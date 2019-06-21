8 французских правил воспитания, которые стоит взять на заметку

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Каждый родитель иногда задумывался над тем, есть ли какой-нибудь универсальный набор инструкций, который бы точно помог сделать детей послушными. Автор бестселлера «Французские дети не плюются едой», американка Памела Друкерман после переезда в Париж открыла для себя необычную систему воспитания. И она ей так понравилась, что Памела решила на своем примере показать, как со многими нелегкими задачами родительства можно справиться, применяя французские методы.

AdMe.ru решил узнать, какие же способы применяют уроженки Франции и насколько они просты в использовании.

8. Научите ребенка терпению

Французы воспринимают терпение как некую мышцу, которую можно и нужно тренировать, причем с самого раннего возраста. Если вы заняты, то не нужно подбегать к малышу по первому же его зову. Спокойно объясните ему, что вы сейчас доделаете то, чем вы заняты, и подойдете посмотреть, что же он там нарисовал. Тем самым вы поможете ребенку осознать, что он не центр мира и надо считаться с потребностями других людей. Он научится развлекать себя сам во время ожидания и справляться со своим разочарованием. Это не только разовьет его фантазию, но и подготовит ко взрослой жизни.

7. К независимости можно приучать с ранних лет

Если ребенок привыкнет, что вы всегда рядом и всегда можете помочь, то научиться самостоятельности ему будет трудно. Можно приучить его к независимости, оставляя у бабушки, отправляя его в лагерь или пользуясь услугами няни.Таким образом ваше чадо сможет научиться быть внимательным к другим людям, замечать их потребности и понимать, что такое сопереживание. Конечно же, каждый ребенок уникален, далеко не все дети смогут легко отвыкнуть от постоянной опеки своей мамы. Но чем раньше вы предоставите ему возможность понять, как важно научиться уважать окружающих и уметь принимать решения самостоятельно, тем лучше для него.

6. Замените наказание обучением

Многие из нас привыкли считать наказание хорошим стимулом к правильному поведению ребенка. Но для него будет лучше, если с раннего возраста вы будете объяснять, учить и рассказывать о последствиях его поступков. Давать ему возможность самому получить опыт, пусть даже и негативный. Это тяжело, требует много терпения и нервов, но таким образом ваш ребенок сможет лучше понимать окружающий мир, людей и причинно-следственные связи.

5. Объясняйте, почему вы что-то запрещаете

Не будет лишним с раннего возраста установить определенный свод правил, которые не следует нарушать: как вести себя за столом, как относиться к другим людям, осознать, что совать пальцы в розетку — не лучшая идея. Но каждый свой запрет необходимо доходчиво объяснить, а не просто «потому что я так сказала». Естественно, ребенок может захотеть нарушить ваше правило, но тогда он столкнется с последствиями, о которых вы предупреждали. Таким образом, он сможет понять, что ответственность за свои решения несет сам. И конечно же, тут всегда может сработать аксиома о том, что запретный плод сладок. Поэтому четкое понимание, почему вот так делать нельзя, полезнее и лучше, чем когда ребенок не знает, в чем причина запрета, и считает, что родитель не разрешает что-то просто так. И это может натолкнуть его попробовать осу на вкус, например, ведь это же вовсе не опасно, по мнению малыша.

4. Основа семьи — супружеская пара

Никогда не забывайте: в основе семьи — супружеская пара. Всегда находите время, чтобы побыть с мужем вдвоем. Приучите ребенка с детства, что у мамы с папой есть свое личное пространство, в которое вторгаться без разрешения нельзя. Помните, что ваши отношения с мужем очень важны и закрывать глаза на любые проблемы между вами не стоит. Одна француженка как-то сказала мне: «Спальня моих родителей была священным местом в доме. Нужен был очень весомый повод, чтобы зайти туда. Между родителями всегда существовала некая связь, которая нам, детям, казалась великой тайной».

3. Обучите самостоятельности и поддерживайте инициативность

Чем раньше вы приучите свое чадо к самостоятельности, тем лучше. Просите его помочь вам с уборкой, полить цветы или покормить кошку. Контролируйте процесс, но больше направляйте, а не ругайте или нервничайте, что ребенок может порезаться или залить ковер водой. Если ребенок сам изъявил желание помыть посуду, позволяйте. Если вы будете его инициативность пресекать на корню, то в итоге ребенок решит, что он либо ничего не умеет, либо родители могут спокойно справиться и без него. Это может привести к неумению быть самостоятельным или к лени и безответственности. Такая практика поможет воспитать в маленьком человеке также понимание того, что и ему нужно вносить некоторый вклад в развитие семьи.

2. А вечер — время взрослых

У французских родителей есть такая вещь, как обязательный медовый уик-энд раз в месяц. А время после 20:00 — время взрослых. Дети идут в свои комнаты. Они могут не ложиться спать так рано, а тихонько играть. Но главное, что французские дети знают: родителям нужно побыть вдвоем, им не следует мешать. Французы убеждены, что залог счастливой семьи — счастливые и любящие родители. Проведение выходных вместе без детей и других забот очень важно для благополучия всей семьи. Таким образом, родители отдыхают и проводят время вместе, укрепляя и поддерживая свои отношения. А дети учатся самостоятельности и ответственности.

1. Не забывайте, что решения принимаете именно вы

Это самое сложное правило французского воспитания — принять, что вы ответственны за все, что делает ваш ребенок. Необходимо давать детям много свободы там, где это возможно, учитывая их мнения и прислушиваясь к их желаниям. Но решения принимаете только вы — помните об этом. Это нелегко — постоянно бороться за свое решение и еще уметь доходчиво объяснять его. Научитесь в ключевые моменты строго и уверенно говорить «нет». Научитесь спокойно, но твердо говорить детям, что вы сейчас будете делать. Вы сразу поймете, когда у вас получится, и сами ощутите себя капитаном вашего семейного корабля.

Какие из этих советов вы считаете действенными? Поделитесь вашим опытом. Как вы справляетесь с нелегкой задачей быть родителем?