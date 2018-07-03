8 факторов, способных менять вкус блюд, которые мы едим

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Нравится вам вкус блюда или нет — зависит не только от умения повара или качества продуктов. Одна и та же еда в разных обстоятельствах может казаться пересоленной или пресной — в зависимости от того, где и с кем вы сидите за столом. Более того, на работу ваших вкусовых рецепторов может повлиять даже вид из окна.

AdMe.ru выяснил основные причины, которые способны исказить ваши вкусовые ощущения.

1. Цена

Чем дороже стоит еда, тем вкуснее она кажется. Так, например, если вы выпьете 2 бокала разного вина, а потом узнаете стоимость обоих, то, скорее всего, предпочтение отдадите тому напитку, что подороже. Все дело в том, что мы привыкли считать, что дорого — значит качественно. Именно эта психологическая установка влияет на ваши вкусовые рецепторы.

2. Упаковка

Не зря дизайнеры так мучаются над упаковкой продуктов. Она не только способствует увеличению продаж, но и делает еду более вкусной для потребителя. Так, например, для детей вкуснее будет йогурт в любимой, привычной для них упаковке, чем точно такой же, но в другом стаканчике. То же самое касается и взрослых: продукт с надписью «Экологически чистый» будет для нас приятнее по вкусу, чем тот, на котором не указаны полезные свойства.

3. Цвет посуды

Цвет посуды способен повлиять на вкус еды и напитков, которые мы употребляем, — к такому выводу пришли ученые Оксфордского университета и политехнического университета Валенсии. В их исследовании приняли участие 57 человек, которым было предложено оценить горячий шоколад, поданный в разных по цвету (белые, красные, оранжевые и бежевые) чашках. Напиток был приготовлен абсолютно одинаково, однако большинство опрашиваемых отдали предпочтение напитку в оранжевой чашке, заметив, что именно в ней горячий шоколад имел более насыщенный вкус и аромат.

4. Запах

Аромат пищи влияет на наши обонятельные рецепторы, поэтому еда с приятным для нас запахом становится более желанной. Кроме того, аппетитный запах блюд способствует более глубокому насыщению. Вот почему во время приготовления еды дома вы не будете так остро ощущать голод и, скорее всего, съедите меньше, чем если бы вам предложили блюдо, приготовленное кем-то другим.

5. Музыка

Слишком громкий звук «приглушает» вкус еды. Так, например, если вы сидите в баре, где играет громкая музыка, то пища будет казаться вам менее соленой или сладкой. А вот спокойные мелодии усиливают вкусовые ощущения — благодаря им еда будет казаться более насыщенной. Шеф-повар из Лондона Хестон Блюменталь воспользовался этой человеческой особенностью и решил подавать гостям в ресторане морепродукты вместе с iPod, на котором звучит шум моря.

6. Мнение другого человека

На вкус пищи также влияет психологический аспект: а именно мнение того человека, с которым вы едите. Если это обед в компании знакомого, выступающего за здоровый образ жизни и, например, не употребляющего соль, то сэндвич покажется вам, как и ему, пересоленным или слишком жирным.

7. Депрессия

Вкус пищи может меняться в зависимости от настроения. Уровень серотонина и норадреналина влияет на восприятие сладкого, соленого и горького вкуса. Именно гормоны заставляют нас налегать на сладкое в те моменты, когда наше душевное состояние оставляет желать лучшего. Кроме того, гормоны ответственны и за снижение вкусовых ощущений, поэтому многим людям, находящимся в депрессии, еда кажется пресной.

8. Окружение

На наше мнение о блюде может повлиять место, где мы едим, а также стереотипы, которые нам известны: лучший круассан готовят во Франции, хачапури — в Грузии, а бургер — в Америке. И даже если в кофейне возле вашего дома выпечка ничуть не хуже, чем в самом Париже, вкуснее она вам покажется как раз за границей. Окружающая атмосфера дополняет вкус, и мы ощущаем его ярче на подсознательном уровне.

А вы замечали, как атмосфера ужина влияет на вкус блюд?