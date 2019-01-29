8 фраз, которые выдают задержку психологического развития

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Психологи в разных странах мира уже готовы бить тревогу: количество эмоционально незрелых людей просто зашкаливает. Многие остаются психологическими детьми в 30, 40 и даже в 50 лет. Да, они могут иметь свои семьи, квартиры, машины и неплохую работу. Но в глубине души эти люди — хронические детсадовцы или подростки, которые постоянно ищут тех, кто сможет им помочь (государство, старенькие родители, психолог, коллеги).

AdMe.ru рискнул собрать основные маркеры, по которым вы легко сможете узнать «вечного ребенка». С каждым из этих типов вы так или иначе сталкивались в повседневной жизни (а может быть, и сами иногда вели себя подобным образом).

1. «Мама, они меня обижают!»

Человек, который застрял на стадии психологического ребенка, в любой сложной ситуации начинает жаловаться и взывать о помощи. Таким образом он застревает в выгодной для себя позиции жертвы и ищет спасителя, который быстро все разрулит и возьмет контроль над происходящим. На что это похоже? Маленькие дети действительно бессильны без родителей. Поэтому, когда им плохо, они начинают кричать и плакать.

Маленькие дети действительно бессильны без родителей. Поэтому, когда им плохо, они начинают кричать и плакать. Что делать? Зарубежные психологи называют это состояние «синдромом дефицита личной ответственности» и советуют родственникам и знакомым таких людей лишний раз не брать на себя чужие проблемы. Пусть лучше «взрослый ребенок» столкнется с последствиями своего нытья и бездействия.

2. «Когда я вырасту, буду работать миллионером»

Наверняка вы не раз сталкивались с людьми, которые постоянно витают в облаках и мечтают о чем-то практически невозможном. К примеру, им хочется выиграть миллион в лотерею или стать большим боссом в крупной компании. При этом сам мечтатель может спокойно продавливать диван в съемной квартире и днями напролет играть в «танчики». На что это похоже? Ребенок еще не в состоянии адекватно оценивать свои возможности. Поэтому он легко может заявлять, что станет президентом. Когда вырастет, конечно.

Ребенок еще не в состоянии адекватно оценивать свои возможности. Поэтому он легко может заявлять, что станет президентом. Когда вырастет, конечно. Что делать? Американские исследователи подсчитали, что шансы на победу в крупнейших лотереях Powerball или Mega Millions составляют примерно 175 млн против одного. Поэтому проще подождать, пока у вашего знакомого окончательно упадут с глаз розовые очки, и посоветовать ему улучшить свое материальное положение доступными способами (пройти обучение, устроиться на хорошо оплачиваемую работу).

3. «Мне непонятно, объясните еще раз»

При общении в интернете практически все мы сталкивались с комментаторами, которые постоянно требуют: «Я тут не понял, объясните», «Допишите еще вот про это», «А где это искать?» Подобные люди частенько выносят мозг тренерам и консультантам — просят их о бесплатных услугах («Ну с вас же не убудет от пары советов»). Это и неуважение к личным границам собеседника, и неумение ценить чужое время. На что это похоже? Человек неосознанно воспринимает своего собеседника как маму, которая должна ему все разжевать и положить в рот. Или как друга по песочнице, который просто обязан поделиться с ним игрушкой.

Человек неосознанно воспринимает своего собеседника как маму, которая должна ему все разжевать и положить в рот. Или как друга по песочнице, который просто обязан поделиться с ним игрушкой. Что делать? Не бросаться на выручку каждому, кто запутался в трех соснах. Гораздо проще научиться отвечать фразой «Гугл в помощь».

4. «В одиночестве мне так грустно»

Эти люди не в состоянии переживать одиночество. Они становятся эмоционально зависимыми от окружающих и постоянно пытаются им угодить. В браке такие «вечные дети» перекладывают все решения на супруга, а затем никак не могут отпустить из семьи своих повзрослевших отпрысков. На что это похоже? Ребенок постоянно нуждается в защите и чувствует себя в безопасности только в присутствии родителей.

Ребенок постоянно нуждается в защите и чувствует себя в безопасности только в присутствии родителей. Что делать? Медики называют это состояние «зависимым расстройством личности» и отмечают, что страдающим от него людям могут помочь сеансы психотерапии. По крайней мере там научат более продуктивным способам решения ситуаций.

5. «Срочно скажите, что сейчас делать»

«Вечные дети» всегда верят, что в любой ситуации есть идеальное решение — без единого минуса и со сплошными плюсами. Вот только сами они его никак найти не могут (в глубине души понимая, что все подарки и бонусы достаются тем, кто работает и прилагает усилия). На что это похоже? Ребенок всегда ждет чуда и знает, что где-то есть добрый волшебник, который взмахнет палочкой, — и все наладится самым сказочным образом.

Ребенок всегда ждет чуда и знает, что где-то есть добрый волшебник, который взмахнет палочкой, — и все наладится самым сказочным образом. Что делать? Если у вашего знакомого что-то пойдет не так, виноваты будете именно вы. Поэтому лучше 20 раз подумать, прежде чем бросаться на выручку и давать советы.

6. «Ничего нового. Отписка»

Подобное поведение ярче всего проявляется в комментариях на форумах или под статьями. Это фразы типа «А я так не считаю» или «Умные люди написали бы совершенно по-другому». В подобных диалогах происходит обесценивание мнения собеседника. Нередко комментаторы переходят к личным оскорблениям, обсуждают внешность, возраст и материальное положение друг друга или грозятся вычислить оппонента по IP-адресу. На что это похоже? На попытку подростка показать, «кто тут главный», и самоутвердиться на чужой территории, пусть даже путем дискредитации окружающих.

На попытку подростка показать, «кто тут главный», и самоутвердиться на чужой территории, пусть даже путем дискредитации окружающих. Что делать? Лучше всего не тратить свое время и энергию на агрессивного собеседника.

7. «Я смогу все. И даже чуть-чуть больше»

В любом коллективе есть люди, которые тащат на себе половину работы отдела. А другие, напротив, умудряются полдня пить чай и сидеть в соцсетях. Психологи говорят, что это разные стороны одной медали. «Неповзрослевший ребенок» часто не чувствует своих реальных возможностей. Он или берет на себя слишком много, или, наоборот, слишком мало. На что это похоже? Ребенок нуждается в одобрении взрослых. Еще в школе он высоко тянет руку, пытаясь первым сказать правильный ответ, чтобы его похвалили и погладили по головке. Впрочем, если и поругают за невыполненные дела, не беда. Его же все равно любят.

Ребенок нуждается в одобрении взрослых. Еще в школе он высоко тянет руку, пытаясь первым сказать правильный ответ, чтобы его похвалили и погладили по головке. Впрочем, если и поругают за невыполненные дела, не беда. Его же все равно любят. Что делать? Начальнику не помешает распределить нагрузку своих подчиненных согласно их должностным обязанностям. А любителям много-много трудиться периодически стоит вспоминать об отдыхе.

8. «А что ты мне сделаешь?»

Такие люди не чувствуют ответственности за свои поступки. К этой категории можно отнести и любителей обманывать ДПС с помощью футболок с нарисованным ремнем безопасности, и людей, которые осознанно или неосознанно доставляют дискомфорт окружающим («Да, поставила тележку с продуктами в проходе. Что, сложно обойти?», «Ну спросила я, почему она все никак родить не может, а что такого?»). На что это похоже? Агрессивный подросток согласен подчиняться только сильному члену стаи. Мнимую слабость окружающих он воспринимает как еще один повод самоутвердиться.

Агрессивный подросток согласен подчиняться только сильному члену стаи. Мнимую слабость окружающих он воспринимает как еще один повод самоутвердиться. Что делать? В случае с футболками желательно помнить, что ни одно из правил безопасности не родилось на пустом месте. А о том, как бороться с откровенным хамством, мы уже рассказывали вот в этой статье.

А вам приходилось сталкиваться с такими «психологическими детьми»?