7 веских причин, по которым ребенка нужно фотографировать вдвое реже

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«Не запостил, значит, не было», — думают родители и заливают гигабайты фотографий любимого чада в Instagram и другие соцсети. Вот малыш играет в песочнице, вот он на утреннике в садике, а вот сладко спит, вернувшись из школы. Но милая привычка снимать ребенка при каждом удобном случае может сыграть злую шутку, и дело тут далеко не только в киберпреступности.

AdMe.ru разобрался, чем регулярные фотосессии могут навредить ребенку и почему стоит лишний раз подумать, прежде чем нажать на кнопку «Опубликовать».

1. У детей ухудшается память

Психолог Линда Хенкель (Linda Henkel) называет это «эффектом фотографического ухудшения памяти»: как только мы нажимаем на спусковую кнопку затвора, как будто отдаем память на аутсорсинг. Поэтому у современных детей с малых лет отпадает надобность что-то запоминать — все сохранится в телефоне или на компьютере. Но мало кто будет пересматривать тонны фотографий, особенно годы спустя.

2. Теряется способность наслаждаться моментом

Родители очарованы каждым шагом своего ребенка и хотят, чтобы мгновение навсегда осталось в памяти. Поэтому отчаянно снимают, как дитятко нюхает цветочки в парке или ловит ртом снежинки. Увы, это дает противоположный эффект: вместо того чтобы проживать момент, и дети, и родители фокусируются на съемке. Поза, настройки, освещение — из-за этого мы запоминаем меньше деталей, чем могли бы. Частое фотографирование может не только лишать способности проживать момент, но и создавать ложные воспоминания. То есть мозг достраивает какие-то события, впечатления, которых на самом деле не было.

3. У малыша развивается завышенная самооценка

Большое количество фотографий может по-разному влиять на человека. Одно из исследований доказало, что регулярный просмотр фотографий в профиле Facebook формирует высокую самооценку. Профессиональные или просто качественные фото создают в голове ребенка идеальный образ самого себя. Постоянно любуясь собой, он может постепенно превратиться в нарцисса и развить худшие качества, присущие этому психотипу. В частности, завышенное мнение о своих способностях, ожидание безусловно хорошего отношения со стороны окружающих и неспособность ценить других людей.

4. Может возникнуть заниженная самооценка

В некоторых случаях может возникнуть обратная ситуация. Если ребенок будет приучен делать селфи, его самооценка может сильно упасть. Большое количество селфи нередко указывает на не слишком высокое мнение о себе, ведь личность нуждается в регулярном подтверждении собственной значимости, самоутверждении. У ребенка может сложиться стереотип, что его фотографируют только тогда, когда он хорошо себя ведет. Значит, если камера на него не направлена, он будет считать, что сделал что-то плохое, и винить себя. А это, в свою очередь, ударит по самооценке. Уверенность в себе будет напрямую зависеть от внимания или невнимания фотографа, а также комментариев и количества лайков.

5. Нарушаются личные границы ребенка

В первые годы жизни молодые родители по понятным причинам выкладывают фото без согласия ребенка, нарушая его личные границы. Этот период сложный для мам, и социальные сети выступают в качестве своеобразной терапии: женщины свыкаются с новой ролью, борются с послеродовой депрессией или пытаются социализироваться, делясь фото своего чада. По сути, они самоутверждаются за счет своих детей. Но ребенок может не хотеть фотографироваться в конкретный момент, вообще не любить этот процесс, а в более сознательном возрасте и вовсе обвинить родителей в пренебрежении его конфиденциальностью. Не менее важно, что к сознательному возрасту идентичность формирует не сам ребенок, а его родители. В то время как его представление о себе может сильно отличаться от того, что хотели бы видеть старшие.

6. Накапливается стресс из-за объема информации в соцсетях

Сегодняшние малыши держат в руках гаджеты с первых дней жизни, постепенно они узнают о блогерах-сверстниках и стремятся им подражать. Вот только детская психика не всегда готова к такому объему информации. Неосознанно ребенок сравнивает себя с юными интернет-звездами, причем не в свою пользу. Дети еще не могут осознать, что с блогерами работает команда стилистов, визажистов, ретушеров и т. д. 3 года назад Instagram признали наиболее вредной для психического здоровья соцсетью. Помимо этого, недавно было выявлено: если ребенок проводит чрезмерно много времени перед экраном телефона или планшета, некоторые части мозга развиваются не полностью.

7. У ребенка не формируется личное мнение

Маленькие дети очень восприимчивы к тому, как их оценивают взрослые. Уже в раннем возрасте (год-два) они могут изменить модель поведения в зависимости от мнения старших. Если родители придают большое значение тому, как ребенок позирует и одевается, он будет воспринимать собственную внешность как самое важное. А любые недостатки будут казаться катастрофическими. Также ребенку будет сложно отстаивать свою точку зрения, ведь такой подход формирует слишком восприимчивую личность.

А какая позиция ближе вам: что ребенка можно и нужно фотографировать или же лучше не превращать это в привычку? Почему?