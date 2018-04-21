8 безобидных с виду привычек, которые портят жизнь и маме, и ее ребенку

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«У меня непритязательный вкус: мне вполне достаточно самого лучшего», — так говорил Оскар Уайльд и так ежедневно думает и делает почти каждая мама, чем сводит себя и своего ребенка с ума. Быть идеальной мамой, женой, хозяйкой — пунктик каждой уважающей себя женщины. Только вот страдают от этого не только участницы этой гонки, но и их семья, и в первую очередь — дети.

AdMe.ru знает, чем помочь идеальным мамам и их детям, чтобы не загнать всю семью под идеально чистый плинтус.

8. Спешка

Одна из главных особенностей взрослой жизни — насыщенность событиями. Сдать кровь в поликлинике, заскочить в супермаркет за бананами, чтобы накормить расстроенного голодного ребенка, по дороге занести пуховик в химчистку и подъехать на троллейбусе к садику, чтобы сдать воспитателю вовремя — обычное утро каждой мамы. Только пункты меняются. Для ребенка же такое утро — калейдоскоп непонятных передвижений с маминым ворчанием: «Быстрее, мы опаздываем, ты можешь смотреть под ноги...» Мы все это делаем в заботе о семье, но ребенку важнее добрая мама, чем чистая куртка. Остановитесь и подумайте, кому можно делегировать часть дел или что из них перенести на выходные, оставив ребенка с никуда не спешащими бабушкой и дедушкой.

7. Питание по принуждению

В режиме спешки часто не хватает времени продумать рацион семьи. И если папа перебьется полуфабрикатами, купленными на бегу, то на ребенка мы не пожалеем ни сил, ни времени и приготовим обед из трех блюд с компотом. Только где в этом уравнении мама? А она сгрызла яблоко по дороге, перехватила остатки детского печенья, доела творожок и подала ребенку пример хаотичного питания и кусочничества. В своей книге «Французские дети не плюются едой» Памела Друкерман утверждает, что у вашего ребенка не будет проблем с едой, если за столом будет собираться вся семья и это время станет прекрасным поводом для общения и правильного примера.

6. Отсутствие границ

Вам позвонила подруга, и в процессе разговора к вам подошел ребенок и задал вопрос, на который вы ответили. А в следующий раз вы говорите по телефону с банком и, когда ребенок подходит к вам с вопросом, вы на него шикаете, делаете круглые глаза или отводите за руку в другую комнату, чтобы не мешал. Где логика? Пожалуй, проще несколько раз малышу объяснить, что нельзя перебивать, когда кто-то говорит по телефону, разыграть ситуации на игрушках и всегда, ВСЕГДА давать ребенку договорить мысль, когда вы ГОТОВЫ его выслушать.

5. Паника

Все помнят настроение в доме, когда кто-то из родителей пошел на собрание. Или свои чувства, когда потерял новую вещь. А ведь можно не создавать панику вокруг обыденных вещей, а освободившуюся энергию и время направить в конструктивное русло: исправить, поискать, починить. Не заставляйте своих детей ждать вас с чувством безысходности. Ничто не стоит испорченного родительства и детства.

4. Самокритика

Сначала вы себя сравнили со старой коровой, а потом папа сравнил дочь с мамой. И все, дочь — корова! Это не только славноизвестная женская логика, но и психологический трюк — я такая, как мама, а мама считает себя некрасивой/ толстой/ кривой и т. д. Научить уверенности нельзя, но научить любви к себе можно только примером.

3. Сравнения

«Все дети как дети, а ты...» — и понеслась критика, от которой плохо всем участникам. Ну вот скажите, хоть раз вы чувствовали себя хорошо после того, как вас сравнили с кем-нибудь не в вашу пользу? Вряд ли. А хотелось вам резко исправить ситуацию в свою пользу и записаться в спортивный клуб/ научиться печь пироги/ пойти в горы? Тоже вряд ли. Вот и дети чувствуют себя так же. Никогда не сравнивайте своего ребенка ни с кем, даже с ним самим, каким он был прежде.

2. Страх неодобрения

Знаете, кого не интересует мнение окружающих? Уверенных в себе и своих силах людей. Как думаете, может ребенок вырасти в такого взрослого в семье, где его заставляют надеть что-то немодное, но крайне теплое, а то бабушка обидится? Или съесть то, что он терпеть не может, только потому, что некрасиво отказаться? Учите детей говорить правду.

1. Распределение маминого внимания

И напоследок. Какую семью вы бы хотели в будущем для своего ребенка? Чтобы ваш сын мог красиво ухаживать за женщинами, а дочь принимала ухаживания только от достойных молодых людей? Чтобы их вторые половинки заботились о них, звали вас на семейные ужины и праздники? Такой вопрос: а вы как часто зовете бабушек в гости? Пример какой семьи вы подаете? Ведь у них будет так же!

Согласны, что любовь без критики и совместное времяпрепровождение — это главные правила счастливой семьи?