсе. Он организовал экспедицию в 2006 году, чтобы продолжить дело своего прадеда, начатое ровно 100 лет назад. Князь посетил те же места, что и его предок, сделав фотографии и сравнив их с теми, которые были сняты век назад, и доказал, что за прошедший период ледники отступили на 3–6 км.

Папа Римский выпустил рок-альбом

Папа Римский Франциск в 2015 году выпустил альбом с 11 треками, где в сопровождении рок-музыки записаны библейские тексты, призывы к сохранению мира и взаимопомощи. И это не первый поступок понтифика из ряда нестандартных. Например, он дал обет не смотреть телепередачи, но при этом активно пользуется интернетом, имея аккаунты не только в инстаграме, но и в твиттере.

Президент Индонезии ведет канал на YouTube

Глава Индонезии Джоко Видодо с 2015 года ведет YouTube-канал, на котором публикует ролики как официального, так и неофициального характера, и некоторые из них становятся вирусными. Также президент имеет аккаунты в социальных сетях примерно с 10 млн подписчиков. Вероятно, активность в сети способствует его высокой популярности, которую называют «эффект Джокови».