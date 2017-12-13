8 факторов, влияющих на изменения вашего характера

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Бытуют 2 противоположных мнения: «Люди не меняются» и «Все мы меняемся». Хорошие новости! Мы все-таки можем измениться, и это теперь научно подтвержденный факт. AdMe.ru предлагает вам ознакомиться со списком, в который вошли основные причины изменения нашего характера.

Романтические отношения

На начальном этапе отношений мы стараемся соответствовать чужим представлениям об идеальном возлюбленном. Мы меняемся под благотворным или разрушающим влиянием партнера. Когда расстаемся, стресс вносит свои коррективы в наше поведение. Поэтому качество и длительность отношений не могут не влиять на изменения нашего характера.

Переезд или смена круга общения

Конструктивное общение с новым окружением формирует новые привычки, способствует развитию человека. Раньше он ругался матом, теперь перестал. Раньше выпивал в среду, пятницу и субботу, теперь только в пятницу. Новые друзья поголовно ходят в тренажерку — и он стал ходить. Смена окружения в худшую сторону влияет на большинство людей точно так же, только имеет обратный эффект и способствует деградации. Лишь немногим удается остаться верным хорошим привычкам и держаться особняком.

Сознательная коррекция характера

Новые исследования подтверждают, что вести над собой работу можно и нужно. Это можно делать с помощью психолога или самому, используя образец для подражания и жесткий самоконтроль. Результаты будут видны уже через 16 недель. Отличная новость для тех, кто регулярно ощущает вред, наносимый собственным характером.

Изменение условий на работе / места работы

Дополнительная ответственность повышает чувство собственной значимости, особенно когда подкрепляется материально или статусно. Общение с новыми людьми формирует новые связи, дает новую информацию. Все это повышает уровень развития человека. Если личность устойчивая и сильная, худшие условия будут вызывать скуку и сожаление, человек будет стремиться вырваться из такого окружения. Если личность слабая, человек ассимилируется и впитает новые настроения. Скорее всего, через короткое время друзья вне работы скажут ему, что он изменился в худшую сторону.

Изменение материального достатка

С повышением материального достатка изменяется и уровень жизни: у человека появляются деньги на спорт, он начинает лучше питаться, может посещать различные мероприятия, встречаться с друзьями вне дома, а значит, заводить новые знакомства и развиваться. Он может сменить место жительства, может пойти учиться, и это поднимет его еще на ступеньку в жизни. Если сравнить такого человека с кем-то из его «прошлой» жизни, кем-то, кто остался на том же самом уровне, это будут два разных человека. Раньше они вместе ругали все и вся вокруг, сетуя на несправедливость жизни, а теперь им, скорее всего, даже поговорить не о чем. Необходимость экономить или, наоборот, чрезмерные траты влияют на социальные связи, на отношение к вам людей, на уважение к себе, на здоровье. Было бы ошибкой продолжать считать, что материальные блага никак не могут повлиять на характер.

Климат и экология

Пожалуй, самая неожиданная причина изменений в характере человека. Приведем простой пример: переезд из обычного города в Заполярье. Нехватка солнечного света, витамина D вполне может привести к депрессии или депрессивным состояниям. Отсутствие привычного изобилия свежих овощей и фруктов негативно повлияет на процессы в организме, а это отразится на характере.

Появление домашнего питомца

Необходимость заботы о существе, которое тебе доверяет, делает человека ответственным, учит с пониманием относиться к чужим потребностям. Даже регулярные прогулки с собакой благотворно влияют на настроение. А уж когда рождается ребенок, то многие и вовсе наблюдают чудо. Ответственность повышает уровень сознательности, придает сил, повышает мотивацию.

Возраст

С возрастом изменения в характере становятся рельефнее. После 40 лет нас меньше тянет завязывать новые знакомства и проводить время вне семьи, потому что мы не видим причин, по которым стоит вкладывать время и силы в новых знакомых. Но в то же время мы становимся более понимающими, так как опыт, полученный в своем детстве, дополняется опытом общения с собственными детьми.

Как обстоят дела с изменением вашего характера? Повлияло ли на вас что-то настолько сильно, чтобы вы сами заметили эти перемены?