8 личных историй, которые мудрые родители рассказывают своим детям

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Все мамы и папы хотят, чтобы их ребенок добился в жизни лучшего. Но дети совершают ошибки, и родителям важно научить не избегать их, а показать, что делать дальше. Истории из вашей жизни помогут детям понять, что проблемы есть у всех и вы всегда поможете, если нужно.

AdMe.ru делится с читателями историями, которые наверняка случались в жизни каждого. Вы, кстати, можете рассказать своему чаду о неудачах и радостных моментах своей жизни даже раньше, чем с ним произойдет похожий случай.

1. Вы получали тройки и двойки

Круглым отличником может быть не каждый. Сколько таких учеников было в вашем классе? Неужели все остальные были недостаточно умны и слишком ленивы? Расскажите своим детям, что иногда вы получали плохую оценку, даже когда старались и усердно готовились к контрольной. Отметка в журнале не единственный показатель знаний. Вместо того чтобы лить слезы на дневник, лучше подойти к учительнице и попросить объяснить ошибки, а затем проработать их дома. Так информация даже лучше усвоится. Что это даст. Эксперт по психологии детей и подростков Дэниел Вонг советует всем родителям не превозносить пятерки до небес, чтобы ребенок не думал, что из-за двойки вы его разлюбите.

2. У вас были конфликты с родителями

Вас ругали, вам запрещали, а вы закатывали истерики в ответ. Вы дулись на родителей, а они дулись на вас. Но вы все равно любите друг друга. Конфликты случаются в каждом коллективе, а значит, и в каждой семье. Что это даст. Ребенок поймет, что конфликты между родителями и детьми были всегда. Проблема не в нем и не в вас, а во временной разнице взглядов на вещи.

3. Вы шалили, и вас наказывали

Многие психологи считают, что наказания не помогают ребенку осознать свою неправоту. Более вероятно, что любые «штрафные санкции» лишь вызовут у него гнев в сторону «несправедливого» взрослого. Чтобы ребенок не чувствовал себя одиноким в этих случаях, родителям стоит поделиться похожими историями. Вспомните, как вы натирали доску мелом и прогуливали уроки, а потом стояли в углу или выполняли двойное домашнее задание. Что это даст. Вместо чувства несправедливости к ребенку постепенно придет чувство ответственности за свои поступки.

4. Вам не нравилась ваша внешность, и вы экспериментировали

Подростки очень трепетно относятся к своей внешности. Им кажется, что никто никогда не полюбит их из-за прыщиков и внезапно появившихся в новых местах волос. Они могут просить разрешения сделать пирсинг и выбрить виски, но вряд ли признаются, что им не нравится собственное отражение в зеркале. Расскажите детям, что и вас в их возрасте не устраивала своя внешность. Вы стеснялись, вы боялись насмешек. И вы создавали себе такой эксцентричный образ, от которого сейчас и смешно и стыдно. Что это даст. Такой разговор может уберечь детей от внезапных порывов сделать татуировку или купить дорогущие, но аляповатые кроссовки.

5. Вы любили других людей

Психологи подтверждают, что подростки очень остро переживают неудавшиеся романы. Часто, начиная встречаться с кем-нибудь, тинейджеры обрывают связи с друзьями и одноклассниками. Разбитое сердце может серьезно травмировать вашего ребенка. Поэтому стоит напоминать ему, что жизнь на этом не заканчивается и что у него еще будут романтические отношения. Расскажите, что до свадьбы с мамой/ папой вы встречались с другими людьми и расставались. Вам было больно, вы чувствовали одиночество и несправедливость, но в итоге нашли человека, который подарил вам настоящее счастье. Что это даст. Ваши дети будут знать, что при трудностях в личной жизни они могут обратиться к вам за поддержкой и советом.

6. Не все друзья остаются навсегда

Ссоры и разногласия с приятелями всегда неприятны. Друзья могут внезапно не пригласить на день рождения, разболтать секрет, их интересы и круг общения могут измениться. Рассказывайте истории, которые случались в детстве с вами и вашими товарищами, и ребенок сам спросит: «Почему они не приходят к нам в гости?» Это отличная возможность объяснить, как и когда разошлись ваши пути. Дружба проверяется временем, и многих друзей мы заводим, когда становимся взрослыми. Что это даст. Такие истории помогут ребенку узнать о межличностных отношениях и научить его справляться со своими эмоциями.

7. У вас были провалы

Вы не идеальный человек, идеальных вообще не существует. И прежде чем чего-то добиться, вы совершали ошибки. Вы проигрывали в соревнованиях и конкурсах, фальшивили на зачетах в музыкальной школе, убегали со сцены и заикались перед классом. Но вы смогли достичь результата. Ошибки, которые вы совершали, теперь никак не влияют на вашу жизнь. Они сделали вас умнее и увереннее. Кроме того, о них забавно вспоминать и рассказывать близким. Кому понравится играть в компьютерную игру, где нет никаких заданий и препятствий? Жизнь без трудностей тоже была бы скучна. Что это даст. Исследователи доказали, что дети воспринимают свои неудачи так же, как их воспринимают родители. Так что в ваших руках показать ребенку, что ошибка — это не конец света, а возможность стать лучше.

8. У вас было много счастливых моментов

Не забывайте время от времени делиться приятными воспоминаниями: о путешествиях, приключениях, детских играх, посиделках с семьей. Самое главное, чтобы ребенок помнил, что, кроме конфликтов и неудач, в жизни есть много хорошего. Еще счастливые воспоминания напомнят ребенку, что вы тоже живой человек и хотите наслаждаться жизнью. Дети часто забывают об этом и требуют от родителей непрерывного внимания.

А какие истории вы чаще всего рассказываете своим детям?