7 видов детского поведения, которые опасно оставлять без внимания

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Быть родителем — это здорово! Но те из нас, у кого есть дети, наверняка знают, что это не всегда легко. Чтобы дети были хорошо воспитаны, образованы, приспособлены к жизни, нужно уделять этому достаточно времени и сил. Рядом с детьми мы понимаем, что и сами не всегда знаем, как себя вести в той или иной ситуации. Мы в AdMe.ru решили разобраться в самых распространенных проблемах детского поведения, которые часто беспокоят родителей и которые ни в коем случае нельзя пускать на самотек.

Покрывательство

Порой дети боятся рассказывать о том, что стали свидетелями чего-то плохого, потому что думают, что у них будут неприятности из-за этого. Некоторые дети намеренно замалчивают подобное, чтобы проучить или добиться одобрения. Другие действительно считают, что таким образом они делают лучше, помогают другим. Решение: ребенку необходимо объяснить разницу между болтливостью и бдительностью. Нужно спокойно выслушать ребенка, не осуждать, помочь разобраться в ситуации и решить проблему.

Соперничество между братьями и сестрами

Порой родители сами провоцируют подобные конфликты, навешивая на детей ярлыки (например, что один из них умный, красивый, спортивный) или делая кого-либо из братьев или сестер своим любимчиком. Решение: выясните корень проблемы и запретите причинение физической боли. Помогите детям почувствовать себя настоящей командой, научите их справедливо разрешать конфликты. Объясните, что важно уважать чувства друг друга. Постарайтесь регулярно проводить время наедине с каждым из детей, это поможет поддерживать теплые связи в семье.

Кража

Ребенок может начать присваивать чужое от недостатка внимания от друзей и семьи, из-за сильного желания владеть понравившейся вещью, от недостатка развития нравственных представлений и воли.



Решение: важно ваше отношение к случившемуся. Сохраняйте спокойствие. Если ваш ребенок взял чужое впервые, узнайте, почему он это сделал, объясните, что так делать категорически нельзя, и попросите его вернуть (или оплатить) вещь и извиниться. Если это повторяется раз за разом — обратитесь за профессиональной психологической помощью. Иначе может закрепиться стойкая привычка.

Неуважительное отношение к окружающим

Неуважительное поведение может проявляться не только у подростков, но и у детей в возрасте от 2 лет. Младшие дети часто повторяют то, что увидели по телевизору, либо копируют взрослых или старших братьев и сестер, потому что считают это нормальным. Решение: разберитесь, что является причиной подобного поведения. Научите детей правильно выражать свои эмоции и желания и сохранять спокойствие; уметь слушать. Если ребенок ведет себя вызывающе — лишите его привилегий, которыми он пользуется.

Обман

Большое значение имеет возраст ребенка. Ведь у детей до 7 лет, как правило, просто очень активное воображение. Среди причин лжи эксперты называют стремление избежать неприятностей, потребность во внимании, страх авторитарных родителей или стремление получить желаемое. Решение: сохраняйте спокойствие. Объясните ребенку важность честности и доверия в отношениях. Продумайте адекватное наказание, которое покажет ребенку, что ложь недопустима. Если обман становится для него нормой, это может быть признаком более серьезной проблемы — необходимо работать в этом направлении со специалистом.

Хныканье

Это сигнал о том, что не удовлетворена какая-то потребность ребенка. Прежде всего убедитесь, что с ребенком все в порядке. Также ему может не хватать вашего внимания или что-то тревожить. Таким способом дети могут добиваться желаемого, если родители проявляют нерешительность или предъявляют слишком завышенные требования. Решение: постарайтесь принять бесстрастное выражение лица. Напомните ребенку, чтобы он говорил обычным голосом. Если такое поведение становится постоянным, нужно разобраться, что происходит в семье, возможно, обсудить это с ребенком, чтобы он почувствовал, что он также ее часть.

Грубые манеры

Нас может поражать, почему дети чавкают или не проявляют элементарного уважения по отношению к окружающим. Возможно, вы удивитесь, но такие манеры закладываются именно в семье. Слова «пожалуйста», «спасибо», «извините», как и самые простые правила поведения за столом, — вполне разумные ожидания. Решение: не давите на детей, когда обучаете их манерам, а почаще напоминайте им о том, чтобы они были внимательны к другим людям. Также важно родителям и близким правильно вести себя, потому что дети повторяют то, что видят.