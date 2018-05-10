8 неочевидных признаков бедного человека

В каком-то смысле бедность — это не ограниченность в финансах, а определенная программа жизни, которую во многом мы сами создаем своими мыслями. Существует много примеров, когда бедный человек становился богатым без наследства или помощи богатых родственников. Иногда у человека есть все качества и возможности для того, чтобы зарабатывать большие деньги, но неуверенность в себе не дает сделать первый шаг. А еще есть несколько привычек, избавившись от которых, можно значительно улучшить свое финансовое положение.

Мы в AdMe.ru выделили 8 признаков бедного человека и рассмотрели причины, которые мешают разбогатеть и жить в достатке.

Если вы перестанете работать, вы не сможете поддерживать свой привычный образ жизни более 3 месяцев

Когда мы обретаем фиксированный доход, наш образ жизни подстраивается под него. Как долго вы сможете комфортно жить, полагаясь только на свои накопления? Богатым можно назвать того человека, у которого этот срок составит год. Ну а если вы не сможете продержаться и 3 месяцев, то стоит задуматься. Создайте себе финансовую подушку безопасности, откладывая деньги каждый месяц, а еще лучше — постарайтесь обеспечить себе пассивный доход: это может быть доход от недвижимости или дивиденды по акциям.

Вы гонитесь за распродажами

Постоянный поиск ценников с надписью «скидка» и объявлений о распродажах, любовь к «халяве», стремление заставить всех работать как можно больше за как можно меньшие деньги — вот верные признаки того, что вторая привычка бедных людей в вас уже есть. Богатый человек готов платить за вещи их реальную стоимость и щедро вознаграждать труд своих помощников, потому что сам работает и знает, как важно достойное вознаграждение, — и того же он ожидает от других.

Вам требуется больше часа, чтобы добраться до работы

Сколько раз вы слышали выражение «время — деньги»? Вы всегда можете заработать больше денег, но купить больше времени — никогда. Если вы тратите в день минимум 2 часа только на проезд, посчитайте, сколько времени на это уходит в месяц. За время, потраченное только на дорогу, можно успеть сделать много полезных дел, приносящих деньги и удовольствие.

Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать, — обосноваться максимально близко к месту работы или найти возможность тратить меньше времени на то, чтобы до нее добраться. Либо использовать это время максимально эффективно, изучая иностранные языки или читая книги.

У вас есть счета, которые вы оплачиваете с трудом

Телефон в кредит, машина в кредит, мебель в кредит, путешествия в кредит... Есть правило, согласно которому платежи по долгам не должны составлять более 40 % ваших доходов. Это грань, перейдя которую, о более или менее комфортной и спокойной жизни можно забыть. Не пытайтесь прыгнуть выше головы ценой собственных нервов.

Понятно, что хочется иметь все и сразу, но лучше постепенно повышать свой доход и уровень жизни, чем накупить вещей и обедать лапшой быстрого приготовления, как на этой картинке, а потом получить проблемы с желудком и потратить еще много денег на обследования и лечение.

Вы нацелены на получение мгновенной выгоды

При устройстве на работу одни люди сразу смотрят на размер заработной платы, а другие выясняют, чему они смогут научиться и как это им поможет в дальнейшей жизни. Лучше устроиться на работу в солидную компанию с небольшой стартовой зарплатой, потому что можно построить карьеру и через некоторое время заработать гораздо больше. Не стоит фокусироваться только на том, сколько денег вы получите уже после месяца работы.

Студенты любят говорить о том, что образование и институт только отнимают у них время и его можно было бы потратить на зарабатывание денег: мол, на стройке по 150 штук в месяц можно зашибать! Студенты молоды и еще не знают, что работа на стройке стоит здоровья, а иногда и жизни. Работая в крупной компании или занимаясь своим делом, можно зарабатывать гораздо больше при меньших трудозатратах.

Вы тратите деньги прежде, чем заработали

«Купи сейчас, заплати потом» — это любимая уловка банков, предлагающих кредитные карты. Если раньше люди решались брать кредиты только на крупные покупки вроде квартиры или машины, то сейчас вовсю пользуются кредитками, покупая одежду и бытовую технику до того, как пришла зарплата. У банков существуют довольно длительные беспроцентные периоды, и это еще одна уловка, на которую попадаются любители сиюминутных удовольствий. Да, процентов вы не платите, но ваша зарплата как пришла, так и ушла в тот же день на погашение задолженности, и вот вы снова вынуждены пользоваться деньгами банка. Какое уж тут планирование расходов и формирование финансовой подушки безопасности!

Вы отдалились от собственной семьи

Есть много людей, которые искренне убеждены в том, что только сами и в одиночку, оторвавшись от семьи, смогут достичь чего-то стоящего. Хотя на самом деле все наоборот: человек не сможет построить успешную карьеру или бизнес без поддержки и помощи семьи. Многие люди достигали успеха благодаря поддержке и любви своих родных, а другие уничтожали и разрушали все, когда уходили из семьи с желанием исключительно своими силами добиваться поставленных целей. Человек без нормальной семьи — волк-одиночка, которому будет тяжело расти и развиваться в каменных джунглях. В реальности только любовь близких поможет подняться с колен, когда нет сил и надежды. Тогда и достигается настоящий успех.

Вы ждете, что правительство позаботится о вас после выхода на пенсию

Бедные люди любят винить в своих бедах всех, кроме себя, а особенно — правительство. Но нужно понимать, что оно занимается массами: чиновники могут принять законы, которые помогают экономике, но не кому-то лично. Люди любят говорить: «Я работал на них всю жизнь, пусть выплачивают мне достойную пенсию!» А в реальности даже от налогов пытаются уйти всеми правдами и неправдами.

Достойная пенсия бывает у тех, кто действительно работал на государство и по этой причине терпел много лишений: проживание в военных городках, запрет на выезд за рубеж, вредная работа, служба на суше и в море, на подлодках, на Севере, в отдаленных местах и прочее. Жизнь большинства же протекает в благоустроенных городах и абсолютной свободе.

В конце концов, обеспечение своего счастливого будущего собственными усилиями — это личное дело каждого человека. Правила игры могут измениться, правительство может смениться, но ваш успех не должен зависеть от этого.

Фото на превью depositphotos

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