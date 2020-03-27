8 ловушек в современных отношениях (А в какие из них успели попасть вы?)

24 12 43 8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Отношения между людьми — это всегда сложный и запутанный процесс, и даже термины, которые их описывают, способны поставить в тупик. В современном мире сложно найти человека, который не сталкивался бы с зомбингом, не попадал бы на уловки догфишеров и не испытывал бы флибэггинг. Что все это означает? Ответы вы найдете в статье.

AdMe.ru сумел разобраться в терминологии современных отношений, но не успел справиться с противоречивыми чувствами, которые вызывают некоторые из них.

1. Зомбинг — восстание бывших из черного списка

Многие люди знают, что такое расставание и как болезненно стираются признаки некогда любимого человека из памяти. И вот спустя несколько лет, когда сердце удалось собрать по осколкам, план у психотерапевта выполнен, а окружающий мир вновь наполнился красками, внезапно приходит сообщение от того, кого вы так долго пытались забыть: «Привет! Как ты?» Всего 3 безобидных слова, а на душе опять паршиво. Зумеры сказали бы: «Не нашел никого, вот и вернулся». Миллениалы же придумали отдельное слово для такой ситуации — «зомбинг». Если внезапно объявился человек, который должен был покоиться на самом дне черного списка, то не спешите ему отвечать. «Зомби» возвращаются для того, чтобы пробудить воспоминания или даже подарить надежду на восстановление отношений, а затем исчезают так же быстро, как и появляются. Лучше проигнорировать такое «воскрешение» и уделить внимание тому, кто для вас живее всех живых.

2. Сэдфишинг — симпатия, вызванная слезами

Однажды модель Кендалл Дженнер поделилась с поклонниками своими переживаниями: у девушки проблемная кожа, и это мешает ей наслаждаться жизнью. Многие отнеслись скептически к такому откровению, поскольку сложно поверить, что молодая, красивая и знаменитая Кендалл может беспокоиться о таких незначительных вещах. Тем не менее открывать душу публично стало настоящим трендом, который получил название «сэдфишинг». Плакать в социальных сетях по поводу или без теперь модно. Главная цель — вызвать симпатию своей искренностью. Но зачастую эффект бывает обратным и вместо поддержки или сочувствия разоткровенничавшийся человек получает отборную порцию злорадства, обвинений в наигранности и пожеланий стабильной жизни без светлых полос. Даже самая обширная аудитория не сможет заменить поддержку близких людей.

3. Флибэггинг — ощущение, что не земле нет подходящего человека

Представьте, что вы пришли на первое свидание с новым знакомым и видите почти клон вашего бывшего: даже свитер такого же ужасного зеленого цвета. Либо у потенциального ухажера на пальце красуется обручальное кольцо. Или он и вовсе не явился на встречу. Столкнувшись с несколькими подобными разочарованиями, вы замечаете, что вам постоянно попадаются те, кто категорически не подходит. Как такое явление назвать без ругательных слов? Флибэггинг. Если в отношениях вы привыкли танцевать на одних и тех же граблях, то пора признать: во-первых, вы в тренде, а во-вторых, пришло время проанализировать собственное поведение и выявить истинную причину происходящего, чтобы разорвать этот замкнутый круг неудачных свиданий.

4. Россинг — измена во время перерыва в отношениях

Сериал «Друзья» уже более 25 лет остается актуальным, особенно когда речь идет о романтических отношениях. Вспомните причину ссоры Росса и Рэйчел: Росс переспал с другой девушкой, потому как был уверен, что он свободен. Фраза «У нас был перерыв!» стала коронной не только в отношениях героев сериала, но и для многих людей в настоящей жизни. Ситуация, когда человек оправдывает свою связь с кем-то еще отсутствием отношений в конкретный момент, называется россингом. А на чьей стороне вы?

5. Догфишинг — щеночки в качестве приманки

Самые беспринципные люди занимаются догфишингом, заманивая потенциальных партнеров публикациями чужих домашних любимцев и выдавая их за своих. Манипуляция котятами и щенятами — игра без правил. И если вы застукали за таким занятием кого-нибудь из знакомых, то... вы все равно не устоите и поставите лайки под каждой фоткой с милым питомцем. Да, в этом случае сопротивление бесполезно.

6. Уайтклоуинг — отношения с неинтересными, но привлекательными людьми

Основные причины, по которым люди встречаются с красивыми, но глупыми партнерами: Повышение самооценки. Расположение красивого человека заставляет чувствовать себя особенным.

Расположение красивого человека заставляет чувствовать себя особенным. Тщеславие. Сложно расстаться с партнером, когда ваши друзья и родственники то и дело им восхищаются.

Сложно расстаться с партнером, когда ваши друзья и родственники то и дело им восхищаются. Страх одиночества. Красивый человек способен залечить самые серьезные сердечные раны и дарит чувство востребованности. Что делать, если вы увязли в уайтклоуинге? Понять, с какой целью вы ищете новые знакомства. Если вы хотите всего лишь скрасить одинокий вечер, то можно не устраивать на свидании проверку знаний и не искать общие интересы. Совсем другая ситуация, если вы надеетесь на долгую связь. Поддерживать отношения с красивым человеком, у которого нет такого же красивого внутреннего мира, — трата драгоценного времени. Когда страсть утихнет, недостаток в качественном общении станет причиной расставания.

7. Лавбомбинг — манипуляция комплиментами

Если новый знакомый уже полчаса говорит вам комплименты и представляет ваше совместное будущее в деталях, то скорее всего вы стали жертвой лавбомбинга. Не спешите расслабляться, ведь манипулятор ждет, когда вы потеряете бдительность и он сможет попросить вас об услуге. Дело в том, что люди склонны отвечать взаимностью на любые знаки внимания, чтобы не чувствовать себя обязанными. И манипуляторы помнят об этом. Как вычислить любителя лавбомбинга? Часто подобное поведение проявляется в самом начале знакомства. Например, ухажер на первом свидании дарит щедрый подарок или роскошный букет. Это может указывать на попытки человека вас контролировать. Постарайтесь не форсировать развитие отношений и понаблюдать за реакцией возможного манипулятора. В случае если человек начнет проявлять агрессию в ответ на ваше сопротивление его чарам, лучше внести его номер телефона в черный список и забыть об этих приторных знаках внимания.

8. Инстаграндстендинг — привлечение внимания партнера флешбэками

Если кто-то из ваших знакомых выкладывает в социальных сетях непонятные для вас строчки из песен или размещает фотографии многолетней давности, то он занимается инстаграндстендингом и пытается привлечь внимание человека, который имеет отношение к этим вещам. Инстаграндстендинг — способ «поймать» нужного человека на воспоминания, а не просто внезапно нахлынувшая ностальгия. Таким образом действительно можно напомнить о себе и намекнуть о желании возобновить с кем-то отношения, но не стоит злоупотреблять этим методом, иначе вы можете разбередить как свои, так и чужие старые раны.