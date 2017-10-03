8 фраз, по которым можно отследить глупого человека

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Слишком часто наши собственные неуместные высказывания загоняют нас в угол. С другой стороны, человек, который в любой ситуации знает, что и как правильно сказать, обычно обречен на успех. Мы в AdMe.ru собрали фразы, от которых стоит отказаться раз и навсегда.

1. Для вашего возраста вы прекрасно выглядите

Причина: Не важно, произносится эта фраза в адрес женщины или мужчины, она обидна в обоих случаях. Говорящий таким образом открыто заявляет о своем предубеждении, что в таком возрасте все должны быть старой рухлядью. Как правильно: Откажитесь от формулировки «для вашего возраста» и просто сделайте комплимент: «Вы прекрасно выглядите».

2. При всем уважении

Причина: Часто эти слова произносят якобы, чтобы не обидеть человека, так как за ними может идти неприятная реплика. Как правильно: Если вы действительно хотите указать человеку на ошибку и не обидеть его, то фразу вполне можно сохранить. Но после нее следует мягко сообщить вашу мысль, а не рубить с плеча. Если же фраза произносится, чтобы после нее с чистой совестью сказать неуместную колкость или вклиниться в разговор, то лучше вообще воздержитесь от реплики.

3. Я тебе говорил/ говорила

Причина: Эта фраза открыто говорит о вашем презрении и превосходстве над человеком, который ошибся. К тому же часто она указывает на вашу незрелость и желание уязвить. Как правильно: Если вы предупредили человека, но он поступил по-своему и облажался, зачем ему об этом напоминать? Постарайтесь в следующий раз быть убедительнее и точно донести до него свою мысль.

4. Ты выглядишь уставшим

Причина: Говоря эту фразу, вы указываете человеку, что его проблемы очевидны для всех. В это же время вы совершенно не знаете, в какой ситуации он оказался. Поэтому подобные слова чаще всего просто неуместны. Как правильно: Покажите человеку, что вы волнуетесь за него. В этом случае подойдет фраза: «С тобой все в порядке?».

5. Зачем тебе худеть? Ты и так отлично выглядишь

Причина: Эта фраза звучит очень лживо. Человек, который сел на диету, прекрасно понимает, что у него есть проблемы с весом. Даже если вам они не очевидны, лучше не говорить эту фразу. Ведь человек мог начать худеть не из-за лишнего веса, а из-за проблем со здоровьем. Как правильно: Просто откажитесь от дальнейших расспросов или поддержите человека словами: «Ты такой молодец!».

6. А вот я в твои годы

Причина: Эта фраза намекает на то, что вы считаете собеседника слишком юным и глупым. К тому же время стремительно течет и то, что для вас было нормой, может быть, уже давно изменилось. Как правильно: Смиритесь. Проблема поколений актуальна во все времена. Лучше проявите интерес и спросите, почему человек поступил именно так. Может быть, вам захочется присоединиться, несмотря на разницу в возрасте.

7. Ты боишься этой ерунды? Какая глупость!

Причина: Каждый человек чего-то боится. И даже если фобия кажется вам глупой, не стоит заявлять об этом в такой форме, словно вы пытаетесь продемонстрировать свое превосходство. Ведь человек не выбирает, чего ему бояться. Как правильно: Отнеситесь с уважением к словам собеседника о страхе: «Я понимаю тебя. Давай не будем этого делать/ об этом говорить».

8. Как это ты еще не замужем?

Причина: Этими словами вы можете обидеть или даже вывести из себя. Вероятно, вы не первый человек, который намекает женщине, что ей пора бы под венец. Но ведь причин того, почему это еще не случилось, может быть множество. Самая главная из них — нежелание. Как правильно: Отреагируйте спокойно. Ведь брак — это личное дело каждого человека. Фраза «Я уважаю твой выбор» вполне подойдет для этой ситуации.