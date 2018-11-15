8 историй о семьях со странными приемами воспитания, которые нас удивили

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В мире есть дети, которые постоянно путешествуют, учат одновременно несколько языков, не посещают школу, руководят собственным бизнесом. А все потому, что родители решили воспитывать их не так, как принято в обществе. Как сложится дальнейшая жизнь этих бунтарей, покажет время.

AdMe.ru решил поделиться историями 8 семей, которые отказались от традиционного воспитания детей.

Ким Кардашьян хочет вырастить суперлюдей

Американская актриса, фотомодель и звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» очень серьезно относится к воспитанию детей. Ее старшая дочь Норт с 2-летнего возраста придерживается строгого режима дня. Она занимается с фитнес-тренером, берет уроки актерского мастерства, занимается плаванием, балетом, гимнастикой, изучает английский, французский и даже играет на флейте и барабанах. Средний сын Ким, Сейнт Уэст, также придерживается строгого распорядка дня. Возможно, звезда пытается вырастить из своих детей суперлюдей.

Юная предпринимательница Майя Пенн и ее родители

Майе Пенн 18 лет. Она предприниматель, дизайнер экоодежды, писательница, иллюстратор, аниматор, СЕО, активно занимается благотворительностью. Свою компанию Майя основала в возрасте 8 лет. Ее выступление на TEDWomen собрало более миллиона просмотров на YouTube. Родители Майи поддерживали ее во всех начинаниях. Они рано заметили способности девочки и решили развивать их. Например, когда Майе было 4 года, отец научил ее разбирать и собирать компьютер. Немного позже он обучил дочь основам программирования. Именно эти знания помогли Майе позже самостоятельно создать сайт компании. Мама научила Майю шить и разрешила продавать повязки для волос и шарфики собственного изготовления подругам. Позже девочка создала свой магазин экологически чистых изделий на Etsy.com. Через некоторое время Майя основала собственный бренд. Родители Майи выбрали домашнее обучение. Несмотря на это, они не выделяли ребенку много времени на занятия бизнесом. Главный акцент был сделан на учебу.

Семья Розовых из Ярославля, живущая в XIX веке

Семья Розовых увлекается исторической реконструкцией. В своей повседневной жизни они воссоздают быт XIX века. Глава семьи, казачий атаман Ярославской области Сергей Розов, старается жить по заветам «Домостроя». Его жена, Алина Розова, занимается домашним хозяйством, растит 4 детей, а также развивает собственный бизнес: она шьет платья по старинным лекалам на заказ. Маленькие Розовы также выходят в свет в старинных нарядах. Да и имена у девочек далеко не современные: Уланья, Ефросинья, Меланья и Дарья. Розовы всей семьей посещают балы. В обычной жизни они не всегда носят исторические костюмы, но их дом обставлен с отсылкой к старине.

Жизнь на необитаемом острове

Несмотря на обилие благ цивилизации, семья фон Энгельбрехтен выбрала жизнь на необитаемом острове Королевства Тонга Фофоа. Они жили в Бате (Англия), но решили променять город на остров в Тихом океане. Карин и ее муж растят 3 детей. Фон Энгельбрехтены построили собственный дом, в основном из кораллов и коряг, найденных в окрестностях. Семья обеспечивает себя электричеством с помощью солнечных батарей и ветра. Самостоятельно выращивает фрукты и овощи. Тем не менее фон Энгельбрехтены не обеспечивают себя полностью. Некоторые вещи, например консервы, им поступают с соседнего острова, находящегося в 3 часах плавания на лодке. Чтобы заработать, семья принимает в своем доме туристов.

Цирковая семья

Вайсы — одна из последних современных цирковых семей. Они путешествуют круглый год и часто дают по 2 представления в день. Джон и Лаура влюблены друг в друга еще со времен старшей школы. Когда Джон окончил Clown College, пара поженилась прямо на цирковом манеже.

Great family day at pacific beach in San Diego! Back under the big top Wednesday at 7! pic.twitter.com/7IuoRS996a — Jon & Laura Weiss (@BigTopLife) February 27, 2013

После рождения первого ребенка семья решила, что скоро покинет цирк. Но, несмотря на 3 детей, они до сих пор занимаются любимым делом, а дети растут рядом с ними. Несмотря на постоянные переезды и участие в цирковых номерах, дети посещают школу. Кроме того, у них есть некоторые ограничения на участие в шоу.

Зоя Редхед и школа Саммерхилл

Зоя Редхед — дочь Александра Нилла, основателя школы Саммерхилл в Великобритании. С ранних лет девочка жила в школе. Отец воспитывал ее согласно принципам свободы. Посещение школьных занятий было совсем не обязательным. Девочке не запрещали использовать нецензурную лексику, исследовать собственное тело. Были в школе и свои правила: все решения принимались на общем собрании с помощью голосования. Голос одного ученика весил столько же, сколько и голос директора. Ученики придерживались тех законов и правил, которые приняли сами. Это развивало в детях чувство ответственности, помогало учиться принимать важные решения. Зоя выросла и после смерти отца возглавила школу.

Несмотря на нетрадиционный подход к обучению, у Саммерхилла достаточно много успешных выпускников. Среди них актриса Ребекка Де Морнэй, дизайнер обложек для рок-альбомов Сторм Торгерсон, профессор Кит Критчлоу (архитектор, художник и преподаватель).

Семья отшельников

Карп и Акулина Лыковы с 2 детьми ушли в Саянскую тайгу в 1930-е годы. Там семья занималась охотой, рыболовством и земледелием. Носили домотканую одежду, которую изготавливали сами. Обувь делали из бересты и кожи. В отшельничестве не знали хлеба и соли. В тайге у Карпа и Акулины родилось еще 2 детей: Дмитрий и Агафья. Обнаружили семью отшельников геологи только в 1978 году. В течение 3 лет после этого от пневмонии умирают 3 Лыковых (представители младшего поколения: Савин, Наталия и Дмитрий). Возможно, это произошло из-за слабости иммунитета отшельников. Они не контактировали с внешним миром много лет, поэтому в их организмах отсутствовали антитела к большинству вирусов.

На сегодняшний день из семьи Лыковых в живых осталась только младшая дочь, Агафья. Она до сих пор живет на заимке в лесу на Абаканском хребте Западного Саяна.

Семья продала свой дом, чтобы отправиться в путешествие

Кортни Адамо и ее муж Майкл жили в Лондоне до 2015 года. Весной они продали свой дом, машину и большую часть вещей, чтобы отправиться в путешествие с 4 детьми. Они побывали в США, Бразилии, Аргентине, Чили, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Шри-Ланке, Италии, Португалии и Франции. Во время путешествия семья попыталась как можно глубже погрузиться в местную культуру. Для Кортни было очень важно понять, чем живут люди, что они едят, как они готовят и работают. Отправиться на год в путешествие всей семьей — давняя мечта Кортни. Сейчас она с мужем и детьми живет в Австралии.

А как вы воспитываете своих детей? Что думаете о таких методах нетрадиционного воспитания? Хотели бы применить их в своей семье?