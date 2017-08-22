8 черт характера, которые нравятся всем

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У вас есть друг, который вызывает восхищение, уважение и белую зависть одновременно? Мы сейчас попробуем его описать. Он всегда приветлив, доброжелателен, а его мотивация помогает свернуть горы. Такое ощущение, что у него есть способ справиться с любой проблемой. AdMe.ru предлагает разобраться, в чем же секрет таких людей.

1. Говорить о других хорошее

В самых популярных сериалах главные герои — эгоисты и саркастичные циники. На таких персонажей очень интересно смотреть на экране. Но задумайтесь, много ли друзей может быть у человека с таким характером в реальной жизни? Чем он может притянуть к себе людей? Фонтаном желчных шуток? Постарайтесь быть добрее к окружающим.

2. Быть увереннее

Неужели так сложно примириться со своей одаренностью или привлекательностью? Этот вопрос возникает всякий раз, когда кто-то начинает принижать свои заслуги, таланты и внешность в ответ на комплименты друзей. Да, вы ничего не сделали для того, чтобы получить эти красивые глаза, но неужели нельзя получить удовольствие от комплиментов?

3. Искать позитив

Однажды психолог попросил пациента осмотреть комнату, запомнить все предметы коричневого цвета, закрыть глаза, сосредоточиться и... постараться вспомнить предметы синего цвета. Пациент не припомнил ни одного, ведь он старался запомнить коричневые. А когда он открыл глаза, то увидел синюю рубашку доктора, синюю вазочку на столе и еще много всего. Замечайте хорошее.

4. Поддерживать, вместо того чтобы читать нотации

Забота — очень дефицитное качество. Людей, готовых в трудную минуту поддержать друга добрым словом, очень мало. Поэтому те немногие, которые не жалеют для нас внимания, становятся центром, вокруг которого вращается наша вселенная. Так что если хотите стать по-настоящему важным человеком в чьей-то жизни — проявите заботу.

5. Объединять людей

Лидерское умение объединять людей не врожденный талант. И не тщательно выпестованное в себе качество. Оно побочный эффект правильного отношения к окружающим. Только когда люди почувствуют, что в них видят соратника и партнера, ощутят уважение к себе и своим убеждениям, они пойдут за вами.

6. Развивать свои таланты

Один из секретов успешных людей в том, что они постоянно развивают свои способности и овладевают новыми навыками. С ними интересно, они вдохновляют на работу над собой, они делают окружающих лучше. Развитие личности — это непрерывающийся процесс, продолжающийся всю жизнь. Не теряйте время!

7. Создать вокруг себя уют

Одно из качеств успешного человека, которого абсолютно все обожают, — умение создавать вокруг себя неповторимую обстановку, в которой хорошо и удобно каждому. Например, тот человек, чье имя называют почти одновременно все друзья, когда решается вопрос, у кого отмечать праздник. Потому что знают: там им всегда рады.

8. Работать на результат

Если вы хотите стать человеком, располагающим к себе людей, то должны быть готовы к тому, что придется действовать. Это не произойдет само собой. Общайтесь с людьми, узнавайте, что им нравится, чем они интересуются. Сделайте их интересы важными для себя, чтобы стать важным для них.