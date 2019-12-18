7 веских причин, по которым мужчине так сложно спорить с женщиной

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Есть такая популярная шутка: «Человечеству известна тысяча способов переспорить женщину — и ни один из них не работает». Но дело не только в женском даре убеждения: даже небольшая разница в восприятии событий или чужой речи выстраивает барьер между нами и противоположным полом.

AdMe.ru изучил результаты последних исследований и нашел 7 научно обоснованных причин, которые объясняют, почему мужчине и женщине так сложно прийти к согласию.

Мелочи важны для женщин, общая картина — для мужчин

Девушки действительно лучше запоминают лица, голоса и запахи, конкретные предметы, а еще отдельные слова и фразы. Поэтому девушка лучше помнит, кто что сделал, куда пошел, что сказал и с какой именно интонацией. В любом споре женщина обязательно вспомнит какой-нибудь факт, который поможет ей победить. У мужчин память действует немного по-другому: они запоминают общую информацию и отбрасывают все, что считают ненужным. Это как раз и есть те мелочи, которые важны для женщин. Мужчин не интересуют детали, они помнят картину в целом — зато они могут абстрагироваться от подробностей и лишний раз не забивать себе голову.

Женщины лучше запоминают неприятные ситуации, а мужчины — нейтральные

Когда женщина переживает, она неосознанно приводит память в боевую готовность: стрессовые, сложные жизненные моменты запоминаются до мелочей. При этом обычные события мужчины и женщины запомнят одинаково, а вот минуты волнений мужская память посчитает не такими важными. Просто у женщин по-другому устроена память. Например, муж устроил жене скандал и через неделю пытается отрицать обидные слова, которые говорил. У мужчины ничего не выйдет: женщина дословно запомнила все, что было ей адресовано, и обязательно процитирует обидчику все оскорбления. А вот в обратной ситуации молодому человеку будет сложнее припомнить все претензии, выдвинутые подругой.

Женщины более чувствительны к эмоциям

Женщины чувствуют любую перемену в голосе, видят нервозность в движениях и особенно хорошо распознают чужой страх. Именно поэтому девушка может быстро вывести неверного жениха на чистую воду: нужно задать лишь один вопрос и наблюдать за реакцией. Врожденная эмпатия помогает девушкам чувствовать чужую неуверенность, определять слабое место оппонента и успешно использовать это против него. Порой женщины принимают собственные выводы за интуицию, но на самом деле они просто умеют наблюдать. Мужчины же больше слушают, чем наблюдают: им интересен прямой смысл женских слов, они обращают меньше внимания на женские эмоции и мимику.

Намеки — женское оружие, которое выводит из себя мужчину

Каждая женщина чуть ли не с самого рождения способна связать, казалось бы, абсолютно разные вещи: к примеру, провести прямую параллель между счастьем мужчины и ее новым платьем, да так, что и не поспоришь! Но зачастую использование намеков женщинами жутко раздражает мужчин: почему не сказать прямо о своих желаниях, зачем девушки все время говорят загадками? Мужчины думают совсем иначе: они мыслят прямолинейно и опираются на логику. Поэтому девушки и молодые люди так часто не могут понять друг друга: женщина уверена, что ее намек был услышан, а мужчина так и не понял, что ему вообще кто-то на что-то намекал.

Разные реакции в стрессовых ситуациях

Женщина сохраняет душевное равновесие и лучше контролирует себя, даже когда ей что-то угрожает: удивительно, но в критические моменты молодые люди паникуют гораздо чаще. То же самое касается споров и перепалок: мужчина более импульсивен и может даже накричать на женщину, которая с ним несогласна. И те и другие могут устраивать громкие выяснения отношений, но мужчины в таких ситуациях владеют собой несколько хуже. Поэтому во время бурного скандала мужчину практически невозможно переспорить, и женщине остается только промолчать.

Мужчины и женщины слышат друг друга по-разному

Мужчин во время разговора, да и в другие моменты тоже, интересуют действия, цель и результат. Во время слушания у них активно в основном левое полушарие мозга, поэтому представители сильной половины человечества выделяют факты, которые нужны для выполнения какой-либо задачи. Мужчины пропускают мимо ушей все подробности, которые, напротив, особенно интересны женщинам. А вот у женщин все наоборот: при разговоре они обращают внимание не только на интонации и мимику собеседника, но и на детали, вскользь упомянутые факты и случайные фразы. И это происходит как раз потому, что во время слушания у представительниц прекрасной половины человечества активны оба полушария: они отлично слышат суть и одновременно считывают подтекст. Именно поэтому девушка никогда не упустит упоминания мужчины о посторонней женщине. С другой стороны, эта способность вредит и самим дамам: они по привычке иногда пытаются искать двойной смысл там, где его попросту нет. Мужчины же теряются от настойчивого женского допроса и иногда даже не могут оправдаться, несмотря на то, что ни в чем не виноваты.

Мужчине нужно признание его победы, а женщине — взаимопонимание

Во время спора мужчине жизненно необходимо доказать свою правоту, и дело даже не в упрямстве. Это действие тестостерона: в момент стресса он блокирует когнитивное мышление и мешает молодому человеку придумать новые аргументы. Именно поэтому мужчины часто пытаются закончить разговор, стукнув рукой по столу со словами «Я прав, и точка». Женщина же в большинстве случаев старается прийти к консенсусу: она спорит не ради признания своей правоты, а для того, чтобы ее наконец поняли. Поскольку девушке проще поставить себя на место другого человека, она пытается рассмотреть проблему с нескольких точек зрения, но из-за мужского желания победить часто остается ни с чем.

Как вы считаете, кто убедительнее в споре и могут ли все-таки мужчина и женщина договориться, не обижаясь друг на друга?