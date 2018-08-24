7 вещей, способных незаметно довести вас до развода, когда вы в отпуске

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Вот и наступил долгожданный отпуск, и вы со своей второй половинкой уже нежитесь на пляже или путешествуете по живописным местам. Однако почему-то именно на отдыхе большинство парочек поразительно быстро находят повод разругаться в пух и прах. А после отпуска процент разводов становится значительно выше. Чтобы не допустить столь неблагоприятного исхода, мы приготовили для вас статью, где просто и подробно описаны стандартные причины конфликтов. И главное — поясняем, как их избежать.

AdMe.ru желает вам отлично провести время и расслабиться, а не тратить его на бесполезные ссоры.

7. Стресс и усталость мешают вам перестроиться на отдых

Перед тем как окунуться в волшебный мир отпуска, нам приходится пережить колоссальный стресс из-за сборов, продумывания отдыха, завершения рабочих дел и еще массы мелких нюансов, которые срочно нужно закрыть перед отъездом. Так что неудивительно, что первое время мы не только не можем перейти в режим «отдыха», но еще и раздражаемся, а то и срываемся на свою вторую половинку. Для того чтобы избежать подобных конфликтов, приехав на место отдыха, надо хорошенько выспаться, не строить каких-то грандиозных планов хотя бы первые 3 дня и помнить, что у вас еще достаточно времени осмотреть все достопримечательности после того, как вы избавитесь от рабочего стресса.

6. У вас разный подход к финансам

Для того чтобы избежать финансовых споров, заранее определитесь, кто отвечает за бюджет. Можно даже написать определенный план, в который вы четко впишете все суммы. И если вашего партнера стало «заносить», предложите ему тот вариант, который оставит вас в рамках вашего конечного бюджета. Например, если вы хотите купить какую-то дорогую вещь, то откажитесь от вечернего похода в ресторан. Такой метод еще и научит правильно расставлять приоритеты.

5. Вы не можете уединиться

Когда вы едете отдыхать с друзьями, детьми, родственниками или коллегами, найдите время побыть наедине. Если вы отдыхаете с ребенком, то выбирайте такие варианты досуга, чтобы была возможность ненадолго оставить ваше чадо под присмотром нянь или профессиональных аниматоров, а если вы в отпуске с друзьями или родственниками, то просто предупредите их, что у вас есть ваши определенные часы, когда вы хотите побыть одни.

4. У вас завышенные ожидания от отпуска

Важно понимать, что ожидания от отдыха могут не оправдаться. И причины не всегда зависят именно от вас. Раздражение накапливается, и вы можете довольно остро реагировать на любые замечания партнера. Особенно когда реальность подбрасывает вам неожиданные «сюрпризы». Например, потеря багажа, стресс от переезда на новое место, несоответствие номера при бронировании и по факту. Множество вещей может вывести из себя, а срываемся мы, к сожалению, на самых близких. Если вы чувствуете, что что-то идет не так, попробуйте исправить то, что вы в силах изменить. Переехать в другой отель, искать плюсы именно того места, где вы оказались, и постараться получить максимум в тот промежуток времени, что вы себе выделили для расслабления.

3. Вы хотите обсудить важные вопросы, когда ваш партнер настроен на отдых

Когда выпадают редкие минуты совместного отдыха, нам так многое хочется обсудить со своей второй половинкой. И идеальный вариант — место, где наш партнер не может от нас сбежать. Но проблема в том, что он или она могут быть совсем не в настроении обсуждать что-либо серьезное, когда настроены на отдых. И тогда взаимных упреков и ссор не избежать. Чтобы не попасть в такую ситуацию, заранее спросите у своего спутника, когда вы сможете обсудить важные для вас вопросы. Ну а если вы чувствуете, что на данный момент сами не можете поддержать серьезную беседу, будьте честны и откровенны.

2. Вы разучились быть друг с другом длительное время

Повседневная жизнь полна работы, домашних хлопот и других факторов, мешающих проводить время наедине. А в отпуске мы без помех можем уделять все свое внимание нашей второй половинке. Но чем больше мы проводим времени вместе, тем больше узнаем нового о нашем любимом или любимой. И не всегда эти знания нам нравятся. Всплывают разность интересов, застарелые конфликты и подавляемые чувства, которые невозможно было выразить в обычной жизни. Главное, что мы можем сделать в данной ситуации, — спокойно выслушать человека и высказать свои чувства без агрессии. Когда проблема вскрылась, вам станет намного легче понять друг друга.

1. Вы забыли, для чего поехали в отпуск

Вы по инерции занимаетесь уборкой, решаете оргвопросы и, не дай бог, еще что-то там «дорабатываете» в отпуске. Конечно же, это влияет на ваше состояние в целом. И ваш партнер тоже будет не рад видеть около себя вечно издерганное существо, которое и его дергает. Расслабьтесь. Вспомните, что вы на отдыхе. Не дайте рутине испортить ваш релакс.