8 частых ошибок, которые совершают работники, когда просят повышение

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В какой-то момент вы понимаете, что вашей зарплаты уже не хватает на все нужды и самое время попросить повышение. Но как же это сделать правильно, чтобы не услышать от руководителя «нет» в ответ?

AdMe.ru определил, чего не стоит делать, чтобы таки получить желаемое и заслуженное повышение.

1. Просить повышения с толпой коллег

Даже если вы работаете в дружном отделе, не стоит просить повышения всем скопом. Мнение, что «если мы придем все вместе, то нам точно не откажут», является ошибочным, так как руководству куда легче отказать всем под одним предлогом: «В компании сейчас тяжелое время». Руководитель хочет знать, за что и кому он повышает зарплату, а не делать это, просто потому что к нему пришли толпой. Лучше проанализируйте свои сильные стороны, что вы делаете лучше, чем коллеги. С четким представлением об этом вам будет проще убедить начальника в своей исключительности и в том, что вы заслуживаете повышения.

2. Ждать, пока начальник сам увидит ваши достижения

Разговор о повышении зарплаты всегда волнительный, к нему очень долго готовишься, прокручиваешь все варианты и никогда не знаешь, как на это отреагируют и какой будет результат. Поэтому многие люди просто сидят в молчаливом ожидании, надеясь, что руководитель заметит и обязательно оценит их достижения. На практике это не работает. В больших компаниях руководители не всегда знают, чем занимаются сотрудники, и вряд ли самостоятельно оценят ваш вклад. К тому же любому начальнику выгодно платить меньшую зарплату, поэтому если вы не просите повышения, то, скорее всего, вас все устраивает.

3. Молчать о сумме, которую вы хотите получать

Ошибочно идти просить повышения, не называя конкретную сумму. Опытные начальники пользуются этой ситуацией в свою пользу. Они соглашаются повысить зарплату, вы уходите из их кабинета счастливым, а потом узнаете, что ваш оклад подняли на 1 000 рублей. Снова просить повышения вы не пойдете, но при этом в вашей жизни не особо что-то поменялось. Находясь в кабинете начальника, озвучьте желаемую сумму, при этом лучше завысить ее, чтобы в случае «торгов» вы сошлись на прибавке, которая вас устраивает. При этом важно не начинать разговор с суммы, которую вы зарабатываете на данный момент.

4. Требовать повышение, потому что вы взяли кредит

Вы вчера взяли кредит, у вас родился ребенок или подняли цены на отопление — все эти проблемы личного характера не являются аргументом, чтобы повысить вам зарплату. Работодатель может спросить, зачем вы брали кредит или решались на ребенка, если не можете себе этого позволить, и посоветовать вам надевать шерстяные носки дома, чтобы не мерзнуть. Запомните: ваши личные проблемы никого не касаются. Они не являются достойным аргументом к повышению оклада.

5. Шантажировать другой работой, если такой на самом деле нет

Многие считают, что подобная манипуляция поможет выклянчить более высокую зарплату, так как начальник не захочет терять сотрудника, на котором «все держится». Даже если вы и вправду делаете огромный объем работы, не факт, что это видит и ценит ваш работодатель. Если на самом деле предложений о более высокой должности не поступало, то не стоит рисковать. Ведь начальник может отказать в повышении, а вы останетесь у разбитого корыта.

6. Когда компания в убытке

Если предприятие недавно потерпело значительные убытки, нет смысла просить повышения. Во-первых, вам приведут это как основной довод, чтобы отказать. Во-вторых, вы еще окажетесь виноватым, что «в столь тяжелое для фирмы время» думаете только о себе. Отложите разговор на небольшой срок, тщательно продумайте свои сильные стороны и каким образом лично вы можете увеличить доход компании. Если вы принесете руководству хорошую идею, которая поможет фирме справиться с кризисом, то есть смысл попросить о повышении, так как начальник увидит ваше рвение для достижения общего блага.

7. Когда вы на эмоциях

Нервная ситуация оставляет свои отпечатки, и при диалоге с начальником вы вряд ли сможете правильно сформулировать собственные желания, даже если несколько дней в деталях планировали свою речь. Лучше выберите другой день, чтобы не взболтнуть лишнего, а спокойно и уверенно донести свою просьбу. Тогда вы точно сможете правильно и выгодно подчеркнуть свои достоинства.

8. Когда у начальника много дел

Ошибочно полагать, что, когда у начальника много дел, можно легко выпросить повышение, якобы он просто машинально даст согласие. В реальности все иначе: руководитель будет постоянно отвлекаться, не слушать и вовсе не оценит ваш список заслуг, в итоге, скорее всего, вы услышите отказ. Поэтому тщательно выбирайте день и время, когда лучше обратиться касательно повышения. Подчеркивайте, что вы готовы работать больше и брать на себя больше ответственности, — подобные аргументы точно понравятся руководителю-трудоголику.