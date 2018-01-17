8 фраз о внешности, которые ни в коем случае нельзя говорить женщине

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Женщины — существа чувствительные и многие вещи воспринимают слишком близко к сердцу, а если это еще и касается их внешнего вида, то и подавно. Всего лишь одна неудачная фраза по поводу внешности может породить в женском сознании массу комплексов, а вас превратить во врага народа. AdMe.ru составил список фраз, которые ни в коем случае не стоит говорить женщинам, если вы, конечно, не ждете конца света.

8.

Даже если вы заметили, что ваша девушка поправилась, то не стоит прямым текстом отправлять ее сбрасывать лишние килограммы.

Эта фраза воспринимается весьма обидно и только травмирует самооценку вашей любимой. Лучше попросите ее составить вам компанию: «Слушай, я тут решил пойти в спортзал. Одному как-то скучно, пойдем со мной?»

7.

Возможно, вы не хотели оскорбить женщину и из лучших побуждений посоветовали ей взять вещь на размер больше. Но воспринимается это как оскорбление и то, что вы только что назвали ее толстой.

Запомните одно простое правило: у всех женщин всегда 36-й размер обуви и XS — одежды, даже если в реальности это 42 на подошве и L на бирке платья.

6.

А еще почистила зубы и даже расчесалась.

Серьезно, если ваша девушка обычно не красится и вдруг решила что-то поменять, то не нужно задавать подобных глупых вопросов. Если ей идет новый образ, то сделайте комплимент, если же нет — скажите, что естественной она вам нравится гораздо больше.

5.

Хорошо, что не у бабушки! Темы возраста и веса вообще являются самыми болезненными для женщин, а тут всего лишь одной фразой вы сразу намекаете, что ваша суженая выглядит и старше, и толще.

Нельзя так.

4.

И так все плохо, так давайте добьем и скажем, что она еще и выглядит ужасно. Пусть станет еще хуже! Серьезно, если вы заметили, что ваша любимая выглядит уставшей, то лучше сделайте что-то, чтобы исправить ситуацию: приготовьте для нее ванну, ужин или купите билеты в кино, чтобы отвлечь от мрачных мыслей.

3.

Подбирать вещи в зависимости от семейного положения весьма глупо. Человек вправе носить то, что ему нравится. И женщина не должна отказываться надевать какую-то вещь только потому, что у нее теперь есть ребенок. Вы же, например, не отказываетесь носить футболки, потому что женились.

2.

«Ага, моя подруга вообще отличная! Может, тебе и встречаться лучше с нею?»

Ей-богу, никогда не говорите, что подруга вашей девушки в чем-то лучше, даже если ваша половинка сама так рассуждает. Все отрицайте и говорите, что лучше ее никого быть не может.

Любые предложения по смене внешности начинайте с комплимента, например: «У тебя такие красивые скулы, думаю, тебе бы пошла короткая стрижка».

1.

Сравнение. С девушкой. Бывшей.

После этой фразы лучше просто бежать.

А какие фразы обижают вас?