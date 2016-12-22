8 ловушек, которые устраивает нам собственный мозг

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Говорят, что сколько людей — столько и мнений. На самом же деле все обстоит несколько иначе, и многие наши действия и мысли весьма схожи. Психологи знают, что причина в нашем собственном сознании, которое диктует то или иное поведение. AdMe.ru расскажет вам о нескольких психологических эффектах, которые заставляют нас совершать те или иные поступки.

«Мир разделен на хорошее и плохое»

«Все в мире делится только на черное и белое, никаких полутонов на существует, и день ото дня все становится только хуже». Если такая мысль посещает вас все чаще, значит, вы стали заложником черно-белого мышления. Мы начинаем оценивать ситуации или чьи-то поступки только с помощью двух категорий: хорошее и плохое. Например, студент, чья курсовая работа была «завернута» преподавателем, начинает считать его человеком, негативно настроенным к нему самому. При этом студент не принимает во внимание положительную оценку его предыдущих работ и переносит отношение преподавателя к «отвергнутой» курсовой на отношение к себе.

«Скажи мне, кто ты по профессии, и я скажу, какой ты»

Зачастую мы переносим знания о представителях той или иной профессии на отношение к конкретному человеку. Например, нам представляют врача из Англии. В нашей голове есть два стереотипа: все англичане любят чай, а у всех докторов в мире отвратительный почерк. Следовательно, перед нами любитель чая, которого вряд ли стоит просить записывать важную информацию. Эффект усиливается, если ранее нам доводилось встречать англичан, пьющих одну чашку чая за другой, или врачей с неразборчивым почерком.

«Я могу изменить ход событий»

В 1975 году американский психолог Эллен Лагнер провела эксперимент . Двум группам людей выдали лотерейные билеты. У членов первой группы была возможность самим выбрать билет из нескольких предложенных, а тем, кто состоял во второй, их выдали. Спустя 2 дня всем испытуемым было предложено обменять билеты на те, у которых вероятность выигрыша выше, чем у ранее выданных. Оказалось, что члены первой группы гораздо реже соглашались на обмен, будто их личный выбор имел влияние на выигрыш или проигрыш в лотерею. Этот эффект получил название иллюзии контроля. Нам кажется, что личная вовлеченность в то или иное событие существенно влияет на его положительный исход. Казалось бы, эффект довольно безобидный, однако в руках умелого манипулятора он дает возможность управлять людьми, добиваясь личных целей.

«Он видит меня насквозь»

Мы думаем, что наша способность понимать других, а других понимать нас гораздо лучше, чем есть на самом деле. К примеру, если мы говорим неправду и у нас краснеют кончики ушей, мы предполагаем, что собеседник это непременно заметит и поймает нас на лжи. Однако даже если каким-то чудом визави замечает изменение цвета ушей, это вовсе не означает, что он расценит это как признак обмана с нашей стороны.

«Гороскопы довольно точно описывают мой характер»

Зачастую, читая гороскоп нашего знака зодиака, мы находим в нем точное описание себя. На самом же деле все характеристики, данные в гороскопе, в равной подходят всем и не подходят никому по одной простой причине: в них нет ничего конкретного. Этот интересный эффект носит имя американского шоумена Барнума, который прославился своими психологическими манипуляциями.

«Мне срочно нужны эти вещи»

Мало кто из нас может устоять перед скидкой в 80 % на любой товар, особенно если это предложение ограничено короткими временными рамками. Стремясь скорее заполучить вещь с немыслимой скидкой, мы не оставляем себе времени на размышления, а стремимся к продавцу и тут же покупаем. И лишь потом, когда товар уже доставлен на дом или на выходе из торгового центра, мы не можем понять, с какой целью его приобрели. Этот эффект, о котором хорошо знают маркетологи, именуется принципом дефицита. Согласно этому принципу, описанному психологом Робертом Чардини , ограниченное предложение делает товар более привлекательным. То есть чем сложнее получить ту или иную вещь, тем более ценной и необходимой она нам кажется.

«Мои объяснения никто не понимает»

Нам сложно понять и принять, что кто-то может не знать очевидных для нас самих вещей. В подтверждение этого был проведен эксперимент . Первой группе было дано задание воспроизвести с помощью стука 120 очень известных мелодий, а второй — угадать их. Перед тем как приступить к эксперименту, у исполнителей спросили, скольким слушателям удастся узнать мелодию. Практически все предположили ответы на уровне 50 %; на деле же угадать композицию удалось только каждому 40-му слушателю, то есть 2,5 %.

«Мне это ничего не будет стоить»

Один из самых интересных феноменов, часто используемый ушлыми продавцами, носит название «нога в двери». Суть его заключается в том, что человек, согласившийся выполнить небольшую просьбу, впоследствии соглашается выполнять все более и более обременительные требования. Так, например, если коллега по работе однажды попросил оформить за него какой-либо документ и мы согласились, скорее всего, нам придется выполнять подобные просьбы все чаще и чаще. Объяснить это довольно просто: человек, согласившийся на небольшие и вроде бы ничего не значащие уступки, начинает ощущать себя социально значимым и нужным, что положительно влияет на его самооценку. Стремясь сохранить это ощущение, мы соглашаемся выполнять все более «весомые» просьбы.