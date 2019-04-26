8 ловушек мозга, которые не позволяют вам зарабатывать больше

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Наш мозг любит играть с нами в игры. Это так называемые когнитивные искажения, которые словно фильтруют наше сознание и не дают нам воспринимать мир таким, какой он есть. Некоторые из них влияют на нашу карьеру и... даже сказываются на нашем достатке не самым лучшим образом.

Мы в AdMe.ru особенно ценим знания, которые помогают иначе взглянуть на привычные вещи. На первый взгляд все эти явления кажутся вполне естественными, а между тем они изрядно портят нам жизнь. Эти 8 ловушек сознания — прямое тому доказательство.

1. Иллюзорная корреляция

Яркие образы, которые когда-либо встречались нам в жизни, имеют свойство оставаться в памяти надолго. И не просто оставаться, а оказывать влияние на наш последующий выбор, выстраивать взаимосвязи (создавать корреляционную зависимость) между совершенно непохожими вещами. Оттого эффект и называется иллюзорным. К примеру, во время собеседования начальница может связать образ нового кандидата с образом бывшего безалаберного сотрудника. А все лишь потому, что у них похожая манера говорить. В итоге она может упустить ценного работника только из-за подобной иллюзорной взаимосвязи. Как видите, это может мешать нам при наборе персонала и трудоустройстве, заставляет нас упускать выгодные контракты и быть предвзятыми к коллегам и подчиненным.

2. Эффект третьего лица

Влияние этого психологического эффекта выражается в том, что человек считает, что реклама, пропаганда и прочие методы убеждения влияют на большинство людей, но сам он при этом является исключением и его взгляды основываются только на его жизненном опыте и фактах. Поэтому он недооценивает степень влияния источников информации на него самого. Это может отрицательно сказываться на принимаемых решениях и, как следствие, на профессиональном росте и уровне дохода. Допустим, изначально вы были критично настроены по отношению к тем людям, которые уезжают в Европу на постоянное местожительство, но посмотрели парочку интересных блогов на эту тему и стали паковать чемоданы.

3.Эффект Даннинга — Крюгера

Этот парадокс состоит в том, что люди с низким уровнем квалификации зачастую совершают много ошибок и даже не могут осознать их. Если указать им на их промах, скорее всего, они его просто не поймут, потому что у них нет представления о правильном варианте. У них не развита самокритика, и это приводит к возникновению завышенных представлений о собственных способностях. Поддавшись своим амбициям, они могут браться за дела, которые откровенно им пока не по зубам. В то же время действительно высококвалифицированные люди, напротив, склонны занижать свои способности, считают других более компетентными. Из-за этого они часто упускают хорошие возможности по работе, так и не набравшись решимости попробовать свои силы.

4. Эффект контекста

Окружающая обстановка влияет на то, как мы воспринимаем действительность. Если обстановка приятная, комфортная, мы склонны более позитивно воспринимать информацию, полученную здесь, если же наоборот, то будет противоположный результат. К примеру, нас могут вовсе не устраивать наша заработная плата и суть работы, но все это может скрашивать уютный современный офис, дружелюбный коллектив и близкое расположение работы рядом с домом. Вот только что из этого в реальности важнее?

5. Принцип Поллианны

Это психологический феномен, названный в честь одноименной героини из книги Элеонор Портер. Согласно ему, люди склонны соглашаться в первую очередь с положительными сообщениями в свой адрес и относящимися к ним косвенно. Это приводит к тому, что человек может воспринимать мир в преувеличенно радужном свете. Умение адекватно воспринимать критику, извлекать из нее уроки — весьма полезное качество, ведь, грамотно им руководствуясь, мы можем расти как личностно, так и профессионально.

6. Недооценка бездействия

Эта ошибка нашего разума состоит в том, что люди склонны в большей степени прогнозировать результаты своих действий, чем итоги своего бездействия. В понимании большинства из нас, к определенному итогу могут приводить только действия, но никак не их отсутствие. В результате они недооценивают последствия простоя в каком-либо направлении и могут получить результаты, которых совсем не ожидали. Надежды на то, что важные, но неприятные дела решатся сами собой, имеют мало шансов на воплощение. А вот то, что это негативно скажется на карьере и финансовом вознаграждении, уже более вероятно.

7. Эффект потерянных вкладов

Подобное когнитивное искажение состоит в следующем: чем больше денег уже потрачено, тем сложнее остановиться. Например, игрок в казино зачастую не может удержаться от дальнейшей игры, он учитывает вложенные ранее средства и продолжает делать ставки, надеясь все вернуть. Но это приводит лишь к тому, что стоимость приза повышается, при этом все равно нет гарантий, что его удастся выиграть. В работе подобный эффект выражается в том, что мы можем участвовать в проектах, которые уже показали свою убыточность, но нам жаль своих усилий и денег, а потому мы продолжаем свои действия.

8. Эффект текущего момента

Многим из нас очень непросто соотносить себя сегодняшних с завтрашними, поэтому очень часто мы позволяем себе сегодня делать то, что нам нравится. При этом мы может пренебрегать тем, что наши сиюминутные желания идут вразрез с планами на будущее. В карьере это может мешать тем, что мы не предпринимаем действий, которые постепенно приведут нас к нашим целям. День за днем откладываем то, что вполне можно сделать уже сегодня.

А влияние каких из этих эффектов вы ощущаете на себе?