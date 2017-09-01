8 самых частых отмазок, которыми пользуются и дети, и взрослые

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И взрослые, и дети порой хотят выглядеть лучше в глазах других или перекинуть ответственность с себя на кого-то другого. Часто для этого мы используем глупые и нелепые отмазки, в которые окружающие едва ли верят. AdMe.ru решил показать, какие отговорки мы используем в одинаковых ситуациях, будучи подростками и врослыми людьми.

Когда мы что-то не понимаем

Когда мы что-то не понимаем, отличный вариант отмазаться — возраст. Это работает на протяжении всей жизни: когда мы молоды, то всегда можем сказать, что еще не успели этого узнать, а с годами нашей отговоркой становится то, что мы уже не в том возрасте, чтобы успевать следить за всеми новинками и разбираться в них.

Когда мы не хотим куда-то идти

Сколько раз, будучи подростком, мы сетовали на то, что родители нас куда-то не отпускают? Но иногда эта история, которая стара как мир, работала нам на руку, когда идти куда-нибудь жутко не хотелось. С возрастом мы находим новые, но не менее банальные причины — много работы или домашних дел.

Когда у нас нашли «запрещенные» вещи

Более классическую ситуацию, чем подростка, говорящего, что сигареты в его портфеле, конечно же, друга, представить сложно. И ведь некоторым даже удавалось сделать эту историю настолько правдоподобной, что родители попадались. Забавно, но став взрослыми, мы ведем себя практически так же. Боясь признаться, что купили себе что-то «запрещенное» (торт во время диеты или дорогое платье), мы улыбаемся и уверяем, что это подарок — для кого-то или нам самим.

Когда у нас что-то не выходит

Личные неудачи признавать сложнее всего , поэтому мы пытаемся выглядеть лучше за счет остальных. Вспомните, как во время нагоняя от родители за плохую оценку мы всегда говорили, что весь класс написал еще хуже! Во взрослой жизни нет оценок и классов, зато есть другие способы отмазаться: мы с легкостью можем сказать, что работа, которая нам не удалась, должна была выполняться другим отделом, и с нас взятки гладки.

Когда у нас проблемы в школе или на работе

Как и в предыдущем пункте, мы всегда ищем виноватых среди других. Подростками мы утверждали, что дело не в нас, а в учителях, которые нарочно теритируют несчастных школьников. Повзрослев, мы нашли другой способ отмазаться — коллеги, с которыми просто невозможно работать нормально, хотя мы очень стараемся. Но в обоих случаях чаще всего причина именно в нас самих.

Когда у нас спрашивают о возрасте

Возраст — это не только отличная отмазка, но и причина появления новой безобидной лжи. В подростковом возрасте нам хочется скорее вырасти, ведь многие вещи становятся доступны только после совершеннолетия. Поэтому мы с уверенностью заявляем, что нам, конечно, уже есть 18, а паспорт просто забыли дома. Но с годами все меньше и меньше хочется говорить настоящую цифру, поэтому мы кокетливо называем свои 30 «слегка за 25».

Когда мы куда-то опаздываем

Вбегая в класс после звонка, мы всегда говорили учителю, что у нас не прозвенел будильник, нас не разбудила мама, и рассказывали другие занимательные истории вместо того, чтобы честно признаться — проспали. Во взрослой жизни мы чаще всего сбрасываем вину за наше опоздание на пробки. Это удобно, на каком бы транспорте мы не перемещались, хотя причина, скорее всего, далеко не в дорожном трафике.

Когда мы покупаем дорогие гаджеты

Уговаривая родителей купить нам какой-нибудь дорогой гаджет, мы всегда приводили в качестве самого главного аргумента то, что «это нужно для учебы», хотя сами представляли, как будем играть, смотреть фильмы или слушать музыку. Покупая такие гаджеты во взрослой жизни, понимая, что, возможно, не стоит тратить так много денег, мы успокаиваем себя и окружающих тем, что нам это «положено по статусу», «нужно для работы», да и вообще «я могу себе позволить».