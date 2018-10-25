7 зимних факторов, из-за которых мы выглядим старше

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С наступлением холодов все вокруг увядает и становится безжизненным, а отсутствие солнечного света не может не сказаться на нашем настроении и внешнем виде. Исследователи из косметической компании и вовсе утверждают, что с приходом зимы люди выглядят в среднем на 5 лет старше. Из статьи вы узнаете, почему так происходит и как исправить эту ситуацию.

AdMe.ru знает, как сохранить солнечное настроение и красоту даже в самую холодную погоду. Надеемся, что вам пригодятся наши советы.

Сухая кожа

С началом отопительного сезона многие начинают испытывать дискомфорт: сухость глаз, шелушение кожи и губ. Зимой макияж ложится хуже и как никогда трудно добиться модного эффекта «сияния изнутри». Замаскировать тусклую и шероховатую кожу — задача не из простых, и это первая причина, по которой мы выглядим старше. Вдобавок к этому как никогда хочется согреться и подольше постоять под горячим душем, что также является причиной сухости и зуда кожи. Что делать: принимайте только теплый душ и не более 10 минут. Используйте средства личной гигиены без парфюмерных отдушек — они меньше раздражают и сушат кожу. Не забывайте сохранять нужный уровень влажности (от 30 до 50 %) в помещении — купите увлажнитель воздуха. Питайте кожу лица и тела, но помните, что зимой крем нужно наносить как минимум за полчаса до выхода из дома.

Тусклые волосы

Эксперты говорят, что вред от сухого воздуха в помещении для волос можно сравнить с сутками, проведенными под феном. И многие сталкиваются с тем, что в зимнее время волосы становятся сухими, ломкими, тусклыми, прическа быстро теряет объем и свежий вид. Что делать: замените на время зимних месяцев свой привычный кондиционер для волос на более питательный. Не забывайте про термозащиту и не устанавливайте высокую температуру на укладочных приборах. Маленькая хитрость от стилистов: когда вы пользуетесь кремом для рук, прикоснитесь к кончикам ваших волос и расчешите их пальцами, так вы обеспечите дополнительное насыщение влагой, а зимой она необходима больше всего.

Мешки под глазами

В эксперименте участвовало 5 000 женщин, за которыми наблюдали все 4 сезона. Именно зимой темные круги и мешки под глазами становились значительно заметнее и больше у 82 %. Организаторы исследования пришли к выводу, что это последствия недостатка солнечного света, к тому же несовершенства кожи становятся более заметными после исчезновения загара. Что делать: трудновыполнимый, но действенный совет — необходимо высыпаться, т. к. недостаток сна усиливает признаки старения. А также следите за потреблением соли и старайтесь спать на спине, так вы предотвратите появление мешков под глазами. Утром помогут проснуться холодные компрессы, а хороший консилер мягко скроет недостатки.

«Зимние» цвета одежды

Колористы понимают любовь женщин к черному цвету, но предупреждают, что он усиливает любые тени на лице, поэтому морщины становятся более заметными, а впалые области еще более выраженными. Что делать: очень много людей отдают предпочтение темным цветам одежды в зимний период, а черный пуховик можно увидеть на каждом втором прохожем. Самый простой способ исправить ситуацию — купить яркий шарф и добавить в свой зимний гардероб летних красок.

Снижение гормона счастья

Нехватка солнечного света в зимний период и витамина D приводит к снижению гормона радости — серотонина. Именно по этой причине с наступлением холодов люди чаще всего испытывают чувство подавленности и не понаслышке знают, что такое сезонная депрессия. Отсутствие улыбки на лице и грустный взгляд не делают нас моложе. Что делать: витамин D в организме образуется в процессе загара, и только около 10 % за счет пищи. Рекомендуется проконсультироваться со специалистом и пропить добавки с витамином D, а также включить в свой рацион жирную рыбу (лосось, скумбрия, тунец), печень и сыр. Это, конечно, не заменит солнечный свет, но облегчит состояние.

Чувство голода

Зимой есть хочется больше и мы чаще балуем себя вредной едой для поднятия настроения и морально настраиваемся увидеть страшную цифру на весах после праздников. За эту слабость мы расплачиваемся своим внешним видом — излишнее употребление сахара приводит к повреждению эластина и коллагена, что делает кожу сухой, менее упругой и морщинистой, а из-за лишнего веса человек выглядит старше. Что делать: следовать рекомендациям из предыдущего пункта и отказаться от очередного бургера в пользу продуктов с антиоксидантами — овощи и фрукты фиолетовых, синих, красных, оранжевых и желтых цветов.

Отсутствие прежней активности

Чем короче становится день, тем меньше хочется вылезать из-под одеяла. Наверное, вы и сами заметили, что многие люди предпочитают заниматься перед праздниками, а затем спортзалы пустеют до летних отпусков. Пропуская тренировки и лишая себя привычных физических нагрузок, вы провоцируете: изменения в мозге. В течение 10 дней снижается приток крови к гиппокампу — части мозга, которая связана с нашей памятью и эмоциями

резкое повышение артериального давления и уровня глюкозы в крови

в течение 2 недель перерыва вы теряете тот прогресс, над которым работали, падает выносливость и возникает чувство усталости Что делать: вылезать из-под одеяла и всячески помогать своему организму бороться с ленью, поддерживать его правильным питанием и умеренными физическими нагрузками.

А у вас есть свои секреты, которые помогают вам сохранить бодрое настроение и красоту в зимние месяцы?