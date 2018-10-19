7 звезд, которые пожалели о разводе и еще раз сыграли свадьбу со своими бывшими

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Любовь — сложное и до конца неизведанное чувство. И это ежедневно доказывают миллионы пар нашей планеты, которые расстаются, а спустя время возобновляют свои отношения. А некоторые и вовсе вступают в повторный брак со своими бывшими. Такие сложности в личной жизни не чужды и звездам.

Мы в AdMe.ru на примере знаменитостей собрали для вас несколько доказательств того, что любовь — штука сложная, а потому не всегда поддается объяснению. Ведь в противном случае мы бы смогли объяснить, как и почему эти люди дважды вступали друг с другом в брак.

Жан-Клод Ван Дамм и Глэдис Португез

Мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм 5 раз вступал в брак, 2 из которых — с одной и той же женщиной, Глэдис Португез. Будущие супруги познакомились еще в 80-х, когда о Жан-Клоде Ван Дамме знали лишь по его эпизодическим ролям в кино. А Глэдис Португез на тот момент была уже успешной спортсменкой, выигрывавшей чемпионаты США по бодибилдингу среди женщин. В 1987 году пара поженилась. В браке у спортсменов родились двое детей — Кристофер и Бьянка Ван Варенберг. Однако семейная идиллия продлилась недолго, и в 1992 году пара развелась. В 1999 году в СМИ появились слухи о том, что Жан-Клод Ван Дамм и Глэдис Португез во 2-й раз вступили в брак, что оказалось сущей правдой. Стоит отметить, что пара жената до сих пор.

Памела Андерсон и Рик Саломон

Историю знакомства с Риком Памела Андерсон с удовольствием рассказывала в многочисленных интервью: это произошло, когда женщина проиграла своему будущему мужу в покер $ 250 тыс. Расставаться с такой крупной суммой «спасительнице Малибу» не захотелось, и она предложила победителю выгодный бартер: чтобы не отдавать долг, актриса согласилась на свидание со своим соперником по игре. В 2007 году после непродолжительного, но бурного романа пара официально узаконила свои отношения. А через несколько месяцев они развелись. Однако в 2013 году судьба снова свела вместе бывших супругов: они тайно сыграли свадьбу друг с другом во 2-й раз. Сейчас бывшие влюбленные уже не состоят в отношениях, но кто знает, может, история повторится еще раз.

Мелани Гриффит и Дон Джонсон

Мелани Гриффит и актер Дон Джонсон познакомились друг с другом на съемках фильма в 1971 году. Их дружба быстро переросла в отношения, которые развивались настолько стремительно, что уже через несколько месяцев пара объявила о своем бракосочетании. Однако свадьба состоялась лишь в январе 1976 года. В июле того же года Мелани Гриффит и Дон Джонсон развелись. Почти 12 лет актеры безукоризненно следовали своей клятве никогда не видеться друг с другом после разрыва, но судьба и в этот раз распорядилась иначе. В 1988 году Мелани Гриффит и Дон Джонсон поженились во 2-й раз. В результате союза у пары родилась дочь Дакота. С 1995 года одна из самых ярких пар прошлого века больше не живет вместе.

Эминем и Кимберли Энн Скотт

Эминем и Кимберли Скотт познакомились в конце 80-х, когда еще были школьниками: девушке было всего 13, а будущему рэперу 15 лет. Вскоре после знакомства влюбленные стали жить вместе, а чуть позже, в 1995 году, у них родилась дочь Хейли. Официально пара узаконила свои отношения почти через 10 лет знакомства, в 1999 году. Это случилось, перед тем как Эминем отправился в свой первый большой рэп-тур. В своих интервью Ким рассказывала, что главной причиной их брака стало ее желание держать Эминема «на коротком поводке» во время его турне. Однако это стремление не увенчалось успехом, и уже в 2001 году пара распалась. 2-й раз пара связала себя официальными отношениями 14 января 2006 года: в день 15-й годовщины их первого свидания. Однако брак Эминема и Кимберли Скотт продлился всего 41 день. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения, воспитывая общую дочь Хейли.

Илон Маск и Талула Райли

Их отношения начались в 2008 году: Талуле Райли было всего 22, а Илон Маск находился в процессе переговоров с NASA, чтобы в итоге подписать судьбоносный контракт на сумму $ 1,6 млрд. Встреча Илона Маска с восходящей звездой английского кинематографа стала судьбоносной. «Она была как Золушка» — так описывает предприниматель первое впечатление, которое произвела на него юная Талула Райли. В 2010 году пара отправилась к алтарю, а уже через 2 года супруги развелись. Однако в статусе бывших им удалось пробыть чуть меньше года. В 2013 году Илон Маск и Талула Райли во 2-й раз узаконили свои отношения. В октябре 2016 года пара подписала документы о разводе.

Пинк и Кэри Харт

Отношения певицы Пинк и ее нынешнего супруга Кэри Харта зародились в далеком 2001 году. Тогда судьба свела двух молодых людей на съемках клипа на песню Just Like a Pill. Начавшийся роман развивался молниеносно: знаменитости буквально не отходили друг от друга. Казалось бы, вот она — современная сказка. Но уже через 2 года пара официально рассталась. Через год Пинк и Кэри Харт неожиданно для многих воссоединились, а еще через полгода связали себя узами брака. На этот раз певица сама сделала предложение возлюбленному. Брак продлился всего 2 года, после чего знаменитости расстались. Причиной расторжения брака, указанной в документах по разводу, стали некие непримиримые разногласия. Однако Пинк и Кэри Харт так и не довели развод до конца. Супруги взяли паузу в отношениях, а через 11 месяцев вновь воссоединились.

Бонус: Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино играли свадьбу целых 3 раза, но при этом у них не было ни одного развода

Сальма Хайек и Франcуа-Анри Пино познакомились в 2006 году, когда им обоим было за 40. Уже через год после знакомства у них появилась дочь Валентина. В феврале 2009 года влюбленные зарегистрировали свой брак в Париже. На тайной церемонии присутствовали лишь самые близкие. Однако на этом свадебный переполох не закончился. Через несколько месяцев супруги повторили церемонию бракосочетания, но уже в Венеции. Спустя 9 лет совместной жизни, 29 августа 2018 года, актриса и бизнесмен обновили свои клятвы. Уже третья «свадьба» Сальмы Хайек и Франсуа-Анри Пино прошла на пляже в присутствии 11-летней дочери и неизвестных гостей.