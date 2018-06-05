7 выводов, которые люди делают о вас в первые секунды знакомства

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Еще до того, как мы заговорим, новый знакомый уже решает про себя, нравимся ли мы ему и на что мы способны. Причем это происходит подсознательно, иногда меньше чем за секунду. И изменить это первое суждение будет крайне сложно.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие выводы делают люди друг о друге в первые секунды знакомства. Возьмите эту информацию на вооружение, чтобы понять, как производить нужное впечатление на новых знакомых.

1. Можно ли вам доверять

Нашему мозгу требуется всего 0,1 секунды, чтобы понять, стоит доверять незнакомцу или нет. Ученые из Пристонского университета установили это в ходе необычного эксперимента. Первой группе участников показывали фотографии незнакомых людей в течение 0,1 секунды, а у второй группы время для рассматривания этих же фото было неограниченным. Обе группы выбирали, кто из людей на снимках заслуживает доверия, а кто нет. Удивительно, но выбор первой и второй групп совпал. Вывод прост: вы еще и рта раскрыть не успели, а ваш новый знакомый подсознательно уже определил для себя, будет ли он вам доверять.

2. Насколько вы доступны

Неприятные новости для любительниц тату. Аспирантка Университета Техаса Лиза Оукс в ходе годового исследования пришла к выводу, что женщины с татуировками воспринимаются окружающими как более доступные, склонные к частой смене партнеров и случайному сексу. А вот про мужчин с татуировками окружающие так не думают. Вот как результаты исследования прокомментировала сотрудница тату-салона Кайла Хилтон (фото татуировок Кайлы участвовали в эксперименте): «По моему мнению, татуировка — это серьезное обязательство. Если женщина готова носить рисунок на своем теле до конца жизни, то почему она не может быть постоянной в отношениях?» Кажется, это справедливо. Но стоит признать, что стереотипы в обществе все еще сильны и иногда, чтобы произвести нужное впечатление, тату на видимых участках кожи лучше прикрыть одеждой.

3. Насколько вы склонны к лидерству

А вот лысые мужчины могут порадоваться: они кажутся окружающим сильными личностями с задатками лидера, способными успешно управлять коллективом. Это выяснили ученые из Университета Пенсильвании. В ходе экспериментов они показывали группе добровольцев снимки лысых мужчин и тех, у кого есть волосы на голове. Участники посчитали лысых более мужественными, доминирующими, высокими и сильными. Правда, испытуемым они показались старше своего реального возраста примерно на 4 года. Но этот эффект распространяется только на полностью лысых мужчин с бритой головой, а не на тех, кто облысел лишь частично. Таким образом, если мужчине с залысинами хочется выглядеть мужественнее, то лучше побриться совсем.

4. Насколько вы успешны

Если хотите произвести впечатление успешного человека, наденьте хорошо сидящий, идеально подогнанный под вашу фигуру костюм. Лучше всего — сшитый по индивидуальному заказу. Другие люди моментально замечают такие нюансы, как удачный или неудачный крой одежды, насколько вам в ней удобно, и делают соответствующие выводы о вашей успешности. К такому выводу пришла группа ученых из Великобритании и Турции. Интересно также то, что женщины в коротких юбках и блузах с глубоким декольте воспринимаются как сотрудницы с более низким статусом, чем те дамы, что строго соблюдают дресс-код и носят более закрытую одежду. Ученые связывают это с тем, что закрытое тело исторически ассоциируется с властью. Представители правящих структур всегда носили закрытую одежду.

5. Насколько вы уверены в себе

Определенные выводы о вас сделают и после того, как вы пожмете новому знакомому руку. Оптимальное рукопожатие, по мнению психологов, в меру сильное, не слишком быстрое или затянутое, глаза смотрят в глаза собеседника. Слишком крепкое, будто зажимающее ладонь в тиски, воспринимается как признак агрессии, желание доминировать и намек на то, что вы опасный конкурент. Слишком слабое, вялое рукопожатие послужит сигналом о незаинтересованности в общении, а также о безволии. Очень быстрое рукопожатие, когда человек будто поскорее хочет отдернуть руку, выдаст такие черты, как нервозность и неуверенность в себе. Если хотите показать свое особое расположение и доверие, пожмите руку собеседника обеими руками. Он запомнит вас как приятного и честного человека.

6. Насколько вы добросовестны

То, насколько чисто и опрятно выглядит ваша обувь, может повлиять на вашу карьеру и даже личную жизнь. «Если на первом свидании я увижу, что у мужчины грязная обувь, то больше не буду с ним встречаться. Если он не может позаботиться даже о своей обуви, то вряд ли он будет заботиться обо мне. Встречаясь с новыми бизнес-партнерами, я также оцениваю их обувь и понимаю, стоит ли вообще иметь с ними дело», — говорит Фэйтз Эгьюгу, директор сиднейского агентства Raw Fashion. Обувь может многое рассказать о нашем возрасте, социальном статусе, уровне доходов и даже об эмоциональной стабильности. Это выяснили в ходе научного эксперимента в Университете Канзаса. Психологи раздали 63 студентам фотографии 208 пар обуви и попросили сделать выводы о тех, кто ее носит. Ухоженная аккуратная обувь, хоть и не новая, говорит о добросовестности и исполнительности человека, уверены опрошенные. Стильная дорогая обувь сразу придает солидности и статусности. Яркая и необычная обувь, по мнению респондентов, принадлежит экстравертам. А вот если обувь совсем новая, ультрамодная и кичливая, это говорит о тревожности, сильном желании произвести впечатление и зацикленности на внешности.

7. Насколько вы склонны к авантюрам

Люди оценивают не только вашу внешность, но и манеру двигаться. В Даремском университете провели следующий эксперимент: студентам показывали короткие видеоролики, где была видна только походка человека, и просили назвать его личностные качества. По мнению участвовавших в эксперименте, энергичная твердая походка говорит об экстраверсии, склонности к авантюрам, целеустремленности. Такие люди всегда добиваются своего, но иногда кажутся холодными и недоступными. Так что если вы ходите очень быстро, порой стоит притормозить и подстроиться под темп собеседника. Люди с тяжелой медленной поступью, склонные сутулиться, воспринимаются как замкнутые, пассивные и застенчивые. А те, у кого дерганая, неровная походка, выдают тем самым свою нервозность. Так что если хотите произвести на кого-то впечатление, расправьте плечи и шагайте прямо и уверенно. Интересно, что выводы, которые делают окружающие в первые секунды знакомства, могут быть ошибочными. Так, человек с медленной походкой вовсе не обязательно любит путешествия меньше, чем тот, кто шагает быстро. Тем не менее, готовясь к важной встрече, не забудьте о тех сигналах, которые невольно посылают собеседнику ваше тело и внешность.