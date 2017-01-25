8 игр, чтобы вырастить эмоционально сильных детей

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Как известно, характер ребенка закладывается в самом раннем детстве. Поэтому чтобы вырастить сильную, подготовленную к жизни личность, очень важно уделять ему как можно больше внимания. AdMe.ru подготовил 8 развивающих игр, с которыми можно развить определенные качества малыша и просто весело провести с ним время.

Я с тобой не согласен Игра заключается в задаче вопросов о личных пристрастиях ребенка. Лучше всего играть ее не один на один со своим чадом, а в компании детей, разделив их по парам. Например, кого-то из них спрашивает: «Какую книжку ты недавно прочитал?» Он может ответить: «Гадкий утенок». А на это ему нужно ответить: «Это плохая книжка, ее не нужно читать». Задача ребенка — доказать, что сказка на самом деле хорошая и читать ее нужно.

Словом, вопросы могут быть самыми разными. Так дети учатся отстаивать свою точку зрения и уверенно рассуждать.

Кто во что горазд Эта игра также предназначена для компании детей. До начала игры каждый участник должен дать некое задание ведущему: что-либо спеть, куда-нибудь сходить, позвонить, прокукарекать — нет совершенно никаких ограничений. После того как каждый придумает и скажет свое желание, детям объясняют правила игры. Они заключаются в том, что каждый играющий должен выполнить свое же пожелание сам. И кто старался подставить ведущего, сам же попадет в свою ловушку. Это позволит научить их серьезно и ответственно относиться к роли лидера.

Сочиняем рассказ Эта игра отлично развивает воображение. В качестве задания нужно дать ребенку логически не связанные между собой слова и попросить соединить их в рассказ. Например: лес, колесо, чай, машина, волна, луна, зависть, мех, потолок, снег. Вы сами удивитесь невероятной фантазии детей!

Воздушный шар

«Воздушный шар» — это прекрасная игра, которая научит детей правильно дышать, расслабляться и поможет вам самим лучше понять своего ребенка. Нужно дать малышу яркий воздушный шар и попросить его надуть, а затем очень медленно выпустить воздух обратно себе в рот, не размыкая губ, будто теперь воздушный шар надувает его, а не наоборот. А потом медленно выпустить воздух, будто этот шарик потихонечку сдувается.

После этого можно попросить ребенка рассказать ситуации, в которых он чувствовал себя как этот воздушный шар: когда он не мог что-то терпеть и хотел просто лопнуть, как очень надутый шар. Таким образом мы покажем ребенку, как можно успокоиться в сложные моменты, предложить варианты решения проблем, в целом узнать, что его беспокоит, и помочь преодолеть трудности. Ну и заодно потренировать «дыхалку», конечно.

Задуть свечу Эта игра также направлена на то, чтобы научиться глубоко дышать: вдыхая через нос, надувая живот, медленно выдувать воздух ртом, будто задувая свечу. После того как ребенок понял все инструкции, мы усаживаем его на стул в 2 метрах от свечи, которая стоит на столе.

При этом нельзя вставать, подходить и даже чуть наклоняться к свече. Нужно попытаться задуть свечу именно с расстояния 2 метров. Игра не завершится, пока ребенок не задует свечу.

Комплименты Это упражнение рассчитано на группу детей. Они садятся в круг и должны сказать, глядя в глаза, несколько добрых слов своему соседу. А сосед должен в ответ поблагодарить и перейти к следующему игроку. Некоторым детям трудно придумать или сказать комплимент, им необходимо помочь наводящими вопросами или в пример сделать комплимент самим. Дети многому могут научиться, ведь делать комплименты — это целое искусство.

Угадай, что случилось Найдите картинки или фотографии с изображением какой-то жизненной ситуации, например награждение кого-нибудь некой грамотой. Попросите ребенка предположить, что предшествовало этой ситуации и что, на его взгляд, может произойти дальше.

Это задание развивает логику и воображение. Чем более подробный рассказ получится у ребенка, тем лучше. Для помощи можете задавать наводящие вопросы.

Сочиняем историю Игра предназначена для компании ребятишек. Все садятся в круг и вы — ведущий — начинаете историю: «Жил-был...» Затем первый малыш рядом с вами продолжает историю. И так далее по кругу по одному предложению. Когда очередь доходит до вас, вы можете направлять сюжет истории в более логичное русло. Детей данное упражнение веселит, увлекает и, главное, заставляет работать их воображение.