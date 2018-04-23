8 человек, которые не вписываются ни в какие рамки, но им плевать

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Приготовьтесь, сейчас ваши стереотипы разобьются вдребезги. Старушки-чирлидерши, полностью татуированный учитель начальной школы и мужчина на каблуках — вот далеко не полный список людей, которые терпеть не могут рамок и условностей. Может быть, и нам не стоит себя ограничивать?

AdMe.ru собрал экстравагантную компанию смельчаков, бросающих вызов жестким правилам, которые диктуют нам, кто и как должен себя вести.

Девушка подчеркивает родимое пятно с помощью макияжа

В детстве 18-летнюю датчанку Оливию Холм Поулсен дразнили в школе из-за большого родимого пятна на лице. Она мечтала избавиться от него и скрывала с помощью тонального крема и длинных волос. Но когда девушка начала пользоваться соцсетями, она заметила, что многие люди совсем не стесняются своих физических несовершенств. Она перестала прятать свою особенность и сделала короткую стрижку. Однажды у Оливии выдался неудачный день: люди на улице откровенно разглядывали ее, и это раздражало. Оливия рассказывает, что пришла домой и впервые нанесла на родимое пятно макияж с мыслью: «Пусть-ка пялятся еще сильнее». Оливия выложила фотографию с пятном, покрытым глиттером, в Instagram, и на нее неожиданно отреагировали тысячи людей. Не все комментаторы поняли, зачем она это сделала, но многим пришлась по душе ее задумка. Это стало частью образа Оливии, а сама она прославилась. Оливия считает, что таким образом поддерживает тех, у кого похожие проблемы, и обещает не оставлять своих необычных бьюти-экспериментов.

Учитель начальной школы покрыл все свое тело татуировками

Парижанин Сильвиан (он также называет себя Freaky Hoody) — учитель начальных классов, который иногда подрабатывает моделью. Звучит вполне обыденно, если не учитывать, что тело Сильвиана полностью покрыто татуировками. Парень рассказывает, что никогда не остается незамеченным, и многих людей до того смущает его внешность, что они стараются не смотреть ему в глаза. Но в работе его внешний вид ему совершенно не мешает. Думаем, дети даже гордятся таким учителем — просто представьте себе фотографию класса.

19-летний парень женился на 72-летней женщине

Разница в возрасте у американцев Гэри и Альмеды составляет 53 года, но это не мешает им быть счастливой парой. Они познакомились в пиццерии 2 года назад и сразу поняли, что созданы друг для друга. Через 2 недели после знакомства парень сделал любимой предложение. Альмеда развелась со своим 77-летним мужем и вышла замуж за Гэри. Этот брак сильно обеспокоил родственников обоих супругов, но им пришлось смириться. Сам Гэри говорит, что он с юных лет чувствовал себя слишком зрелым для своего возраста и его всегда привлекали женщины постарше. У пары есть свой Instagram и канал на YouTube.

Пенсионерки выступают в качестве чирлидеров

Американская команда чирлидерш Sun City Poms была создана в 1979 году как группа поддержки местной команды женского софтбола и продолжает свои выступления уже почти 40 лет. Всем участницам от 55 до 85 лет, и многие из них никогда не танцевали до того, как попали в команду. Некоторые из них имеют тяжелые хронические заболевания, но это не мешает им интенсивно тренироваться и выступать более чем на 50 парадах и концертах в год.

Мужчина стал успешной моделью plus-size

32-летний Декстер Мейфилд — модель, хотя его фигура далека от общепринятых стандартов красоты. Он начал модельную карьеру в 2015 году и с тех пор становится все популярнее: его регулярно приглашают пройти по подиуму, а недавно он снялся в клипе Кэти Перри на песню «Swish Swish». Мужчины — модели plus-size, от отличие от женщин, пока редкость в мире моды, и Декстер уверен, что у него большое будущее.

Бразилец построил на пляже дворец из песка и уже 20 лет живет в нем

44-летний бразилец Марцио Матолиас уже больше 20 лет живет в замке из песка. Он называет себя «королем пляжа», и у него есть трон, корона и скипетр. Пляж находится в окрестностях Рио-де-Жанейро, и Марцио говорит, что ни одно место он не любит так, как это. Раньше он жил на улице, но потом вместе с приятелем начал строить скульптуры из песка, а научившись этому искусству, выстроил целый замок. Теперь он зарабатывает себе на жизнь тем, что собирает плату с туристов за вход в свое жилище. Внутри оно совсем небольшое: в нем помещаются только спальный мешок, полки с книгами и кое-какие личные вещи. «Зато я не плачу по счетам», — заявляет бразилец, и выглядит он при этом очень довольным жизнью.

Над парнем, который весит 120 кг, все смеялись, а он взял и женился на красавице

Над парнем из Таиланда по имени Пувадол всю жизнь издевались из-за веса в 120 кг. Даже друзья называли его «шарик». Ему говорили, что он никогда не найдет себе пару, но он женился на миниатюрной медсестре по имени Сирипа, и недавно у них родилась дочь. Из-за разницы в весе пара прославилась в интернете и дала интервью местному телеканалу. Сирипа говорит, что они и сейчас сталкиваются с непониманием окружающих, но главное, они любят друг друга. «Да, я знаю, что он некрасив, но у него доброе сердце, а для меня важно только это».

Австралиец ходит на работу в туфлях на шпильках

30-летний австралиец Эшли Максвелл-Лэм — менеджер проектов в крупной страховой компании. Корпоративный дресс-код он понял по-своему: вместе со строгим деловым костюмом парень непременно надевает туфли на высоких каблуках. Эшли говорит, что никогда не стремился стать женщиной или одеваться как женщина, но ему всегда нравились уверенные в себе девушки в туфлях на шпильках, поэтому он тоже решил попробовать носить их. У парня есть несколько пар подобной обуви, и он меняет их в зависимости от цвета брючного ремня. Кто знает, может быть, именно с него начнется модная революция?

Кто из этих ребят впечатлил вас больше всего? Расскажите в комментариях.