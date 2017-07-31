8 доказательств, что Facebook знает, когда у вас начнется новый роман

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Оказывается, существует группа ученых, изучающих любовь в Facebook. Благодаря их исследованиям искусственный интеллект способен лучше психолога предсказать, когда у вас начнутся романтические отношения. AdMe.ru собрал несколько интересных выводов и признаков, по которым можно узнать, какие отношения связывают двух обычных пользователей социальной сети.

Анализируя чужие пары, Facebook изучает любовь

Не все пользователи публично подчеркивают статус своих отношений. Но это не значит, что Facebook не догадывается о том, что их связывает. Социальная сеть изучает поведение тех, кто уже указал статус своих отношений, и находит совпадения в общении с другими пользователями. Если Facebook решит, что вас с кем-то связывает крепкая дружба или любовь, то: вы начнете видеть чаще новости от этого человека в своей ленте;

этот пользователь будет появляться в чате выше других контактов как более приоритетный;

социальная сеть предложит вам устроить встречу, чтобы организовать вечеринку по случаю дня рождения этого человека;

социальная сеть будет иногда напоминать вам о том, что вас объединяет, и предлагать поделиться в своей ленте совместными воспоминаниями, общими публикациями и фотографиями.

Читает, о чем пишут влюбленные

Приблизительно за 100 дней перед тем, как установить статус «В отношениях», пользователи начинают чаще использовать слова «любовь», «милый» и «счастливый» в сообщениях и публиковать что-то на стенах у своих симпатий — в среднем по 2 поста в течение 12 дней. Публикуя что-то в сети, они отдают предпочтение положительным новостям.

Знает возраст вашей будущей половинки

Чем старше пользователь, тем ниже шансы на то, что он завяжет очередные отношения с кем-то из сверстников. Если в 20 лет разница между партнерами всего 1–2 года, то после 45 лет это в среднем 5–6 лет. Исключения встречаются: жители Скандинавии предпочитают встречаться со сверстниками, мужчины в Египте выбирают женщин на 8–10 лет младше.

Знает месяц, когда вы заведете новые знакомства

Ежегодно в августе у пользователей увеличивается количество друзей, в основном проживающих в других странах. Эта тенденция легко объясняется: именно в августе большинство пользователей отправляется в отпуск. Отдыхая в других странах, люди заводят новые знакомства.

Знает, когда появляется виртуальная любовь

Допустим, вам больше 23 лет и вы решили установить статус «В отношениях». Оказывается, если оба пользователя продержатся в этом статусе дольше 3 месяцев, то высока вероятность того, что их близкая связь продлится от 4 лет и более. Чем дольше пара вместе, тем меньше вероятность разрыва.

Знает периоды, когда люди чаще ссорятся

Большинство пар в Facebook разрывает отношения в летнее время (с мая по июль) и в феврале. Существует версия, что это связано с Днем святого Валентина, неудачным Новым годом и летним отпуском, который хочется провести без очередных скандалов.

Предсказывает поведение перед расставанием

Приблизительно за неделю до разрыва отношений пользователь начинает активнее общаться с друзьями и близкими: обмениваться сообщениями и оставлять комментарии под публикациями. В день расставания количество взаимодействий с другими пользователями возрастает на 225 %: это реакция поддержки со стороны друзей и близких в сложную для человека минуту расставания.

Уверен, что любовь продлевает жизнь

Люди, которые используют Facebook для общения с близкими, живут дольше тех, кто ограничивается только живым общением. Дело не только в прямом общении, когда нет возможности встретиться лично, но и в мотивации, чувстве поддержки, заботе и возможности почувствовать свою значимость в жизни других людей.