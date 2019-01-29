8 фраз, которые выдают задержку психологического развития
Психологи в разных странах мира уже готовы бить тревогу: количество эмоционально незрелых людей просто зашкаливает. Многие остаются психологическими детьми в 30, 40 и даже в 50 лет. Да, они могут иметь свои семьи, квартиры, машины и неплохую работу. Но в глубине души эти люди — хронические детсадовцы или подростки, которые постоянно ищут тех, кто сможет им помочь (государство, старенькие родители, психолог, коллеги).
AdMe.ru рискнул собрать основные маркеры, по которым вы легко сможете узнать «вечного ребенка». С каждым из этих типов вы так или иначе сталкивались в повседневной жизни (а может быть, и сами иногда вели себя подобным образом).
1. «Мама, они меня обижают!»
Человек, который застрял на стадии психологического ребенка, в любой сложной ситуации начинает жаловаться и взывать о помощи. Таким образом он застревает в выгодной для себя позиции жертвы и ищет спасителя, который быстро все разрулит и возьмет контроль над происходящим.
- На что это похоже? Маленькие дети действительно бессильны без родителей. Поэтому, когда им плохо, они начинают кричать и плакать.
- Что делать? Зарубежные психологи называют это состояние «синдромом дефицита личной ответственности» и советуют родственникам и знакомым таких людей лишний раз не брать на себя чужие проблемы. Пусть лучше «взрослый ребенок» столкнется с последствиями своего нытья и бездействия.
2. «Когда я вырасту, буду работать миллионером»
Наверняка вы не раз сталкивались с людьми, которые постоянно витают в облаках и мечтают о чем-то практически невозможном. К примеру, им хочется выиграть миллион в лотерею или стать большим боссом в крупной компании. При этом сам мечтатель может спокойно продавливать диван в съемной квартире и днями напролет играть в «танчики».
- На что это похоже? Ребенок еще не в состоянии адекватно оценивать свои возможности. Поэтому он легко может заявлять, что станет президентом. Когда вырастет, конечно.
- Что делать? Американские исследователи подсчитали, что шансы на победу в крупнейших лотереях Powerball или Mega Millions составляют примерно 175 млн против одного. Поэтому проще подождать, пока у вашего знакомого окончательно упадут с глаз розовые очки, и посоветовать ему улучшить свое материальное положение доступными способами (пройти обучение, устроиться на хорошо оплачиваемую работу).
3. «Мне непонятно, объясните еще раз»
При общении в интернете практически все мы сталкивались с комментаторами, которые постоянно требуют: «Я тут не понял, объясните», «Допишите еще вот про это», «А где это искать?» Подобные люди частенько выносят мозг тренерам и консультантам — просят их о бесплатных услугах («Ну с вас же не убудет от пары советов»). Это и неуважение к личным границам собеседника, и неумение ценить чужое время.
- На что это похоже? Человек неосознанно воспринимает своего собеседника как маму, которая должна ему все разжевать и положить в рот. Или как друга по песочнице, который просто обязан поделиться с ним игрушкой.
- Что делать? Не бросаться на выручку каждому, кто запутался в трех соснах. Гораздо проще научиться отвечать фразой «Гугл в помощь».
4. «В одиночестве мне так грустно»
Эти люди не в состоянии переживать одиночество. Они становятся эмоционально зависимыми от окружающих и постоянно пытаются им угодить. В браке такие «вечные дети» перекладывают все решения на супруга, а затем никак не могут отпустить из семьи своих повзрослевших отпрысков.
- На что это похоже? Ребенок постоянно нуждается в защите и чувствует себя в безопасности только в присутствии родителей.
- Что делать? Медики называют это состояние «зависимым расстройством личности» и отмечают, что страдающим от него людям могут помочь сеансы психотерапии. По крайней мере там научат более продуктивным способам решения ситуаций.
5. «Срочно скажите, что сейчас делать»
«Вечные дети» всегда верят, что в любой ситуации есть идеальное решение — без единого минуса и со сплошными плюсами. Вот только сами они его никак найти не могут (в глубине души понимая, что все подарки и бонусы достаются тем, кто работает и прилагает усилия).
- На что это похоже? Ребенок всегда ждет чуда и знает, что где-то есть добрый волшебник, который взмахнет палочкой, — и все наладится самым сказочным образом.
- Что делать? Если у вашего знакомого что-то пойдет не так, виноваты будете именно вы. Поэтому лучше 20 раз подумать, прежде чем бросаться на выручку и давать советы.
6. «Ничего нового. Отписка»
Подобное поведение ярче всего проявляется в комментариях на форумах или под статьями. Это фразы типа «А я так не считаю» или «Умные люди написали бы совершенно по-другому». В подобных диалогах происходит обесценивание мнения собеседника. Нередко комментаторы переходят к личным оскорблениям, обсуждают внешность, возраст и материальное положение друг друга или грозятся вычислить оппонента по IP-адресу.
- На что это похоже? На попытку подростка показать, «кто тут главный», и самоутвердиться на чужой территории, пусть даже путем дискредитации окружающих.
- Что делать? Лучше всего не тратить свое время и энергию на агрессивного собеседника.
7. «Я смогу все. И даже чуть-чуть больше»
В любом коллективе есть люди, которые тащат на себе половину работы отдела. А другие, напротив, умудряются полдня пить чай и сидеть в соцсетях. Психологи говорят, что это разные стороны одной медали. «Неповзрослевший ребенок» часто не чувствует своих реальных возможностей. Он или берет на себя слишком много, или, наоборот, слишком мало.
- На что это похоже? Ребенок нуждается в одобрении взрослых. Еще в школе он высоко тянет руку, пытаясь первым сказать правильный ответ, чтобы его похвалили и погладили по головке. Впрочем, если и поругают за невыполненные дела, не беда. Его же все равно любят.
- Что делать? Начальнику не помешает распределить нагрузку своих подчиненных согласно их должностным обязанностям. А любителям много-много трудиться периодически стоит вспоминать об отдыхе.
8. «А что ты мне сделаешь?»
Такие люди не чувствуют ответственности за свои поступки. К этой категории можно отнести и любителей обманывать ДПС с помощью футболок с нарисованным ремнем безопасности, и людей, которые осознанно или неосознанно доставляют дискомфорт окружающим («Да, поставила тележку с продуктами в проходе. Что, сложно обойти?», «Ну спросила я, почему она все никак родить не может, а что такого?»).
- На что это похоже? Агрессивный подросток согласен подчиняться только сильному члену стаи. Мнимую слабость окружающих он воспринимает как еще один повод самоутвердиться.
- Что делать? В случае с футболками желательно помнить, что ни одно из правил безопасности не родилось на пустом месте. А о том, как бороться с откровенным хамством, мы уже рассказывали вот в этой статье.
А вам приходилось сталкиваться с такими «психологическими детьми»?
Фото на превью depositphotos