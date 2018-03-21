8 изменений в организме, к которым приведут регулярные занятия танцами

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«Танец — самое возвышенное, самое трогательное и прекрасное из искусств, потому что это не просто выражение или отвлечение от жизни, это сама жизнь», — сказал однажды английский психолог и врач Хэвлок Эллис. И с этим сложно не согласиться. Многие знают, что танцы — это интересное и полезное хобби. Однако не у всех хватает мотивации и времени попробовать самому. А ведь любые танцы положительно влияют на наш организм, причем неважно, в каком возрасте вы начнете!

Мы в AdMe.ru за здоровый образ жизни и хотим поделиться с вами информацией о том, что происходит с организмом, когда человек танцует:

Первое занятие

Уже после первого занятия танцами у человека улучшается психоэмоциональное состояние. Во время танцев в организме вырабатываются эндорфины — гормоны счастья, которые положительно влияют на психологическое состояние человека. Вы сразу же почувствуете прилив сил!

Второе занятие

Помимо приподнятого настроения, человек переключается на ощущения в своем теле, сосредотачивается на движениях, забывая на время о делах и проблемах. Кроме того, появляется первая уверенность в движениях, а значит, и уверенность в себе.

От 2 недель до 3 месяцев

Танец является полноценной кардионагрузкой. Час активного танца можно приравнять к часу бега на дорожке или часу плавания. Нагрузка во время занятий танцами дает оптимальную тренировку и сердцу, и сосудам, а также мышцам и суставам тела. Спустя несколько недель вы заметите, что тело стало более упругим и подтянутым, а цифры на весах приятно удивят.

От 3 до 9 месяцев

Регулярно танцуя, мы не только получаем массу удовольствия, более упругое и гибкое тело, воспитываем стрессоустойчивость, но и эффективно тренируем сердечно-сосудистую систему, повышаем общий тонус организма и иммунитет, становимся более выносливыми.

1 год

Танец — это идеальный способ научиться управлять своим телом. Сложно представить танцора с плохой осанкой. Осваивая новые танцевальные па, вы скорректируете осанку, укрепите мышцы спины и начнете двигаться более грациозно и уверенно.

5 лет

Регулярные занятия танцами научат вас по-настоящему слышать и чувствовать музыку. У танцующего человека развивается чувство ритма, появляется художественный вкус. Причем чувство ритма плотно входит в вашу жизнь, делая вас более собранными, внимательными, организованными.

10 лет

Танцы сделают вас умнее. Доказано, что танцы улучшают познавательные способности человека, поскольку готовят мозг к обучению чему-то новому. Динамичность, требуемая при принятии решений (например, какое движение в танце вам нужно сделать дальше), открывает дорогу для новых нейронных путей, которые ускоряют и улучшают передачу информации. Подобные действия и способствуют улучшению умственных способностей, поскольку когнитивные процессы реализуются более чем одним способом.

15 лет

Танцы могут быть прекрасным лекарством для улучшения кровообращения головного мозга, активизации его функций и защиты мозга от возрастных изменений. Это отличный способ сохранить и улучшить многие функции вашего мозга. Поэтому начинайте прямо сейчас и танцуйте чаще!