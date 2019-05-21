8 миллионеров, которые намеренно избавились от своего богатства и ни разу не пожалели об этом

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А как вы реагируете на фразу: «Счастье не в деньгах»? Согласны с ней или эти слова вызывают у вас скептическую улыбку? Большинство не верит этому высказыванию, потому что сложно вспомнить хотя бы одного человека, который добровольно отказался бы от баснословного богатства. А между тем такие люди существуют, и их истории удивительны. В статье вас ждут 8 совершенно разных миллионеров и миллиардеров: изобретатель, режиссер, учитель музыки, бизнесмены, но всех их объединяет одно: они «обанкротились» по собственному желанию, при этом у каждого из них были на то свои причины.

AdMe.ru убедился, что не всех людей портят деньги, а круглая сумма на банковском счете — не гарант счастливой жизни.

Никола Тесла

«Человек, который изобрел XX век», Никола Тесла, мог бы стать богатейшим ученым своего времени. В начале карьеры великому изобретателю встречались не самые порядочные люди, которые часто обманывали Теслу, не только оставляя его без гроша в кармане, но и пытаясь опорочить его честь. Правда, никто из недоброжелателей не догадывался о трудолюбии и настойчивости молодого инженера. Эти качества привели к тому, что работы Теслы заметили и у него появились влиятельные спонсоры, которые верили в его изобретения и скупали патенты. С тех пор как карьера ученого пошла в гору, материальные блага перестали его интересовать, ведь ради науки он готов был пожертвовать всем. Тесла никогда не был женат и намеренно отказывался от романтических отношений, полагая, что одиночество способствует его научной работе, и за всю жизнь так и не приобрел недвижимость: дом ему заменяли лаборатории, а последние годы он провел в гостиницах. Умер Тесла в 86 лет в одиночестве и с не оплаченными счетами за проживание в разных отелях. На двери номера, в котором жил ученый, постоянно висела табличка «не беспокоить», поэтому тело изобретателя обнаружили только спустя два дня после смерти. Личные вещи Николы Теслы были проданы на аукционе для оплаты его счетов, в том числе и записи, которые хранились в невзрачных коробках. Они ушли с молотка всего за $ 25. Их приобрел книготорговец, который даже не подозревал о ценности этих бумаг.

Чарльз Фини

Если знать историю основателя Duty Free, то бывать в этих магазинчиках беспошлинной торговли станет вдвойне приятнее. Чарльз Фини известен больше не как бизнесмен, а как один из самых крупных филантропов. Это первый человек, который при жизни раздал все свое состояние на благотворительные цели, а именно более $ 8 млрд. Фини, даже будучи при своем капитале, вел скромную жизнь: помогал людям анонимно, летал экономклассом, жил в съемной квартире и не владел автомобилем.

Ю Пеннянь

Ю Пеннянь рос в бедной семье, работал водителем рикши в Шанхае, уборщиком и строителем. Знает на своем примере, что такое поражение: после того как он начал развивать бизнес в сфере недвижимости, Ю вложился не в те акции и потерял все. Но это не помешало ему попробовать еще раз и стать одним из богатейших людей в Китае. Ю сохранил прежнее отношение к деньгам и поэтому принял решение раздать все свое состояние, потому как уверен, что богатство может испортить его детей, а старт с нуля только закалит. Для того чтобы избавиться от заработанного состояния, Ю основал благотворительный фонд, который поддерживает здравоохранение, образование и оказывает помощь при стихийных бедствиях. А также бизнесмен профинансировал более 150 тыс. операций по удалению катаракты по всему Китаю, потому как сам страдал таким заболеванием и знает, как сложно с ним жить. За всю свою жизнь миллиардер пожертвовал около 8,2 млрд китайских юаней (более $ 1 млрд).

Том Шедьяк

Том Шедьяк помог поднять карьеру Эдди Мерфи и Джима Керри на новый уровень, сняв их в главных ролях в таких известных фильмах, как ремейк «Чокнутого профессора», «Лжец, лжец», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» и «Брюс Всемогущий». Любимая работа, признание, приличные гонорары: казалось бы, о чем еще можно мечтать? Но в 2007 году режиссер внезапно пропал и вернулся спустя несколько лет с документальным фильмом «Я есть», в котором рассказал свою историю. Фильм отличался от предыдущих работ Тома, и главной его задачей был ответ на вопрос, что не так с нашим миром и что мы можем с этим сделать, который он задавал ученым, религиозным деятелям, экологам и философам. Переосмыслить жизнь режиссера заставила авария, в которую он попал, когда ехал на велосипеде. После этого происшествия Том продал большую часть своего имущества, пожертвовал значительную сумму на благотворительность, открыл приют для бездомных и отдалился от киноиндустрии. В настоящее время Шедьяк преподает в университете и не жалеет о принятом решении.

Дмитрий Зимин

В 1991 году Дмитрий Борисович Зимин в стенах Московского радиотехнического института собрал группу из технических экспертов для разработки сотовой телефонной связи, и спустя год была создана компания «Вымпел-Коммуникации», которая в дальнейшем будет известна под торговой маркой «Билайн». Спустя 9 лет, когда абонентская база «Вымпелкома» превысит 1 млн клиентов, Дмитрий Борисович оставит пост генерального директора и направит свои силы на благотворительность. Так, в 2002 году был основан фонд «Династия», которому предприниматель передал большую часть своего состояния. Все средства пошли на поддержание российской фундаментальной науки. В 2015 году Дмитрий Борисович принял решение уехать из России, но не отказался от благотворительной деятельности, поэтому год спустя организовал международную некоммерческую организацию Zimin Foundation, и теперь поддержка образования и науки осуществляется в разных странах мира. Дмитрий Борисович назвал уход из бизнеса в благотворительность стандартным путем и обычным человеческим поведением, потому как считает, что большие не заработанные деньги могут погубить жизнь наследников.

Перси Росс

Перси Росс был сыном старьевщика и много трудился, чтобы заработать на жизнь. Но случайные заработки не приносили ощутимых денег, пока однажды ему не улыбнулась удача. В 1959 году Росс купил компанию по производству пластиковых пакетов, которая находилась на грани банкротства, и дела стали постепенно налаживаться. В 1977 году предприниматель начал заниматься благотворительностью. Все началось с покупки более 1 тыс. велосипедов на Рождество детям. В следующем году он раздал почти $ 20 тыс. всем, кого встретил на местном параде. Но миллионеру хотелось сделать больше, и спустя время у него появилась собственная колонка в газете под названием «Миллион „спасибо“», которая публиковалась на протяжении 17 лет. Люди писали с просьбами, а Перси с большим удовольствием раздавал деньги. Правда, делал исключения, если чувствовал, что человек не нуждается в помощи, а просто хочет нажиться на его доброте.



Последняя колонка была напечатана в 1999 году: Росс объявил, что раздал все, что было (около $ 30 млн), поблагодарил читателей за все их просьбы и сказал, что это было настоящим счастьем — помогать другим.

Зелл Кравински

Зелл Кравински обогнал в щедрости всех людей в нашем списке, потому как отдал не только заработанные миллионы ($ 45 млн), но и свою почку. Кравински сколотил состояние на инвестициях в недвижимость со стартовым капиталом в размере $ 1 тыс., но посчитал, что деньги должны служить более глобальным целям, чем простое потребление. Так он начал заниматься благотворительностью, но миллионеру этого казалось мало. Однажды Зелл узнал, что существует проблема с пересадкой почек среди бедных слоев населения, тогда он нашел нуждающегося и стал донором.

Фране Селак

Фране Селак - хорватский учитель музыки с удивительной судьбой. Журналисты прозвали Фране самым удачливым человеком в мире, потому как ему удалось 7 раз обмануть смерть: в 1962 году поезд, на котором ехал Фране, сошел с рельсов и упал в реку. Утонуло 17 человек, а Селак сумел выплыть на берег, получив переохлаждение, множественные ушибы и сломав руку.

В 1963 году хорват летел в самолете и вывалился из него, когда дверь внезапно распахнулась. В этот раз погибло 19 человек, а Фране упал на стог сена, отделавшись шоком, синяками и порезами.

В 1966 году автобус упал в реку. Четыре человека погибли, а Селак и в этот раз сумел выплыть на берег, получив порезы, ушибы и сильный шок.

В 1970 году автомобиль, в котором ехал Селак, загорелся. Фране успел выбраться из горящей машины.

В 1973 году Фране остался почти без волос на голове из-за неисправного топливного насоса, который выпрыснул бензин прямо на раскаленный двигатель автомобиля, раздув пламя через вентиляционные отверстия.

В 1995 году Селака сбил автобус. Мужчина отделался небольшими ушибами и шоком.

В 1996 году Фране пытался избежать столкновения с грузовиком на гористой дороге. Пробив дорожное ограждение, его машина повисла на краю обрыва. Селак успел выпрыгнуть из автомобиля. А в 2002 году Фране выиграл в лотерею $ 1,1 млн. После выигрыша Селак женился в пятый раз, купил 2 дома и лодку. Но вскоре понял, что деньги не приносят счастья, поэтому в 2010 году он решил вести скромный образ жизни и раздал большую часть выигрыша своим друзьям и родственникам.

А как вы думаете, большие деньги могут принести счастье или это огромный груз ответственности?