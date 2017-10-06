8 поступков, которые скажут о вашей любви без лишних слов

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О таком прекрасном чувстве, как любовь, можно говорить, можно писать стихи и песни, можно даже кричать о ней на весь мир. Но иногда нужен просто правильный поступок, который будет значить для человека куда больше, чем заветные три слова. AdMe.ru рассказывает о мелочах, которые помогут выразить любовь.

Давайте ему возможность перезагрузиться

После тяжелого дня нам нужно время, чтобы отвлечься от дел и переключиться на обычную жизнь. Не накидывайтесь на него с домашней рутиной, давайте ему возможность немного передохнуть. Если необходимо, пусть он побудет один. Такая эмоциональная перезагрузка поможет избежать конфликтных ситуаций.

Будьте для нее хорошим слушателем

Если она хочет поговорить с вами на тему, в которой вы не разбираетесь или которая вам неинтересна, не спешите отказывать. Девушкам иногда достаточно просто того, чтобы рядом был человек, который послушает последние новости, узнает о всех скидках и посмотрит на покупки. Не злитесь на нее в такие моменты, будьте добрым и понимающим партнером.

Не запрещайте ему видеться с друзьями

Вступая с кем-то в отношения, последнее, что нужно делать, — это превращать своего партнера в собственность. Каждому нужно личное пространство и возможность проводить время с друзьями. Поэтому, когда в следующий раз ваш молодой человек соберется провести вечер в чисто мужской компании, не закатывайте истерику, а просто отпустите его повеселиться.

Обращайте внимание на мелочи, которые она любит

Счастье собирается по крупицам. Ее любимые фрукты и сладости, вымытая вами посуда могут показаться незначительной мелочью, но для нее это будет тем самым знаком. Знаком, который скажет, что вы помните, что она любит, что вы дорожите вашими отношениями, что вы любите ее. Да, даже от таких простых вещей вырастают крылья счастья.

Делайте ему комплименты

Не только девушки любят слышать в свой адрес приятные слова. Получить оценку внешности или просто услышать, что сегодня хорошо выглядят, не прочь и парни. Поэтому не обделяйте своего молодого человека. Говорите ему о том, что он у вас самый красивый, что ему очень идет новая рубашка или даже что у него крутые носки. Вам это покажется мелочью, а ему будет приятно.

Помечтайте вместе с ней

Пальма, море, коктейль в руках... Все мы мечтали о таком отпуске. Поэтому если лютой зимой ваша девушка прибежала из магазина и вдруг продемонстрировала вам новую шляпку, купальник или платье, то не спешите злиться и причитать, что все это бесполезная трата денег. Вместо этого лучше просто помечтайте с ней о том, как здорово было бы съездить вместе в отпуск.

Будьте для него девушкой и другом, а не тираном

Критика, недовольство и попытки засунуть нос в сугубо мужские дела — это именно то, что вряд ли хотят видеть мужчины в своих девушках. Позвольте ему быть самостоятельным: пусть он решит, как починить или поставить что-либо, пусть сам выберет, в чем ходить по дому и какой звонок установить на телефон. Рядом с вами он должен иметь возможность принимать решения самостоятельно.

Приготовьте ужин вместе

Когда нет времени, еда на скорую руку — это как раз то, что доктор прописал. Но побудьте иногда теми, кто заморочился об ужине. Приготовьте что-то необычное и очень вкусное. Продумайте блюда, сходите вместе в магазин и займитесь сервировкой стола. Главное здесь для мужчин — это быть рядом. Не перекладывайте все обязанности на девушку. Вы увидите, как она расцветет, когда вы просто предложите свою помощь.