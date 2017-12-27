Если ваш мужчина делает эти 8 вещей, вы можете быть уверены в его любви

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Любовь на экране и в романтических книгах приучила нас думать, что мужчина, искренне любящий свою избранницу, непременно обязан засыпать ее цветами и украшениями, совершать ради нее безумства и хотя бы разок спасти мир в ее честь. Не получая таких знаков любви в реальной жизни, мы часто разочаровываемся и чувствуем себя нелюбимыми. Но так ли это на самом деле? Или же мужская любовь выражается в чем-то другом? AdMe.ru собрал для вас факты, которые, по мнению психологов, доказывают настоящую и искреннюю любовь мужчины куда лучше, чем тысячи цветов и сотни спасенных с деревьев котиков. И даже если ваш мужчина не признается вам в своих пылких чувствах, но регулярно делает большую часть вещей из этого списка, можете не сомневаться: он вас любит.

8. Он больше слушает вас, чем говорит сам

Большинство мужчин никогда не отказываются поговорить о себе и своих достижениях, но только не любящий мужчина. Он слушает свою возлюбленную очень внимательно и всегда сам расспрашивает ее, потому что искренняя любовь подразумевает интерес и сопереживание, даже если сам предмет разговора не представляет ценности. А если мужчина, напротив, совсем не интересуется вашими делами и отказывается выслушать вас, но при этом может часами рассуждать о курсе евро или разновидностях спиннингов, стоит серьезно задуматься.

7. Он заботится о ваших друзьях и семье

Любящий мужчина принимает вашу семью и друзей так же близко к сердцу, как и вас, потому что эти люди являются частью вашего мира. Они могут не нравиться ему или не вызывать уважения, но он никогда не будет препятствовать вашему общению и всегда придет на помощь, если это понадобится.

6. Он никогда не исключает вас из беседы или спора

Как часто вы замечали ситуации, когда женщин исключали из общего спора (мол, не лезь, я сам разберусь)? Так вот, любящий мужчина так не поступит. Он воспринимает любимую на равных и никогда не унизит ее, отстранив от беседы и запретив высказывать свое мнение.

5. Он гордится вашими успехами и запросто рассказывает о них другим людям

Многие мужчины на дух не переносят, когда их женщина добивается успехов в разных областях, тем более в тех случаях, когда сами они достижениями не блещут. Но любящий мужчина воспринимает свою женщину как продолжение себя, и потому он радуется ее успехам и не стесняется рассказывать о них друзьям.

4. Он благодарит вас и постоянно хвалит

Рядом с любящим мужчиной каждая женщина чувствует себя особенной, самой нужной и незаменимой. А все потому, что она всегда слышит в свой адрес слова благодарности, а значит, чувствует, что все ее усилия оцениваются по достоинству. Даже спустя несколько лет брака любящий муж не будет воспринимать свою жену и все, что она делает, как должное.

3. Он идет на уступки, хотя вы об этом не просили

В любых отношениях приходится идти на компромиссы, чем-то поступаться и иногда даже жертвовать. Разница в том, что в отношениях без любви это происходит под давлением второго партнера. А мужчина, который любит свою спутницу, сам готов поступиться своими интересами ради нее, и охотно делает это, если встречает взаимность.

2. Он уважает и принимает ваше мнение, даже если оно отличается от его собственного

Позиция «есть два мнения: мое и неправильное» невозможна в любви. Даже если до этого мужчина не особо охотно признавал ситуации, когда правда оказывалась на стороне прекрасного пола, то в случае с возлюбленной все меняется: даже мнение, с которым он не согласен, он готов понять и принять.

1. Вы его приоритет

Любящий мужчина всегда делает выбор в вашу пользу. И не только потому, что ему приятно проводить с вами время, но и потому, что он видит вас частью вашего совместного будущего. Любимая женщина в сознании мужчины настолько близка к нему самому, что ее интересы он учитывает так же, как и свои.