8 «плохих» вещей, которые на самом деле укрепляют отношения

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В нашем сознании прочно закреплено огромное количество стереотипов и заблуждений относительно того, какими должны быть «правильные» отношения в гармоничной паре. AdMe.ru обобщил 8 особенностей взаимодействия двоих, которые стереотипно считаются плохими, но на самом деле укрепляют отношения.

1. Конфликты

Когда в отношениях нет места конфликтам, в них нет места и искренности. Если мы держим свои чувства в себе, нет шансов что-то изменить. Ссоры помогают выплеснуть гнев и рассказать о том, что не устраивает. Вы узнаете о болевых точках друг друга, и это помогает лучше понимать партнера. При размолвке важно соблюдать правила психологической культуры конфликтов. А именно: сохранять уважение друг к другу, понимать, что конфликт локален и конечен, а отношения — ценность, говорить не в «ты-посланиях», а в «я-посланиях» (то есть, например, не «ты бесишь меня», а «я сержусь»).

2. Флирт

Флирт на стороне способствует подпитке взаимного сексуального притяжения в паре. Флиртуя, мы чувствуем себя беззаботными и привлекательными, у нас поднимается настроение и самооценка. Важно принести всю эту энергию и положительные эмоции в свою пару. Как понять, что вы не перешли невидимую черту? Психологи советуют пользоваться следующим маркером: если вы считаете, что сказанные вами слова или совершенный поступок задел бы вашего партнера, значит, вы пересекаете черту. Если же в присутствии партнера вы могли бы вести себя так же — все в порядке.

3. Здоровый эгоизм

Для сохранения пары как здорового организма важно уметь позаботиться о себе в отношениях, иметь твердость отстаивать собственные желания (и, соответственно, уважать желания другого), обозначать свои границы в паре (так со мной можно, так нельзя), личное пространство, интересы и хобби за рамками пары. В противном случае неизбежно накопление взаимных претензий, обид, неудовольствия. Появляется недостаток кислорода в отношениях, когда мы буквально начинаем задыхаться от совместной жизни.

4. Терпеть трудности

Все без исключения пары проходят через кризисы. Эти кризисы описаны во всех классических учебниках психологии. Абсолютно безоблачных отношений не бывает. Поэтому важно учиться переносить сложности, порой терпеть трудности, конфликты, неудовлетворенность, откладывать реализацию каких-либо потребностей, ждать, а не хлопать дверью и разрывать отношения при первой же трудности.

5. Согласие на дистанцию в отношениях

Если всегда и везде быть вместе, как сиамские близнецы, то из отношений неизбежно уходит энергия, угасает чувственное желание, возникают скука, усталость, пресыщение отношениями. Два отдельных «я» сливаются во всеобъемлющее «мы», и поэтому уходит восприятие партнера как иного, отличного от тебя человека, пропадает интерес, интрига. Совет соглашаться на разлуку в близких отношениях дают все семейные психологи и сексологи. Ведь за расставанием, пусть даже всего на несколько часов, следует радостная встреча. Важно помнить, что есть свобода «от», а есть свобода «для», и это две разные вещи.

6. Недоговаривать и умалчивать

Рубить правду-матку всегда и везде как минимум глупо. Иначе мы не удержались бы ни на одном рабочем месте, у нас не было бы друзей, да и на гармоничные отношения в паре при таком подходе можно не рассчитывать. «Моя мама считает, что ты плохая хозяйка», «каждый раз, засыпая, я думаю только о кубиках на торсе Райана Гослинга», «да, сильно ты подурнела после наступления беременности» — подобные фразы не стоит говорить своей второй половинке. Если нам дорог наш партнер(ша), то стоит потрудиться и подобрать формулировку помягче, а о чем-то лучше вообще промолчать.

7. Отстаивать свои интересы

Мы забрасываем любимые занятия и друзей или заставляем себя приспосабливаться к кругу интересов партнера, чтобы уделять больше времени своим отношениям в паре. В результате мы отказываемся от своей индивидуальности и накапливаем недовольство и обиду, которые непременно выплеснутся наружу при первом же конфликте. Любое самопожертвование — это вид эмоционального шантажа, который отравляет близкие отношения. Ведь, жертвуя, человек ожидает жертв и от своего партнера.

8. Не душить заботой

Сдувать с него (нее) пылинки, предугадывать желания, «причинять добро и ласку», когда вас об этом не просят, а в конечном счете пытаться быть хорошим родителем своему партнеру — это тупиковый вариант в отношениях. Который приводит: Во-первых, к раздражению . Потому что женщинам (психологически зрелым женщинам) нужна мужская забота, а не отеческая опека. И мужчинам, соответственно, нужна не заботливая мамочка, а равный партнер.

. Потому что женщинам (психологически зрелым женщинам) нужна мужская забота, а не отеческая опека. И мужчинам, соответственно, нужна не заботливая мамочка, а равный партнер. Во-вторых, к угасанию чувственной искры между партнерами. Потому что если вы будете транслировать своему партнеру родительскую опеку и заботу, то рано или поздно на подсознательном уровне вас начнут воспринимать как родителя, а инцест в нашей культуре — это табу.