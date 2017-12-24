8 приемов чтения человека, которыми пользуются гадалки и экстрасенсы

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Если перед вами очень крутой экстрасенс, медиум или гадалка буквально выворачивает наизнанку вашу жизнь, это вовсе не значит, что перед вами чудо Господне. Это просто вы доверчивый! И мы в AdMe.ru сейчас вам это докажем, продемонстрировав 8 психологических приемов так называемого холодного чтения, которым в основном и пользуются все «провидцы». К слову, потренировавшись, вы также можете их использовать.

8. Прощупывание

Довольно банальный, но действенный прием — прощупывание, или визуальный мониторинг. Это детальный анализ внешности человека, который может многое о нем рассказать (дороговизна одежды, морщины, стиль, аксессуары, манера поведения, диалект, жаргон и т. д.). Не будем уделять много слов этому и так ясному пункту, перейдем к следующему.

7. Эффект Барнума

Оцените это описание. Это про вас, интеллектуала — читателя AdMe.ru.

«Вы довольно самокритичны. Вы чувствуете, что обладаете огромным неиспользованным потенциалом. У вас есть слабые стороны, но в целом вы способны их компенсировать. Вам нравятся периодические перемены и разнообразие, ограничения угнетают вас. Вы гордитесь своей способностью к нестандартному мышлению и независимому рассуждению. Временами вы открыты и общительны, а иногда скрытны и скептически ко всему настроены. Временами вы всерьез сомневаетесь в правильности выбранного вами пути. Уверенность в будущем — это одна из ключевых целей в вашей жизни». Мы угадали?

Вам кажется, что это про вас, верно? На самом деле это просто эффект Барнума. Этот эффект вывел из своих экспериментов психолог Финеас Барнум. Заключается он в том, что люди очень высоко оценивают точность подобных личностных описаний, если считают, что они созданы индивидуально для них. На деле же они настолько обобщенные и неопределенные, что их можно с таким же успехом применить и ко многим другим людям. Большинство гороскопов пишутся именно при помощи эффекта Барнума, а также многие медиумы дают советы и описания, руководствуясь именно им. Оцените «кэпские» примеры: «В последнее время вам кажется, что вы совершаете ошибку и не знаете, что решить. Поверьте, именно в вашем случае самым верным будет положиться на интуицию и ощущения».

«У вас есть тайный враг среди ваших близких. Возможно, вы даже сами не осознаете этого, но он оказывает большое и не очень положительное влияние на вашу жизнь».

«В целом вы человек честный и принципиальный, но у вас были в жизни случаи, когда вам приходилось отступать от своих взглядов». К сожалению, прогибаясь под авторитетом и магическим голосом различных медиумов и экстрасенсов, большинство людей наивно воспринимают эти общие фразы как проявление сверхъестественного. А между тем среднестатистическому предсказателю стоит лишь выбрать метод, которым они воспользуются для «считывания» человека, например по рукам. И рисунок на руках неважен — важно усредненное описание, в которое вы поверите.

6. Эффект умного Ганса

Итак, жил на рубеже XIX–XX веков немецкий математик Вильгельм фон Остин, и была у него лошадь по имени Ганс. И этот Ганс на удивление окружающим решал математические задачи, отстукивая правильный ответ копытом. Чудо? Нет. Благодаря дальнейшему расследованию немецкого психолога Оскара Пфунгста стало ясно, что лошадь вовсе не считала в уме, а считывала едва заметные признаки волнения того, кто задает вопрос: когда число ударов копытом приближалось к правильному, человек, задавший вопрос, так или иначе напрягался, а когда число полностью совпадало, расслаблялся. И Ганс просто переставал отбивать. Медиумы пользуются таким же способом. Например, можно сказать: «В вашей жизни в последнее время проблемы с му... нет-нет, с женщиной». После попытки начать слово «мужчина» опытный медиум видит, так же как и Ганс, по вашим глазам, что это не мужчина. Значит, женщина. И так можно угадать многое.

5. Закидывание удочек

Можно задавать вопросы, которые построены так, как будто это утверждения. К примеру, экстрасенс начинает: — «Я вижу, что у вас проблемы», — и это логично, ведь без проблем вы бы к нему не пришли. — Да. — «Они ведь связаны с личной жизнью?» — а глобальных сфер в жизни не так много, попасть можно легко. — Да. Если же экстрасенс не попадет, это не будет выглядеть провалом, он ведь ничего не утверждал, это будет выглядеть просто как вопрос для постановки диагноза. В любом случае далее вы проясните ситуацию сами.

4. Прием «Ты избранный, Нео»

Есть такой любопытный прием, когда экстрасенс располагает и заставляет ему полностью верить, когда раскрывает то, что клиент сам о себе не знал, но, возможно, догадывался. Даже скорее хотел догадываться. Например, многие согласились бы со словами экстрасенса: «У тебя есть нереальный потенциал, который ты не используешь, но всегда догадывался о его наличии». Поправка: разумеется, открытия вроде «Ты всегда знал, что ты очень нехороший человек» никогда медиумом использованы не будут, так как люди не хотят слышать негатив.

3. Стрельба из дробовика

Цель этого приема — перечислить все возможные варианты, ведь хоть один да попадет в цель. «Какая наивная чушь!» — подумаете вы, но меж тем, если медиум начнет как бы в уме перебирать, рассуждая, варианты: «Я вижу, вижу вашего отца, нет, дедушку, нет, нет. Мать — так тоже нет. Ага, сестру», — и в момент, когда он наткнется на нужный вариант, вы невольно выкрикнете: «Точно, точно, это сестра!» И восхититесь, как этот шарлатан таки угадал!

2. Присвоение сказанного себе

Еще одно из обязательных умений медиума — услышав утверждение от клиента, сказать, что он уже давно знал это. Причем с таким загадочным видом, что клиент несомненно поверит, что тот действительно знал. Также провидцы любят сами заканчивать фразы за клиентов, пользуясь логикой, но буквально источая магию: — Меня устраивает моя работа, но... — Но вы чувствуете, что что-то с ней не то? — Именно! Да вы просто меня насквозь видите! Ведь человек, которого полностью устраивает его работа, не придет к экстрасенсу с рассказами о ней просто так, потому что она замечательная. Этот же способ «договаривания» мысли используется, если совершена ошибка: — Меня устраивает моя работа, но... — Но вы чувствуете, что что-то с ней не то? — Нет, с ней все нормально, а вот с женой... — Вы чувствуете, что работа мешает вашим отношениям с женой. — Именно! Да вы просто меня насквозь видите!

В общем, не будьте наивными. Это чистая логика.

1. Снятие с себя ответственности

Ну и главное, чтобы не получился результат «это фиаско, братан», перед чтением человека среднестатистическому медиуму, конечно, стоит упомянуть о тонкости материи параллельной реальности, о том, что образы, которые Вселенная отправит ему в голову (скорее всего, как обычно, с помехами), могут иметь свой смысл для каждого человека, поэтому «вы уж интерпретируйте там как знаете, потому что только вы на самом деле и знаете».

Признайтесь, вы попадали под влияние подобных предсказателей? Или, наоборот, были свидетелем настоящего чуда?