8 ошибок выходного дня, которые ведут к неудачам в будни

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С понедельника по пятницу дела так и норовят вывалиться из рук, постоянно тянет в сон, все раздражает... Знакомая ситуация? Где-то в глубине души мы понимаем, что от качества отдыха на выходных напрямую зависит наша работоспособность в будни. Но критерии «идеального уикенда» у каждого свои. Редакция AdMe.ru обнаружила 8 классических ошибок, которые могут помешать воспользоваться заслуженным отдыхом с максимальной пользой.

8. Спать дни напролет

Всем давно известен факт, что недостаток сна в течение рабочей недели не компенсируется превращением в сурка на выходных. Поспать лишние пару-тройку часов приятно и полезно, но многие продолжают «отсыпаться впрок» весь день и тем самым теряют драгоценное время для действительно интересных дел.

7. Не составлять планов

Долгожданные выходные наступили, и будь что будет, как день пойдет, так пойдет. Такая философия чаще всего отбрасывает нас к предыдущему пункту: если не знаешь, чем заняться, спи. Или ешь. А потом повтори в обратном порядке.

6. Бездельничать

Если быть точнее — бездельничать, горевать об этом и все равно бездельничать. Эдакая «выходная прокрастинация», которая отравляет весь отдых необъяснимым чувством вины. Совет: если удастся заставить себя подняться и сделать хоть одно полезное или интересное дело, чувство вины быстро пройдет. А потом можно снова возвращаться на диван, по желанию, конечно.

5. Много тратить или безрассудно кутить

У каждого найдется знакомый, который готов всю неделю быть примерным работником, чтобы, дождавшись пятницы, с чувством выполненного долга «уйти в отрыв». Тут справедливо то же правило, что и в случае со сном: гораздо приятнее и полезнее баловать себя в мелочах, но регулярно (поправка: применительно к алкоголю этот вариант тоже зло).

4. Постоянно думать о работе

Когда мысли о работе не отпускают и на выходных, мозг не получает необходимой передышки, стресс нарастает и с каждой такой неделей наша эффективность неуклонно снижается. Забудьте о понедельничных дедлайнах хотя бы на 24 часа и позвольте себе расслабиться.

3. Проводить мало времени с близкими

Чем бы вы ни занимались на выходных, постарайтесь разделить это время с близкими. В будни у нас так мало возможностей встретиться и просто поговорить по душам, а даже один вечер, проведенный с семьей, способен согреть воспоминаниями на много лет вперед.

2. Не наслаждаться отдыхом

Заполнять выходные делами по максимуму, но даже в самые приятные моменты не расслабляться, а стараться успеть как можно больше: не надо так. Даже если дел действительно много, постарайтесь извлекать из них частички удовольствия. А еще лучше позвольте себе хотя бы 20 минут покоя, чашку горячего шоколада или ванну с пеной в конце концов.

1. «Зависать» в выходных до последнего

Засыпая ночью перед рабочим днем, многие изо всех сил цепляются за прошедшие выходные и совершенно не представляют, с чего начнут завтрашнее трудовое утро. Если же перед сном уделить буквально 10 минут планированию следующего дня, звонок будильника уже не будет казаться таким ужасным. Особенно если выходные прошли продуктивно и вы не думали о работе последние 48 часов, мозг успел «перезагрузиться». Отличная мотивация, чтобы неделю спустя не попасть в тот же порочный круг.

А вы замечали, как выходные влияют на всю следующую неделю? Делитесь в комментариях своим мнением об идеальном уикенде.