7 вопросов, которые стоит задать себе перед тем, как увольняться с работы

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Поиск работы — процесс настолько ответственный, что «переплюнуть» его сможет только увольнение. Перед тем как написать заявление, нелишним будет взвесить все за и против: понять, есть ли у вас денежный запас на время поиска новой должности, оценить, действительно ли нынешняя работа не имеет больше преимуществ, удостовериться, что не рубите сплеча под натиском эмоций. И это только самые очевидные пункты.

Если сейчас вы как раз готовитесь уйти с прежнего места работы, попробуйте прожить этот момент вместе с AdMe.ru. Специально для вас мы составили список вопросов, которые придут в голову не каждому увольняющемуся, но задать их все-таки нужно.

«Моя проблема временная или постоянная?»

Есть проблемы, которые уже невозможно решить: изменение политики подсчета зарплат, отвратительное отношение начальства, переезд организации в неудобное для вас место. А есть временные: ссора с коллегой, отсутствие премии в этом месяце, вредный заказчик, досадная неудача в проекте. Перед увольнением определите, есть ли у проблемы обозримый конец. И если вы можете его примерно наметить, то раздражающее вас неудобство — это явно не повод оставлять работу.

«Есть ли у меня улучшения?»

Иногда сложно сразу влиться в новую среду, разобраться с новой должностью, расположить к себе скептически настроенное начальство. И в таких ситуациях у нас часто опускаются руки и возникает желание уволиться. Но проследите за собой в течение нескольких месяцев и определите, есть ли улучшения. Если ситуация налаживается (даже если делает она это очень медленно), с увольнением лучше повременить.

«Я мыслю ясно, мой взгляд незамылен?»

Долго работая на одном месте, мы перестаем видеть те положительные стороны, из-за которых мы изначально выбрали эту работу. Нам начинает казаться, что существует огромное количество более подходящих вакансий, однако, как известно, трава у соседа в саду не всегда зеленее. Вспомните, почему когда-то выбрали эту компанию и эту должность. Обратите внимание на плюсы, с которыми вам придется расстаться при увольнении: близость офиса к дому, возможность работать удаленно, привлекательная система премий, престижность компании и т. д. Возможно, с этими привилегиями вам совсем не захочется прощаться.

«Увольняясь, я думаю о себе?»

Иной раз, обещая себе уволиться после конфликта с коллегами или начальством, у нас возникает желание уволиться всем назло. Обиженный на всех вокруг мозг то и дело подбрасывает фразу «Вот уволюсь — и тогда они увидят». Но поверьте, никто не будет печально качать головой, глядя вам вслед. Увольняясь из-за банальной ссоры, вы сделаете хуже только себе самому. При том что через пару недель от конфликта могло бы не остаться и следа.

«К какой цели я стремлюсь?»

Вот вы уже тверды в своем желании уволиться. Но перед тем как написать заявление, просто помечтайте. О какой должности вы грезите? Какой заработок считаете достойным своего труда? Иногда, увольняясь, мы делаем шаг назад, оказываясь дальше от своей цели. Убедитесь, что с вами этого не случится.

«Сколько мне заплатят при увольнении?»

В первую очередь этот вопрос должен волновать тех, кто получает «серую» зарплату. Перед уходом с работы удостоверьтесь, что получили от начальства все положенные вам деньги. В противном случае вы можете не увидеть неофициальную часть зарплаты, несмотря на то что заслужили эти деньги. А про плату за неиспользованный отпуск и говорить нечего.

«Что скажет моя семья?»

Если вы уверены в своей мотивации и уже знаете, что будет дальше, не забудьте обсудить решение со своей семьей. Убедитесь, что близкие вас поддерживают. Если это не так, возможно, у них есть на то причины? Поверьте, 50 % успеха наших планов зависит от того, поддерживают ли нас самые важные люди.

Расскажите, что бы вы посоветовали людям, которые собираются уволиться? Как вы думаете, возможно ли в такой ситуации все предусмотреть, чтобы минимизировать адаптацию? Будем рады обсудить это с вами в комментариях.