7 знаменитостей, которые признались в своих психических расстройствах и сделали это по важной причине

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Иногда в своих проблемах бывает трудно признаться даже самому себе, особенно если речь идет о том, чего не увидеть невооруженным глазом. То ли дело благополучные и холеные голливудские звезды — у них-то наверняка все хорошо. Но фотоотчеты с красных дорожек бывают очень далеки от реальности. Все эти знаменитости нашли в себе силы открыто рассказать о своих психических расстройствах. Возможно, их пример поможет людям, которые не решаются обратиться за помощью, все-таки сделать это. И победить.

AdMe.ru рассказывает об известных людях, которые страдали от проблем с психикой, но сумели справиться с ними.

Мэрайя Кэри — биполярное расстройство

Недавно Мэрайя Кэри рассказала журналу People, что целых 17 лет скрывала свой диагноз, потому что боялась, что это сломает ее карьеру. В 2001 году она попала в больницу с нервным срывом и физическим истощением, и ей поставили диагноз «биполярное расстройство 2-го типа». Это означает, что маниакальные периоды, для которых характерны подъем настроения и прилив энергии, чередуются в жизни человека с периодами депрессии с бессилием и нежеланием что-либо делать. «Я стыдилась своего диагноза и не хотела лечиться, поэтому убедила себя, что моей болезни не существует», — говорит певица. Она много лет жила в страхе, опасаясь, что кто-то узнает ее секрет, а последние 2 года, по ее словам, стали самыми тяжелыми в ее жизни. После этого она решилась рассказать обо всем и начать лечение. Кроме Мэрайи биполярным расстройством также страдают Стивен Фрай, Кэтрин Зета-Джонс, Мел Гибсон и Шинейд О’Коннор.

Джоан Роулинг — депрессия

Знаменитая писательница призналась, что после того как развелась с первым мужем и осталась без средств к существованию, впала в депрессию и всерьез думала о самоубийстве. От этого шага ее спасли маленькая дочь и лечащий врач. Роулинг описывает депрессию как состояние, когда не веришь в то, что будешь счастлив, как «мертвое» чувство, когда нет никакой надежды. «Мне никогда не было стыдно говорить о моей депрессии. Я пережила действительно тяжелые времена и горжусь тем, что я справилась с этим», — говорит писательница. О своей борьбе с депрессией также публично рассказали Бейонсе, принц Гарри, Хью Лори, Кара Делевинь, Джим Керри, Эллен Дедженерес, Леди Гага, Майли Сайрус и Дуэйн Джонсон.

Дэвид Бекхэм — обсессивно-компульсивное расстройство

Войдя в гостиничный номер, знаменитый футболист не может расслабиться до тех пор, пока все вещи в его комнате не будут на своих местах, например журналы должны быть сложены в идеальную стопку. У Дэвида ОКР — обсессивно-компульсивное расстройство, состояние, когда человек стремится избавиться от навязчивых мыслей с помощью «ритуалов» (определенных повторяющихся действий). «Все должно быть выстроено в одну линию и иметь свою пару», — говорит Дэвид. Все вещи в его доме расположены в строгом порядке, включая продукты в холодильнике. ОКР — одно из самых изнурительных заболеваний, и, рассказывая о нем, Дэвид надеется, что мужчины будут чаще обращаться к врачу за помощью, так как обычно они делают это реже, чем женщины. ОКР также диагностировано у Леонардо Ди Каприо, Лины Данэм, Меган Фокс, Джессики Альбы и Камерон Диас.

Эмма Стоун — панические атаки

Звезда «Ла-Ла Ленда» с 7 лет страдает от панических атак. Это необъяснимые мучительные приступы сильной тревоги и страха, которые сопровождаются ознобом, тошнотой, потливостью и предобморочным состоянием. В эфире вечернего телешоу Стивена Кольбера актриса призналась, что была очень тревожным ребенком и посещала психотерапевта. Лечение помогло ей научиться справляться с паническим состоянием, и теперь Эмма Стоун сотрудничает с Child Mind Institute — организацией, которая помогает детям бороться с психическими расстройствами. С паническими атаками знакомы также Дакота Джонсон, Зейн Малик и Сара Сильверман.

Райан Рейнольдс — тревожный невроз

Райан Рейнольдс вырос рядом с суровым отцом и с детства страдает от тревожного расстройства. Это общая, беспричинная тревога, сопровождающаяся нервозностью, дрожью, учащенным сердцебиением и головокружением. Состояние актера достигло своего пика после съемок «Дэдпула», где Рейнольдс выступал еще и продюсером. Ставки были высоки, он боялся разочаровать поклонников и провала фильма в прокате и испытывал постоянное напряжение. Райан почти не мог спать, и если ему и удавалось вздремнуть, то только сидя прямо и никак иначе. «Это продолжалось так долго, что мне начало казаться, что я схожу с ума, я перестал различать день и ночь», — рассказывает актер. В конце концов это привело к нервному срыву, и Рейнольдсу был поставлен официальный диагноз. Справиться с ним ему помогли врачи и его жена Блейк Лайвли. Тревожное расстройство испытали на себе Кейт Мосс, Ким Бейсингер и Джонни Депп.

Майкл Фелпс — синдром дефицита внимания и гиперактивности

Синдром дефицита внимания и гиперактивности — это расстройство поведения, для которого характерны неспособность сконцентрироваться, сложности с восприятием информации, неуправляемость и импульсивность. Будущему многократному олимпийскому чемпиону, американскому пловцу Майклу Фелпсу диагноз СДВГ поставили в 9 лет. Он доставлял много проблем учителям, и один из них даже сказал, что Майкл никогда не добьется успеха. Фелпс принимал специальные лекарства в течение нескольких лет, но в конце концов научился обходиться без них. Справиться с проявлениями заболевания Майклу помогло плавание и его мама Дебби. Диагноз СДВГ был поставлен Джиму Керри, Аврил Лавин, Джастину Тимберлейку, Лив Тайлер и Уиллу Смиту.

Деми Ловато — булимия

Певица Деми Ловато начала страдать булимией после разрыва с бойфрендом, с которым встречалась 6 лет. Булимия характеризуется приступами обжорства с последующим вызыванием рвоты и чрезмерной озабоченностью собственным весом. Деми удалось побороть недуг, и она даже сняла об этом документальный фильм, чтобы показать другим людям, что эту тяжелую проблему можно преодолеть. Деми и сейчас продолжает восстанавливаться, но теперь контролирует вес с помощью здорового образа жизни и фитнеса. Булимия также была у Элтона Джона, Николь Шерзингер и Джейн Фонды, а анорексией страдали Мэри-Кейт Олсен, Николь Ричи и Зейн Малик.

Все эти знаменитости рассказали о своих проблемах и борьбе с ними в надежде, что это поможет другим людям понять: в психических заболеваниях нет ничего постыдного. Покажите эту статью своим близким, если они страдают подобными расстройствами, — возможно, она вдохновит их обратиться к специалисту и начать лечение.