8 неоднозначных и иногда вредных установок, которые фильмы и сериалы пытаются нам навязать

Заезженные сюжетные повороты сразу же заметны даже не самым искушенным зрителям, и уже ничего, кроме скуки и раздражения, они не вызывают. Но иногда одна и та же мысль так тонко преподносится сразу в нескольких фильмах, что мы и не замечаем, как она прочно укореняется у нас в голове. К примеру, представление о том, что все женщины-боссы — это обязательно головная боль для своих подчиненных. Или что двое, которые друг друга терпеть не могут, позже непременно станут парой.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить все когда-либо увиденные фильмы и пришли к выводу, что многие из них транслируют грубые, а порой и опасные послания. И если некоторые из них действительно находят подтверждение в жизни, то остальные можно отнести к разряду вредных советов или навязываемых стереотипов.

Женщина-руководитель — это сплошное мучение

Женщина-босс — уже сложившийся типаж в кино. И почему-то частенько ее изображают как властную стерву, перед которой трепещут все подчиненные. Вспомним Миранду Пристли из фильма «Дьявол носит Prada» и Маргарет Тэйт из «Предложения» — при их появлении все работники начинали суетиться, усердно делая вид, что чем-то заняты, и старались не попадаться им на глаза. Маргарет, героиню Сандры Буллок, даже называли «оно» и «ведьма». Босс в исполнении Мерил Стрип швыряла сумки на стол ассистентки, давала невыполнимые задания. Героиню же Дженнифер Энистон в комедии «Несносные боссы» вообще выставили озабоченной дурочкой. Также частенько в подобных фильмах проскальзывает мысль о том, что невозможно быть успешной в работе и при этом сохранить хорошие отношения в семье. Очередной брак Миранды разваливается, отношения ее помощницы Энди тоже начали трещать по швам, Маргарет просто была одинока, а Жаклин из сериала «С большой буквы» чуть не развелась.

Как бы отвратительно ни вел себя мужчина, его обязательно полюбит успешная женщина

Включая фильмы, главными героями в которых являются безалаберный, но чем-то симпатичный мужчина и преуспевающая, уверенная в себе женщина, мы уже заранее знаем: она его полюбит. В каждом подобном мужском персонаже обязательно найдется привлекательная черта, которая затмит собой все остальное. Например, инфантильный герой Мэттью Макконахи в картине «Любовь и прочие неприятности», который не желал съезжать от родителей, покорил героиню Сары Джессики Паркер, стоило ей узнать его чуть лучше. А Майк Чэдвэй из «Голой правды» вообще был сексистом и грубияном, но все-таки смог найти ключ к сердцу помешанной на порядке и немного чопорной Эбби.

Привлекательная внешность — ключ к успеху

Эту мысль на разные лады транслируют нам кинокартины, в которых главный герой, эдакий середнячок, преображается внешне и иногда внутренне и становится популярнее, удачливее, счастливее. Посыл таков: приведи в порядок лицо и тело, и жизнь наладится. Так, Грейси Харт в фильме «Мисс Конгениальность» коллега не замечал ровно до той поры, пока над ней не поработала команда бьюти-специалистов. Или вспомните любой школьный ромком, в котором серая мышка распускает волосы, надевает красивое платье, и в нее тут же влюбляется главный красавчик школы, а сама она обретает невероятную популярность.

А в сериале «Юная», например, на том, что в мире красота и молодость ценятся порой больше опыта, строится целый сюжет. Никто не хотел иметь в качестве сотрудника 40-летнюю женщину, но стоило ей немного поработать над внешностью и сказать, что ей 27, как она тут же нашла работу. Как ни печально, но то, что привлекательные люди более успешны в карьере, — это действительно подтвержденный факт.

Находясь в отношениях, мы уже не так тщательно следим за своей внешностью

Часто в фильмах после расставания или измены партнера герои идут в салон красоты делать новую стрижку, покупают стильную одежду, начинают заниматься спортом — в общем, принимаются всячески ухаживать за собой. И получается, что после разрыва они выглядят лучше, чем тогда, когда состояли в отношениях. В этом есть смысл: когда нам плохо, нам хочется сделать хоть что-то, чтобы почувствовать себя более уверенным в себе и счастливым. Пусть даже это всего лишь новая прическа.

Донжуан остепенится, если встретит «ту самую»

Порой в фильмах проскальзывает мысль о том, что даже самый отъявленный гуляка может измениться, если ему попадется правильная девушка. Иногда он меняется сам, иногда его приходится к этому подталкивать. К примеру, Джейкоб Палмер из картины «Эта дурацкая любовь» менял девушек как перчатки, пока не встретил Ханну. То же самое происходит в фильме «Любовь и прочие неприятности». Но что с этими парами происходило дальше, как долго эти люди будут вместе, счастливы ли они — мы не знаем. И стоит ли начинать отношения с человеком, который не очень-то привык к моногамии, — тоже большой вопрос.

Измена может сделать брак крепче

Вот такая вредная мысль может появиться у зрителя, стоит ему посмотреть вполне, казалось бы, безобидные фильмы. В них герои проходят через предательство супруга и расставание, чтобы затем снова сойтись и стать счастливее и крепче как пара. К примеру, Кэл Уивер в «Этой дурацкой любви» узнает об измене жены, затем он меняется внешне, становится более уверенным в себе человеком, жена начинает видеть в нем того самого мужчину, каким он был когда-то, и они снова сходятся. Такой же посыл можно заметить и в фильме «Хорошая девочка», в котором героиня Дженнифер Энистон, разочаровавшись в ленивом муже, завязывает отношения на стороне, а затем понимает, что совершила страшную ошибку. И только после этого она решается откровенно поговорить с мужем, высказать все, что накипело. В сериале «С большой буквы» Жаклин с мужем уже готовились к разводу, но после того, как оба попробовали встречаться с другими людьми, поняли, что жить друг без друга не могут. Но возникает, опять же, вопрос: а получится ли быть счастливым с партнером, который тебя однажды уже предал?

Мужчина мечты — богатый и властный

Вы замечали, что в фильмах и сериалах героини частенько влюбляются в мужчин, наделенных деньгами и властью? Конечно, можно утверждать, что эти качества действительно привлекают, но на деле же дамы гораздо чаще выбирают в партнеры тех, с кем у них совпадают главные ценности. Наличие денег — это не гарантия того, что в отношениях не будет проблем. Вот так, к примеру, и роман Лизы и Чарльза в «Юной» в итоге сошел на нет из-за многочисленных разногласий и отсутствия доверия. И о том, как долго продлятся отношения Вивиан и Эдварда из «Красотки», тоже неизвестно.

Если мужчина и женщина ненавидят друг друга, они обязательно станут парой

Это уже стало клише: люди, которые терпеть друг друга не могут, к концу фильма все-таки сойдутся. Ленты с подобным сюжетом можно перечислять долго: «Привет, Джули!», «Законы привлекательности», «Предложение», «Жизнь, как она есть», «Голая правда» и многие другие. Не самый вредный стереотип, тем более что в жизни такое действительно случается. Не так уж и плохо давать людям, которые нас раздражают, второй шанс и пытаться узнать их получше. Но и ожидать, что на деле они окажутся отличными партнерами, тоже не стоит.