8 популярных мифов из психологии, в которые давно пора перестать верить

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Есть люди, которым кажется, что психология — наука несерьезная и понять ее проще простого. Но на самом деле в обывательском понимании в этой области много белых пятен. Иногда труды ученых искажаются, абсолютное большинство статей в интернете написано неспециалистами, отсюда и появляются мифы, которые закрепляются в нашем сознании и кажутся истиной в последней инстанции. Например, 44 % опрошенных американцев считают психически больных людей опасными для себя и для других. Но так ли это на самом деле?

Мы в AdMe.ru не верим распространенным заблуждениям и полагаемся на мнения авторитетных ученых и результаты исследований. И вот 8 психологических мифов, в которые верить точно не стоит.

1. Чтобы стать экспертом, нужно 10 000 часов

Это концепция, о которой всему миру рассказал Малкольм Гладуэлл (Malcolm Gladwell), журналист, популяризатор науки. Считается, что человеку нужно потратить именно 10 000 часов на занятие каким-нибудь делом, чтобы стать в нем экспертом. На самом деле Гладуэлл раскрывал в своей книге исследование другого ученого — Андерса Эрикссона (Anders Ericsson), и последнему пришлось затем писать еще одну книгу, в которой он объяснял результаты своего исследования без искажений Гладуэлла. На самом деле все зависит от области, в которой человек собирается стать экспертом, и часто ему может потребоваться на это более 10 000 часов. Например, это касается искусства или любой другой области, в которой можно совершенствоваться всю жизнь.

2. Мужчины с Марса, женщины с Венеры

Книга «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» вышла в 1992 году. Ее название сразу стало крылатым выражением, которое и сегодня используется для того, чтобы показать, что мужчины и женщины очень разные. Но психологи все же считают, что все мы с одной планеты. В рамках исследования более 13 000 мужчин и женщин сравнили по 122 характеристикам. Оказалось, что различия между представителями разных полов минимальны. Мужчины могут быть настолько же мягкими и склонными к сопереживанию, как и девушки, а у последних развитые математические способности не такая уж и редкость. Кроме того, еще одно исследование выявило, что даже пресловутая женская эмоциональность не более чем миф. Когда испытуемых просили рассказать о своем будущем, действительно наблюдались незначительные отличия. Женщины говорили об этом более экспрессивно. Но когда у испытуемых спрашивали, какие эмоции они испытывают в данный момент, различий между мужчинами и женщинами не было.

3. Новорожденные имитируют мимику родителей

Может ли новорожденный ребенок отвечать улыбкой на улыбку родителей? А может ли малыш показать папе язык? Может. И многие годы мы считали, что дети копируют мимику родителей. Но сегодня ученые пришли к выводу, что это всего лишь совпадение. Новорожденные дети могут с одинаковой вероятностью как отвечать на эмоции взрослых, так и проявлять их, не видя при этом человека, который будет их демонстрировать. Кроме того, возможно и то, что родители просто замечают именно такие моменты, когда дети копируют их мимику. Именно ответные улыбки или гримаски запоминаются, а те десятки раз, когда малыш никак не отреагировал на эмоции, — нет. Это когнитивное искажение — статистическая ошибка отбора.

4. Все люди испытывают одни и те же эмоции и всегда могут прочитать их по лицу собеседника

Считается, что все мы испытываем одинаковые эмоции и можем легко отличить, когда находящийся рядом человек радуется, а когда злится. Это кажется логичным, и данный факт подтвердило проведенное в 1970-х годах исследование Пола Экмана (Paul Ekman), специалиста по межличностному общению. На самом деле, если предложить представителям разных культур распознать эмоции на лицах людей с фото, они будут описывать их по-своему. И даже один человек в разных ситуациях будет испытывать одну и ту же эмоцию по-разному. Ведь радость от того, что твой ребенок делает первые шаги, и от того, что по радио играет любимая песня, будет различаться.

5. Чтобы расслабиться или повысить свою производительность, нужно слушать Моцарта

Считается, что классическая музыка помогает расслабиться и сконцентрироваться, а потому она влияет на производительность труда человека положительно. Этот эффект назвали «эффектом Моцарта». На самом деле все не так однозначно и магию классической музыки можно поставить под сомнение. Прослушивание любимых песен действительно помогает расслабиться и настроиться на плодотворную работу. Но исследование 2011 года показало, что музыка при этом может быть совершенно разной, главное — чтобы она нравилась человеку. Необязательно слушать какие-то конкретные мелодии, непременно со словами или без них. Если вам нравится Стивен Кинг и вы любите формат аудиокниг, то именно их вы и можете слушать, чтобы успокоиться и отвлечься от суеты.

6. Есть признаки, по которым можно выявить лжеца

Считается, что лжецы чаще смотрят вверх во время разговора, отводят глаза от собеседника, волнуются больше, чем обычно. Еще существует предположение, что у человека сужаются зрачки, когда он говорит неправду. Научные исследования этого не подтверждают. Оказалось, что гораздо эффективнее обращать внимание на время отклика — ту паузу, которая возникает, прежде чем человек начнет говорить. Если он лжет, время отклика больше. Но и здесь не все однозначно: если человек репетировал, прежде чем сказать неправду, этот показатель может не измениться. Распознать лжеца можно и другим способом — обращая внимание на нестыковки в его рассказе. И именно этот способ ученые называют одним из самых эффективных.

7. Тест Роршаха позволяет выявить шизофрению

Долгое время считалось, что тест Роршаха позволяет определить тип мышления человека, особенности его эмоциональной сферы и внутриличностные и межличностные конфликты, если они есть. Это распространенная методика в психотерапии, но в последние годы к тесту появляется все больше вопросов. Вообще, Герман Роршах (Hermann Rorschach) разработал чернильные пятна, чтобы диагностировать шизофрению. Сам он скептически относился к тому, что его тест может выявлять особенности личности здорового человека только на основании того, укладываются ли его ответы в принятые рамки. Тем не менее тест Роршаха может показать отклонения и у здоровых людей. К примеру, для некоторых из нас летучая мышь — это символ чего-то зловещего. Для других же это просто животное. Профессор психологии Скотт Лилиенфельд (Scott O. Lilienfeld) по результатам исследований, проведенных с командой соавторов, пришел к удивительному выводу. У половины исследованных с помощью теста Роршаха людей выявляются какие-либо отклонения в образе мышления, а у 1/6 испытуемых, не имеющих психологических проблем, выявляется шизофрения.

8. Люди с психическими расстройствами всегда опасны

Очень часто в СМИ появляются сообщения о том, что люди с разными психическими расстройствами совершают преступления. Всякий раз, когда подобное происходит, этому уделяется особое внимание общественности. И это одна из причин, по которым нам кажется, что люди с расстройствами психики опасны. На самом деле по крайней мере 90 % людей, страдающих психическими заболеваниями, не совершают насильственных действий, а подавляющее большинство преступников не являются психически больными. Такую информацию приводит Скотт Лилиенфельд в своей книге «50 великих мифов популярной психологии». Мы стигматизируем психически больных людей, навешивая на них ярлыки потенциально опасных преступников. И все же стоит помнить, что для некоторых пациентов, страдающих галлюцинациями, например когда голоса в голове говорят им что-то сделать, риск совершения преступлений действительно существует.