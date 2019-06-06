8 ловушек мозга, из-за которых СМИ могут убедить нас в чем угодно

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Вы думаете, что телевидение и пресса регулярно обманывают нас и манипулируют нашим сознанием? Возможно. Но есть и более обескураживающая информация: наш мозг работает с ними заодно. Ему настолько сложно разобраться в том огромном потоке сведений, которые мы получаем ежедневно, что он готов мириться с множеством заблуждений. И, как ни странно, умные и образованные люди совершают даже больше ошибок мышления, нежели обладатели менее развитого интеллекта.

AdMe.ru решил разобраться, какие психологические эффекты могут использовать СМИ для того, чтобы убедить нас или повлиять на наши решения. И как все-таки отличить правду от лжи.

Эффект спящего

Суть эффекта: убедительная информация, сдобренная зерном сомнения, с течением времени кажется более достоверной. Представьте, что вы услышали информацию, которая показалась вам убедительной. Например, что кондитерская продукция известной марки содержит опасные для здоровья человека вещества. Но сразу вслед за этой антирекламой появилась информация, которая заставила вас усомниться в правдивости услышанного. Например, ссылка на недостоверный источник или сообщение, что новости заказаны конкурентом. Как разумный человек, вы, конечно, посчитаете первоначальную информацию ложью и постараетесь забыть. Однако спустя некоторое время (так называемое «время сна») вы вновь начнете думать, что это правда. И печенье или конфеты этого бренда покупать больше не будете. Эффект спящего возникает только при наличии следующих условий: сведения убедительны;

есть последующее сообщение, ставящее их под сомнение;

проходит достаточно времени между получением информации и принятием решения.

Эффект фрейминга

Суть эффекта: изменив фразу, можно изменить отношение. Способ, которым сформирована мысль, влияет на то, как мы ее воспринимаем. Делая нужный акцент, можно сделать человека негодяем или, наоборот, героем. Сравните: «из-за преступной медлительности полицейских 3 из 10 человек остались в заложниках» и «благодаря неторопливой, продуманной деятельности полицейских 7 из 10 заложников были освобождены». Дело в том, что мы оцениваем какое-то событие или вещь не само по себе, а исходя из контекста. Именно это обрамление (фрейм) и определяет, какое решение мы в результате примем. При этом люди более склонны избегать потерь, чем рассчитывать на возможный выигрыш. Причем с возрастом этот эффект усиливается: пожилые люди обращают больше внимания на негативные стороны любого дела и скорее склонны избегать убытков, а не рассматривать реальные плюсы и минусы предложения. Вот еще примеры влияния эффекта фрейминга: Люди скорее прореагируют на слово «переплата», а не на слово «скидка». 93 % людей прошли регистрацию заранее, когда была прописана дополнительная плата за позднюю регистрацию. И только 67 % — когда за раннюю регистрацию полагалась скидка. Это при том, что сумма была одинаковой.

Вы скорее купите постную на 80 % говядину, чем такой же кусок мяса, на котором написано, что в нем 20 % жира.

В повседневной жизни мы тоже создаем свою реальность, выбирая слова для описания вещи или события. Если у вас есть потертый шкаф, доставшийся в наследство от бабушки, вы можете быть счастливым обладателем семейной реликвии или владельцем старого хлама. Ошибки на работе могут быть для вас полезным опытом, а могут и неприятностями.

Каскад доступной информации

Суть эффекта: «Каждая повторенная ложь становится правдой» (Франсуа де Шатобриан). Чем чаще мы встречаем информацию в различных источниках (в прессе, соцсетях, на телевидении), тем более правдоподобной она нам кажется. Особенно активно подхватываются новые идеи, которые понятно и просто объясняют какие-то сложные процессы. Один из ярких примеров действия эффекта — это то, как небольшая статья 1998 года с неподтвержденной информацией о том, что прививки могут вызывать аутизм, вызвала волну антипрививочного движения по всему миру. Еще один известный пример — то, как быстро в 2011 году в российских соцсетях распространилась «утка» о смерти рэпера Гуфа. Школьники активно репостили сообщение о его гибели, а мемы на тему «Гуф умер» повторялись в таком количестве, что информации сложно было не поверить.

Селективное восприятие

Суть эффекта: вижу только то, что хочу видеть. Из всего многообразия фактов наш мозг выбирает лишь те, которые соответствуют нашим ожиданиям и убеждениям. И в то же время яростно отвергает новые знания или факты, которые противоречат нашим стереотипам (эффект Земмельвейса). С этим связано наше предпочтение одних и тех же сайтов или телеканалов и легкость, с которой мы позволяем новостным программам себя убеждать, — они согласуются с нашим мнением и поэтому легко принимаются. Если вы убеждены, что генно-модифицированные продукты вредны, вы с доверием отнесетесь даже к чудовищно непрофессиональной статье на эту тему и проигнорируете статьи с противоположным мнением из серьезных изданий. То же самое происходит и с нашим отношением к публичным людям: недоброжелатели обращают главным образом внимание на их недостатки или оплошности, а фанаты могут не заметить даже явных промахов.

Идентифицируемый эффект жертвы

Малышка Джессика на руках у президента Буша-старшего.

Суть эффекта: «Одиночная смерть — это трагедия, миллион смертей — это статистика». В мире пропадают, умирают от голода тысячи людей, но об этом редко сообщают в средствах массовой информации. А история одной жертвы изнасилования вызывает резонанс и широко распространяется в соцсетях и прессе. Происходит это потому, что сообщение о конкретном человеке звучит более убедительно, чем статистические данные, оно создает ощущение знакомства с потерпевшим и вызывает эмоциональный отклик. Оно влияет не только на аудиторию, но и на правительственные органы. Конкретным людям чаще перечисляют средства для помощи, чем целым группам. История малышки Джессики, которая упала в колодец в 1987 году, показывалась в прямом эфире. После 58 часов спасательных действий девочку удалось вытащить. В результате сумма пожертвований составила около $ 800 тыс. В то же время ежегодно от случайных травм в мире гибнет 830 тыс. детей, причем многие ситуации можно было бы предупредить. Но финансирования на программы профилактики не хватает.

Эффект фокусировки

Суть эффекта: берем картину события, вырезаем из нее кусок и выдаем фрагмент за целое. Это метод, при котором обращают внимание на одну сторону предмета или явления, а внимание от других сторон случайно или специально отвлекается. Это мешает понять, каким будет результат, и принять правильное решение. Например, в СМИ обсуждают плюсы нового химического удобрения, которое позволит увеличить урожай в несколько раз. Но ничего не пишут о составе этого удобрения и том, как овощи и фрукты, выращенные на нем, будут влиять на человеческий организм.

Эффект третьего лица

Суть эффекта: все вокруг жертвы пропаганды, но только не я. Мы склонны недооценивать силу влияния на себя средств массмедиа и переоценивать их влияние на других людей. Так мы отделяем себя от тех людей, на которых можно повлиять, и повышаем свою самооценку. Наиболее ярко проявляется эффект третьего лица, когда человек получает какую-то нежелательную информацию (насилие на телевизионном экране, порнография, чтение агрессивных расистских или женоненавистнических статей). Эффект третьего лица напрямую связан с теорий атрибуции. Свои действия мы склонны приписывать влиянию ситуации, а чужие — чертам характера. (О себе: «Я наорала на ребенка не потому, что я раздражительная и неуравновешенная, а потому что он вывел меня, пролив сок на стол». О других: «Она плохая мать, потому что криво завязала чепчик ребенку».)

Парасоциальное взаимодействие

Суть эффекта: любимые персонажи или герои ток-шоу становятся для нас почти друзьями. Когда мы смотрим передачи, фильмы или мультфильмы, то начинаем взаимодействовать с их героями так, как будто находимся с ними в обычных человеческих отношениях. Понятно, что, находясь в столь близкой «связи», мы не можем не перенимать их особенности поведения и не поддаваться их влиянию. Особенно сильно это влияет на подростков и детей, которые формируют свою личность, подражая любимым персонажам видеоигр, фильмов или мультфильмов. Известен «эффект Анджелины Джоли»: через 15 дней после того как актриса рассказала о том, что сделала мастэктомию, количество женщин, проходящих тест на гены BRCA, ответственные за развитие рака груди, увеличилось на 64 %. А после того как в 1987 году принцесса Диана в прямом эфире сняла перчатку и пожала руку больному СПИДом, тысячи людей в Великобритании и США перестали думать, что болезнь может передаваться через прикосновение. А до этого из-за панических статей в СМИ 50 % американцев хотели полностью изолировать пациентов с этой болезнью.

Диана держит на руках девочку, больную СПИДом, 1996 год.

Как отличить реальность от лжи

Новости на телевидении начинаются с того, что ведущий говорит: «Добрый вечер», а потом объясняет, почему это не так. И если вы их часто смотрите, то фрейм повседневного негатива не дает вам рационально оценивать плюсы и минусы обыденных ситуаций. Больше посвящайте времени своему хобби и общайтесь с друзьями — так вы не загоните себя в рамки негатива. Старайтесь критично относиться к сообщениям в соцсетях: там фейковые новости распространяются в 6 раз быстрее, чем правдивая информация. В большей степени это касается политических сообщений. Причем ложная информация обладает большей «выносливостью», многократно повторяясь даже после опровержения. И вот еще несколько способов, которыми мы можем защититься от обмана и принять правильное решение: Попробуйте найти больше достоверной информации. Рассмотрев проблему с разных сторон, вы скорее примете верное решение.

Если вы достаточно хорошо знаете иностранный язык, попробуйте обдумать сложившуюся ситуацию на нем. Это позволит вам мыслить трезво и без эмоций.

Не делайте выводов об общем положении вещей по одному частному случаю.

Отдыхайте от информации: когда мозг перегружается, он не может здраво мыслить.

Трезво оценивайте цифровые данные: если реклама утверждает, что 85 % пластических операций проводятся успешно, значит, есть 15%-й шанс стать жертвой пластической хирургии.

Используйте сервисы для проверки фактов, например truthorfiction.com или hoax-slayer.com.

Бонус: летающие пингвины

На 1 апреля телеканал BBC смонтировал шуточное видео, в котором утверждалось, что был найден новый вид королевских пингвинов, которые не только летают, но и совершают перелеты в тропические страны. 6 млн просмотров и 21 тыс. лайков под этим видео подтверждают, что фейковая информация распространяется с колоссальной скоростью.

Есть ли у вас способы, помогающие распознать, где правда, а где ложь? Какие новости в соцсетях или прессе показались вам явной выдумкой или бессмыслицей?