8 фраз, после которых собеседник точно не захочет с вами общаться

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Искусство диалога не такое уж простое, как может показаться на первый взгляд. Вы уверены, что правильно реагируете, когда собеседник решил с вами чем-то поделиться? Некоторые люди, желая лучшего, отвечают на слова другого так, что пропадает вся охота продолжать разговор. Или по крайней мере поднимать личные темы.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы людям было проще общаться друг с другом. Для этого мы собрали действительно убийственные фразы, которые не стоит использовать при ответе на слова собеседника. Если вы, конечно, сами не хотите его оттолкнуть.

1. «У меня тоже так было»

Некоторые считают, что эта фраза формирует чувство близости. Ведь вы даете понять собеседнику, что понимаете его проблему и пережили ее на себе. Но человек, когда слышит подобное, думает, что вы хотите перевести разговор на себя. Еще хуже, если вы решите без запроса поделиться своим опытом. В этом случае собеседник вынужден слушать, как блистательно вы расправились с проблемой, которая ему не по зубам, и чувствовать себя жалким. Совет: Если вы хотите расположить кого-то к себе, позвольте ему высказаться. Не стоит сразу рассказывать о своем похожем опыте, лучше выслушайте его и спросите: «Хочешь узнать, что я делал в такой ситуации?»

2. «Бывает и хуже»

Этими словами люди пытаются приободрить другого и показать, что проблема совсем не смертельна. Но добиваются обычно только раздражения. Эта фраза отдает обесцениванием — вы показываете человеку, что его ситуация не стоит даже обсуждения. Еще хуже, если вы решите привести пример и вспомните, как ваш знакомый выпутался из еще более сложных обстоятельств. В этом случае человек почувствует себя глупо, раз не может справиться даже с такой мелочью. И, скорее всего, окончательно закроется от вас. Совет: Лучше сделайте акцент на конкретных плюсах ситуации. Например, если друг потерял кошелек, можно порадоваться, что он успел заблокировать карту, вместо того чтобы рассказывать ему историю, как у вашей сестры украли все деньги за границей, но она все равно отлично отдохнула.

3. «Забей»

По своему воздействию эта фраза похожа на предыдущую. Друг только что рассказал, как его бросила девушка, а вы лишь махнули рукой — ничего, забей, найдешь другую. Вопрос, кажется, исчерпан, но вряд ли друг чувствует себя понятым. Еще пара таких ответов — и он вообще не захочет чем-либо делиться. Совет: Используйте подобные фразы, если хотите предложить конкретное решение проблемы. В ответ на историю расставания с девушкой можно сказать: «Ничего страшного, пойдем в клуб, познакомимся с другими». Это показывает ваше участие, а не просто желание уйти от неприятной темы.

4. «Время лечит»

Мало кому нравится в ответ на свой живой и эмоциональный монолог услышать банальность в духе «время лечит» или «ничего, и это пройдет». Возможно, вам кажется, что вы изрекаете вековую мудрость. Но собеседник, скорее всего, думает, что вы слушали его вполуха или вам настолько наплевать, что вы не готовы даже немного подумать над ответом. Совет: В живом диалоге лучше используйте свои собственные фразы. Возможно, вы не так красноречивы, как великие философы и писатели, но вашему собеседнику важнее получить эмоциональную реакцию и поддержку, а не услышать сухую, пусть и мудрую, мысль.

5. «Ничего не поделать»

Действительно есть вещи, которые нельзя изменить, с ними приходится только смириться. Но если человек рассказывает о проблеме, значит, смириться он еще не готов. Если подруга все еще плачет по умершему питомцу, не стоит мудро изрекать: «Ничего не поделаешь, надо его отпустить». Собеседник и так знает, как надо. Его проблема в том, что пока он не может этого сделать. А подобные банально-мудрые советы будут только раздражать. Совет: Если вы понимаете, что проблему человека невозможно решить, не стоит говорить об этом прямо. Лучше попытайтесь переключить его внимание на что-то другое: пригласите на мероприятие или переведите тему и расскажите что-нибудь интересное сами.

6. «Это твоя вина»

Конечно, прямым текстом это говорят крайне редко. Однако мы передаем смысл этой фразы множеством других. «Я же тебе говорила, что так будет», «О чем ты думал?» — все подобные фразы переводят фокус с проблемы на человека, вызывают у него чувство вины, неприязнь и желание закрыться. Совет: Если у вас есть желание и возможность помочь решить проблему, предложите, как это сделать. После этого можно обсудить, как избежать подобного в будущем. Но старайтесь избегать обвинительных фраз и сосредоточиться на конкретных действиях или правилах, которые нужно соблюдать, чтобы таких ситуаций больше не возникало.

7. «Все будет хорошо»

Эта и другие подобные воодушевляющие фразы на самом деле мало кого радуют. Они звучат слишком банально, чтобы вызывать приятные эмоции. Скорее всего, собеседник просто подумает, что вам нечего сказать и хочется сменить тему. Особенно неуместны эти фразы в тяжелых ситуациях, например при смерти близкого. Ведь сейчас человеку очень плохо, и это «плохо» нужно как-то пережить до того, как все станет хорошо. Совет: Если вы хотите приободрить человека, предлагайте конкретные шаги, которые могут улучшить ситуацию и состояние. Например, в ответ на жалобу подруги о заваленном экзамене вполне можно предложить вместе подготовиться, и тогда все будет хорошо. Но если она говорит о смерти бабушки — подобные утешения будет неуместны и только еще больше расстроят.

8. «Это все он(а)»

Многие считают хорошим тоном закрывать глаза даже на очевидные ошибки человека. Гораздо легче посетовать на работодателя, который в очередной раз не взял друга на работу, чем честно сказать ему о нехватке опыта или знаний. В момент, когда человек расстроен, это может сработать. Но рано или поздно он осознает реальную ситуацию и, скорее всего, разозлится на вас и перестанет доверять. Совет: Старайтесь быть честным даже в неудобных ситуациях. Покажите человеку, что вы на его стороне, но не закрывайте глаза на его ошибки. Просто говорите о них корректно, а не обвинительным тоном.